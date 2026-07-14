Pokreće se novi poslijediplomski specijalistički studij za komunikacijske stručnjake

Digitalna transformacija, umjetna inteligencija i sve češće reputacijske krize dodatno naglašavaju važnost strateškog komuniciranja kao jedne od ključnih kompetencija suvremenog poslovanja.

Organizacijama i institucijama potreban je novi profil komunikacijskog stručnjaka: osoba koja razumije kompleksno medijsko okruženje, strateški upravlja komunikacijskim procesima, reputacijom i suvremenim digitalnim alatima. Na te potrebe odgovara sveučilišni specijalistički poslijediplomski studij Strateško komuniciranje Sveučilišta Algebra Bernays, program usmjeren na obrazovanje komunikacijskih lidera za privatni, javni, institucionalni i međunarodni sektor.

Studij traje dva semestra i nosi 60 ECTS bodova, a program povezuje strateško komuniciranje, odnose s javnošću, digitalnu komunikaciju, krizni menadžment, brendiranje, komunikacijska istraživanja i umjetnu inteligenciju. Naglasak je na praktičnoj primjeni znanja kroz studije slučaja, stvarne projekte i simulacije.

“Pokretanjem specijalističkog poslijediplomskog studija Strateško komuniciranje podigli smo ponudu naših obrazovnih programa iz područja komunikacija na višu razinu, prateći suvremene potrebe tržišta i razvoj struke. Ovaj program nadovezuje se na postojeće studije poput odnosa s javnošću, digitalnog marketinga i komunikacijskog menadžmenta, čime stvaramo zaokruženu obrazovnu vertikalu za razvoj komunikacijskih stručnjaka. Vjerujemo da će ovaj studij biti važan iskorak za profesionalce koji žele dodatno razviti svoje strateške vještine i preuzeti vodeće uloge u području komunikacija”, izjavio je prof. dr. sc. Damir Jugo, predsjednik Upravnog vijeća Sveučilišta Algebra Bernays.

Polaznici će tijekom studija razvijati kompetencije za izradu i provedbu integriranih komunikacijskih kampanja, upravljanje krizama i reputacijom, donošenje odluka temeljenih na istraživanjima i podacima, primjenu umjetne inteligencije u komunikacijskim procesima te komuniciranje u međunarodnom i interkulturnom okruženju.

Program obuhvaća kolegije poput Teorije i prakse strateškog komuniciranja, Digitalnog medijskog okruženja, Strateškog i kriznog komunikacijskog menadžmenta, Metoda komunikacijskih istraživanja, Kreativnog i inovativnog menadžmenta te Brend menadžmenta i korporativnog komuniciranja. Među izbornim kolegijima su Digitalno strateško komuniciranje, Umjetna inteligencija u komunikacijskoj industriji, Političko komuniciranje, Psihologija komuniciranja i Strateško komuniciranje u međunarodnom okruženju.

“Specijalistički poslijediplomski studij Strateško komuniciranje osmišljen je kao suvremen, praktičan i tržišno relevantan program za profesionalce koji žele razumjeti i voditi komunikacijske procese na višoj razini. Program povezuje strateško komuniciranje, odnose s javnošću, krizni menadžment, brendiranje, digitalno medijsko okruženje, komunikacijska istraživanja i umjetnu inteligenciju, uz snažan naglasak na studije slučaja, simulacije i stvarne komunikacijske izazove. Cilj nam je da polaznici ne steknu samo teorijsko razumijevanje komunikacije, nego konkretne alate, metode i vještine za donošenje odluka, upravljanje reputacijom i kreiranje učinkovitih komunikacijskih strategija u domaćem i međunarodnom okruženju”, ističe prof. dr. sc. Božo Skoko, prorektor za poslijediplomske studije i popularizaciju znanosti Sveučilišta Algebra Bernays.

Studij je namijenjen komunikacijskim stručnjacima koji žele napredovati prema menadžerskim pozicijama, direktorima korporativnih komunikacija, voditeljima odnosa s javnošću, brend menadžerima, marketinškim stručnjacima, novinarima, političkim savjetnicima i ostalim stručnjacima koji se žele usavršiti u području komunikacija, bez obzira na studij koji su ranije završili. Posebnost programa je povezivanje strateškog, kreativnog i digitalnog pristupa komuniciranju.

Po završetku studija polaznici će biti osposobljeni za strateško upravljanje komunikacijama, razvoj komunikacijskih kampanja, upravljanje reputacijom i krizama, korištenje digitalnih i AI alata te donošenje komunikacijskih odluka u kompleksnom poslovnom okruženju.