Pola sata vožnje bilo je dovoljno da ostane bez Ferrarija vrijednog 4,3 milijuna eura

Rijetki Ferrari bio je samo jedan od 90 luksuznih automobila koje je londonska policija zaplijenila tijekom posebne vikend-akcije.

Londonska policija tijekom vikenda zaplijenila je 90 luksuznih automobila ukupne vrijednosti veće od osam milijuna funti u akciji usmjerenoj protiv neosiguranih vozila te opasne i antisocijalne vožnje.

Među njima je bio i Ferrari Monza SP2, procijenjen na 4,3 milijuna eura, koji je u Veliku Britaniju stigao samo dan ranije. Riječ je o limitiranom modelu od kojeg je Ferrari proizveo svega 499 primjeraka.

Vozač je zaustavljen manje od pola sata nakon što je sjeo za upravljač. Policija je utvrdila da posjeduje samo privremenu vozačku dozvolu i da vozilo nije bilo osigurano.

Akcija je provedena od petka do nedjelje na području Kensingtona, Chelseaja i Hyde Parka. Od ukupnog broja vozila, 15 je zaplijenjeno prema novim policijskim ovlastima koje omogućuju trenutačno oduzimanje automobila uključenih u antisocijalno ponašanje, piše The Standard.

Prema riječima glavnog inspektora Geoffa Tatmana, cilj akcije bio je ukloniti opasne vozače s cesta i odgovoriti na brojne pritužbe građana zbog prebrze vožnje i bučnih preinaka vozila.

Kontrole su dovele i do nekoliko uhićenja, među ostalim zbog sumnje na pranje novca, trgovinu drogom i kršenje imigracijskih propisa.

Metropolitanska policija priopćila je da je riječ o najvećem broju i najvećoj ukupnoj vrijednosti zaplijenjenih vozila otkako se ova akcija provodi prije pet godina. Posebnu pozornost izazvala je snimka policajca koji odvozi zaplijenjeni Ferrari s okupljanja vlasnika superautomobila kod Wellington Archa u središtu Londona.