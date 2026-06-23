Heineken za novog direktora imenovao autsajdera, očekuje se da će oživjeti prodaju

Novi čelnik dolazi iz industrije kave i robe široke potrošnje, a zadatak mu je zaustaviti usporavanje prodaje i vratiti povjerenje investitora.

Heineken prvi put u svojoj povijesti dovodi izvršnog direktora izvan kompanije, nadajući se da će iskusni menadžer iz industrije robe široke potrošnje uspjeti oživjeti rast najvećeg europskog proizvođača piva u trenutku kada se cijeli sektor suočava s usporavanjem potražnje i promjenama navika potrošača.

Nizozemski pivarski div imenovao je Rafaela Oliveiru, dosadašnjeg glavnog izvršnog direktora proizvođača kave i čaja JDE Peet’s, za novog predsjednika uprave i glavnog izvršnog direktora. Na dužnost stupa 1. listopada, a mandat će mu trajati četiri godine.

Vijest je pozitivno odjeknula među investitorima. Dionice Heinekena porasle su oko 3 posto te dosegnule najvišu razinu od ožujka, nakon višemjesečne neizvjesnosti oko nasljednika Dolfa van den Brinka, koji je u siječnju iznenadio tržište najavom odlaska nakon šest godina na čelu kompanije.

Imenovanje Oliveire dio je šireg trenda u industriji pića. Posljednjih godinu dana i konkurenti poput Diagea i Rémy Cointreaua posegnuli su za vanjskim kandidatima u pokušaju da unesu novu energiju i ubrzaju poslovne rezultate u sektoru koji se suočava s nizom izazova.

Očekuju ga zahtjevni zadaci

Pred novim direktorom nalazi se zahtjevan zadatak. Heineken provodi plan ukidanja 6000 radnih mjesta, pokušava povećati prodaju u vrijeme kada analitičari očekuju pad globalne potražnje za pivom te istodobno nastoji smanjiti zaostatak za tržišnim liderom Anheuser-Busch InBevom kada je riječ o povratu za dioničare.

Pritisak dolazi i sa strane potrošača. Rast životnih troškova, sve veća popularnost bezalkoholnih pića, zdravstvene zabrinutosti povezane s alkoholom te čak pojava lijekova za mršavljenje koji bi mogli smanjiti konzumaciju alkohola prisiljavaju proizvođače na redefiniranje strategija rasta, piše Reuters.

Heineken smatra da je pronašao čovjeka za taj posao. Tvrtka ističe da Oliveira iza sebe ima više od 20 godina iskustva na razvijenim i rastućim tržištima te dokazanu sposobnost provođenja poslovnih transformacija. Prije dolaska u JDE Peet’s vodio je međunarodna tržišta Kraft Heinza.

Neki su sumnjičavi

Analitičari njegov najveći adut vide upravo u iskustvu iz sektora robe široke potrošnje i financijskog upravljanja. Barclays ističe da je tijekom samo 17 mjeseci na čelu JDE Peet’sa pokazao sposobnost brzog prepoznavanja problema i redefiniranja poslovne strategije.

No postoje i sumnje. Za razliku od većine prethodnika, Oliveira nema iskustva u pivarskoj industriji. Analitičari ING-a upozoravaju da će kao potpuni autsajder u svijetu piva i Heinekena morati dokazati da može uspješno voditi jednu od najvrjednijih europskih kompanija za proizvodnju pića.

Upravo zato njegovo imenovanje predstavlja više od obične promjene u upravi. Ono je signal da Heineken vjeruje kako mu za sljedeću fazu rasta više nije potreban tradicionalni pivarski menadžer, nego lider sposoban transformirati globalni potrošački brend u vremenu kada se navike kupaca mijenjaju brže nego ikad.