Hrvatska se i ove godine predstavlja na ITB Berlinu

Turistička burza ITB Berlin ove se godine održava po 60. put, i to od 3. do 5. ožujka te će kao najveća svjetska turistička burza, prema najavama, okupiti više od 5.5000 izlagača iz više od 170 zemalja, među kojima i iz Hrvatske, predstavljajući trendove za tekuću i buduće godine.

S obzirom na veliku važnost njemačkog turističkog tržišta ukupno u svjetskom turizmu i za mnoge destinacije te sve napetiju političku situaciju u svijetu, sa sve više otvorenih ratnih sukoba, očekivanja od ITB-a su visoka, jer, kako ističu s te burze, poslovni dogovori te predviđanja i stručne analize s te burze znatno utječu i na realizaciju tekuće turističke godine.

Eskalacija ratnih sukoba na Bliskom istoku zbog napada Izraela i SAD-a na Iran, dovela je do zatvaranja granica, zračnih luka i prekida na tisuće letova, a analitičari ocjenjuju da je to najgori poremećaj u putovanjima u svijetu u posljednjim godinama. Ključne tranzitne zračne luke, uključujući Dubai, kao najprometnije međunarodno središte u svijetu, Abu Dhabi u UAE-u te Dohu u Kataru, zatvorene su ili ozbiljno ograničene jer je veći dio zračnog prostora regije ostao zatvoren uslijed iranskih napada.

Dubai i susjedna Doha nalaze se na raskrižju zračnog prometa istok-zapad, usmjeravajući promet na duge relacije između Europe i Azije, a ostanak mnogih zrakoplova i posada u tim lukama poremetilo je rasporede zrakoplovnih kompanija diljem svijeta.

Iako tijekom nedjelje nije bilo službenih komentara o toj situaciji od ITB-a, kao ni iz svjetske organizacije UN Tourism, turistički mediji prenose da bi to sve moglo utjecati i na otežane dolaske izlagača, dužnosnika i drugih posjetitelja iz svijeta u Berlin na ITB, jer su delegacije niza zemalja, kao i mnogi drugi putnici, ‘prizemljeni’ na aerodromima na različitim kontinentima uz neizvjestan nastavak puta. Analitičari smatraju i da će ova kriza, ako se odulji ili pogorša, ponovno, nakon pandemije, negativno utjecati na putovanja i turizam.

Predstavljeni rezultati “World Travel Monitora”

Uoči početka te burze, ITB Berlin je objavio prve nalaze iz tradicionalnog istraživanja-studije “World Travel Monitor” u suradnji s istraživačkom globalnom kućom IPK International, koji, kako ističu, potvrđuju da se turizam 2025. u gotovo svim svjetskim regijama oporavio od pandemijske krize, a snažne stope rasta u pojedinim regijama premašile su i razinu prometa prije pandemije. U 2025. ostvareno je u svijetu četiri posto više međunarodnih putovanja, a slično se očekuje i u 2026., iako u pojedinim regijama svijeta to može biti otežano zbog geopolitičkih sukoba.

Međunarodna putovanja su rasla zbog visokog udjela i rasta zračnog prometa na duge relacije, ali i iznadprosječnog rasta željezničkog prometa, dok su za potrošnju po putovanju utvrdili da je u 2025. iznadprosječno rasla, za 5 posto u odnosu na 2024., od čega se većina odnosila na smještaj. U prosjeku, prijevoz je činio oko četvrtine putne potrošnje, sa znatno manjim iznosima potrošenim na hranu i aktivnosti na odredištima, pokazuje “World Travel Monitor”.

Prve naznake za 2026. su, prema studiji, pozitivne – u Europi bi turistička potražnja mogla ostati stabilna, dok bi u regiji južne Amerike mogla porasti, a iz sjeverne Amerike ostati kao u 2025., iako nalazi ITB-a i IPK pokazuju da je SAD i dalje zemlja s najvećom razinom međunarodnih/odlaznih putovanja u svijetu, ispred Njemačke i Ujedinjenog Kraljevstva (UK).

Hrvatska na ITB

Kao i mnoge destinacije za koje je njemačko među glavnim tržištima, i Hrvatska će se na ITB-u intenzivno predstaviti na nacionalnom štandu Hrvatske turističke zajednice (HTZ) s još 30-ak izlagača, među kojima su najveće hotelske kuće, mnoge turističke zajednice, nacionalni parkovi, i drugi. ITB će posjetiti i ministar turizma i sporta Tonči Glavina, koji će s direktorom HTZ-a Kristjanom Staničićem održati radne sastanke s partnerima s njemačkog i drugih tržišta te dužnosnicima mediteranskih i drugih zemalja.

Cilj je u 2026. zadržati ili i premašiti lanjsku razinu turističkog prometa iz Njemačke, iz koje je u Hrvatsku došlo 3,2 milijuna turista ili 1 posto manje nego u 2024., ostvarivši jednako noćenja ili 22,3 milijuna, čime su zadržali svoj tradicionalni prvi i daleko najveći udjel u hrvatskom turizmu iznad 20 posto. Prvi podaci s njemačkog tržišta pokazuju stabilnu potražnju.