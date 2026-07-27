Osnivači Facebooka i Amazona na putu da postanu najveći dioničari legendarnog nogometnog kluba

Konzorcij koji predvodi Amit Bhatia pregovara o kupnji oko 30 posto Liverpoola, a među potencijalnim ulagačima spominju se Jeff Bezos i suosnivač Facebooka Eduardo Saverin.

Eduardo Saverin, jedan od suosnivača Facebooka, među je milijarderima kojima je ponuđeno da se pridruže konzorciju koji planira kupnju udjela u engleskom nogometnom klubu Liverpoolu.

Kako doznaje Sky News, Saverin, čije bogatstvo Forbes procjenjuje na 33,1 milijardu dolara, prije nekoliko je tjedana kontaktiran u sklopu okupljanja investitora koji bi mogli postati drugi najveći dioničar kluba s Anfielda. Četrdesetčetverogodišnji Saverin bio je dio konzorcija koji je 2022. godine bezuspješno pokušao preuzeti Chelsea, nakon što je ruska invazija na Ukrajinu prisilila Romana Abramoviča na prodaju kluba.

Saverin je 2004. zajedno s Markom Zuckerbergom i ostalim suosnivačima pokrenuo Facebook, koji je kasnije postao dio tehnološkog diva Meta Platforms, vrijednog oko 1,5 bilijuna dolara. Danas je jedan od čelnika fonda rizičnog kapitala B Capital Group, koji ulaže u startupove iz područja umjetne inteligencije, zdravstva i financijskih tehnologija.

Transakcija vrijedna šest milijardi dolara

Ako se pridruži ulagačkom konzorciju, među njegovim partnerima mogao bi biti i Jeff Bezos, osnivač Amazona, čije je moguće sudjelovanje u transakciji Sky News otkrio prošlog tjedna. Ipak, izvori upozoravaju da Saverinovo sudjelovanje još nije potvrđeno. B Capital nije odgovorio na upite medija, dok je glasnogovornik konzorcija odbio komentirati njegovu moguću uključenost.

Konzorcij predvodi Amit Bhatia, zet čeličnog magnata Lakshmija Mittala, a prema pisanju Sky Newsa u pregovorima sudjeluju i drugi investitori.

Prema dostupnim informacijama, Fenway Sports Group (FSG), vlasnik Liverpoola od 2010., mogao bi prodati oko 30 posto kluba. Transakcija bi Liverpool mogla vrednovati na više od šest milijardi dolara, što bi je svrstalo među najveće poslove u povijesti engleskog nogometa, uz prodaje Chelseaja i Manchester Uniteda.

Nije poznato bi li prodaja strateškog manjinskog udjela bila uvod u potpunu promjenu vlasništva, iako se već godinama nagađa da bi FSG u jednom trenutku mogao prodati cijeli klub.

Odluka već u četvrtak

Glasnogovornik FSG-a prošlog je tjedna potvrdio da je konzorcij koji predvodi Amit Bhatia iskazao interes za ulaganje u Liverpool.

Posljednja promjena vlasničke strukture dogodila se 2023., kada je Dynasty Equity kupio manji udio u klubu, pri čemu je Liverpool bio procijenjen na više od 4,5 milijardi dolara.

FSG, koji kontrolira John Henry, osim Liverpoola posjeduje i bejzbolsku momčad Boston Red Sox te niz drugih sportskih ulaganja.

Pregovori o prodaji udjela odvijaju se u trenutku kada Premier liga pokušava osigurati potporu klubova za financijski paket vrijedan oko 1,5 milijardi funti, kojim bi se dio prihoda preraspodijelio klubovima Engleske nogometne lige (EFL). Prema Sky Newsu, glasanje bi se moglo održati već ovoga četvrtka.