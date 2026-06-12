Ovo su najbolje i najgore zračne luke u Europi

Nova ljestvica tvrtke AirHelp uzima u obzir točnost, opremljenost i cjelokupno iskustvo u zračnoj luci.

Tvrtka za naknadu za letove AirHelp analizirala je podatke i sastavila novu ljestvicu najboljih i najgorih zračnih luka diljem svijeta.

Rangiranje uzima u obzir čimbenike koji uključuju pravovremenost, što znači dolazak letova unutar 15 minuta od predviđenog termina, plus iskustvo putnika i sadržaje, koji se temelje na gotovo 14.300 jedinstvenih ocjena zračnih luka od putnika iz 76 zemalja, prenosi Euronews.

Putnici su ocijenili zračne luke na temelju nekoliko čimbenika, poput ljubaznosti osoblja, vremena čekanja, pristupačnosti, čistoće, signalizacije i informacija, te ponude restorana i trgovina. Svaki element ocjenjuje se na ljestvici od “vrlo loše“ do “vrlo dobro“.

Za 2026. godinu analizirano je 279 zračnih luka iz 76 zemalja.

Najbolje zračne luke u Europi

Ove godine, najbolja zračna luka u Europi je zračna luka Bodø u Norveškoj, koja je zauzela deveto mjesto u ukupnom poretku.

Ima ocjenu točnosti od 8,7, što znači da je 87% letova koji su stigli između 1. svibnja 2025. i 30. travnja 2026. stiglo na vrijeme. Bodø je također dobio ocjenu 7,6 za iskustvo putnika i 7,0 za sadržaje i udobnost.

Zračna luka Billund u Danskoj također se tijesno plasirala među 10 najboljih, zahvaljujući ocjeni točnosti od 8,1. Zračna luka je bolje prošla u pogledu iskustva putnika, s ocjenom 8,7, te u pogledu sadržaja i udobnosti, gdje je dobila ocjenu 7,7.

Sljedeća europska zračna luka na ljestvici, zračna luka Bilbao u Španjolskoj, zauzima 21. mjesto ukupno, s ocjenom točnosti od 8,4, ocjenom iskustva od 8,0 i ocjenom objekata od 7,0.

Zračna luka Bergen Flesland je na 23. mjestu, a zračna luka Istanbul Havalimani zaokružila je prvih pet u Europi na 29. mjestu.

Najgore zračne luke u Europi

Loše vijesti za stanovnike Lisabona, jer je lisabonska zračna luka Humberto Delgado zauzela 274. mjesto ukupno.

Zračna luka ima ocjenu točnosti od samo 6,3, dok u druge dvije kategorije ima 7,3 odnosno 6,8. Zračna luka Rhodes Diagoras, na 271. mjestu, također je loše prošla zbog svoje ocjene točnosti od 6,5.

Zračna luka Manchester zauzela je 269. mjesto, zračna luka Kreta Heraklion 268., a zračna luka Nica Côte d’Azur 267. mjesto.