Kako je mlađi brat Laminea Yamala postao najveća senzacija Svjetskog prvenstva

Trogodišnji Keyne, mlađi brat španjolskog reprezentativca Laminea Yamala, postao je jedno od najneočekivanijih otkrića Svjetskog prvenstva. Krilni napadač kaže da mu “znači sve”, a navijači diljem svijeta potpuno su ga prigrlili.

Postao je nezaobilazna zvijezda društvenih mreža. Kamere ga snimaju kako šalje poljupce, zanosno navija za Španjolsku i veselo trčkara tribinama stadiona. Iako ima tek tri godine, Keyne, mlađi brat Laminea Yamala, jedno je od najvećih iznenađenja Svjetskog prvenstva.

“Ovoga puta najveća senzacija prvenstva nisu ni igrači, ni golovi, pa čak ni trofej”, napisao je španjolski magazin Hola!. “To je Keyne, trogodišnji brat Laminea Yamala, koji svojim simpatičnim reakcijama osvaja turnir.”

Najveći navijač Španjolske

Takvu ocjenu dijele i brojni mediji, koji ga nazivaju “zvijezdom Svjetskog prvenstva”, “španjolskom superzvijezdom na tribinama” i “najomiljenijom osobom turnira”.

Njegova popularnost dodatno je eksplodirala nakon pobjede Španjolske nad Belgijom i plasmana u polufinale. Dok su igrači slavili na terenu, televizijske kamere prikazale su Keynea na velikom ekranu stadiona kako plazi jezik i izvodi grimase. Snimke su u nekoliko sati postale viralne, piše Guardian.

“Bio sam na terapiji kada me dan ranije nazvao s maminog mobitela i rekao da će sutradan isplaziti jezik pred kamerama. Zato sam se tako nasmijao kada sam ga ugledao na ekranu”, ispričao je Yamal nakon utakmice.

Lamine Yamal s ocem Mounirom Nasraouijem, majkom Sheilom Ebanom i mlađim bratom Keyneom pri dolasku na dodjelu nagrade Ballon d’Or časopisa France Football u pariškom kazalištu Théâtre du Châtelet, 28. listopada 2024. foto: Franck Fife/AFP

Od Eura do Mundijala

Za španjolske navijače Keyne nije novo lice. Bio je uz brata tijekom proslave naslova europskog prvaka 2024., a kasnije ga je pratio i na dodjeli Zlatne lopte u Parizu. Redovito se pojavljuje i na društvenim mrežama Laminea Yamala i njihove majke Sheile Ebane, gdje milijuni pratitelja prate njegove plesove, kulinarske pokušaje i prve sportske korake.

Yamal, koji s Keyneom dijeli majku, ali ne i oca, često govori koliko mu mlađi brat znači.

“Moj mali brat znači mi sve. Obožavam ga, imam osjećaj kao da mi je sin”, rekao je 19-godišnji španjolski reprezentativac.

Keyneova popularnost savršeno se uklapa u Yamalovu priču, u kojoj obitelj ima središnje mjesto. Prošle je godine čak odgodio službeno fotografiranje prilikom potpisivanja novog ugovora s Barcelonom kako bi na njemu mogla biti prisutna njegova baka. Upravo tu bliskost s obitelji mnogi smatraju jednim od razloga zbog kojih je, osim nogometnim talentom, osvojio simpatije navijača diljem svijeta.