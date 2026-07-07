Jadrolinija uvela brzobrodsku liniju Zadar-Ancona

Pet puta tjedno, Zadar i Ancona u Italiji od ponedjeljka će biti povezani novom Jadrolinijinom brzobrodskom linijom koju će održavati katamaran “Jelena“.

Na međunarodnom putničkom terminalu u luci Gaženica u Zadru prve putnike dočekao je i predsjednik Uprave Jadrolinije Robert Blažinović, koji je naglasio da će nova pomorska veza sjeverne Dalmacije i talijanske obale zasigurno poboljšati turističke i gospodarske brojke Zadra.

“Jako smo zadovoljni da je svima ova linija od iznimne važnosti. Pet puta tjedno u četiri sata plovidbe u Zadar može stići velik broj putnika”, dodao je Blažinović.

Podsjetio je da putnici iz cijelog svijeta koriste Jadrolinijine linije kako bi došli do svojih odredišta, pa tako i iz Italije u Zadar.

“Kada govorimo o ulaganjima u nova plovila, u jakom smo investicijskom ciklusu te planiramo potkraj ljeta potpisati prve ugovore za nove putničke brodove”, najavio je Blažinović.

Zadarski župan Josip Bilaver kazao je da se od prvoga dana zalagao za uspostavu ove linije, za koju se nadaju da će uskoro postati profitabilna i cjelogodišnja.

“Bit ćemo najsretniji kada trajektom budemo povezani s Anconom, za to imamo uvjete, jer želimo gospodarski rast i lakši protok putnika. Naznaka za uspostavljanje trajektne linije, dok Jadrolinija ne uloži u nova plovila, još nema. Nama treba pravi trajekt, na kojem bi se moglo i spavati tijekom vožnje, kako bismo mogli osigurati i kamionski protok robe”, komentirao je župan Bilaver.

I gradonačelnik Zadra Šime Erlić najavio je da će grad nastaviti podupirati Jadrolinijine projekte koji su usmjereni na jačanje povezanosti između dviju obala, a neće izostati ni promotivna turistička kampanja za novu liniju.

Katamaran “Jelena“, sagrađen u Singapuru, u Jadrolinijinoj je floti od 2018. godine. Dug je 42,2 metra, opremljen je suvremenim navigacijskim sustavima i sustavom za obradu otpadnih voda. Prilagođen je osobama smanjene pokretljivosti, a može primiti 403 putnika.