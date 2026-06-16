Remi Zelenortskih Otoka protiv Španjolske kladitelja na Polymarketu stajao milijun dolara

Internetski sportski kladitelj koji je uplatio milijun dolara na pobjedu Španjolske protiv Zelenortskih Otoka u prvoj utakmici te otočne države na Svjetskom prvenstvu – okladu koja je u trenutku uplate imala 92 posto izgleda za prolaz – ostao je bez cijelog iznosa nakon što su Zelenortski Otoci u ponedjeljak senzacionalno izborili remi.

Platforma za tržišno predviđanje Polymarket izvijestila je neposredno prije početka utakmice u Atlanti da je netko uplatio više od 999.000 dolara na pobjedu Španjolske.

Španjolska, jedan od glavnih favorita Svjetskog prvenstva, bila je uvjerljivo najveći favorit u susretu protiv Zelenortskih Otoka, reprezentacije koja se nalazi na 67. mjestu FIFA-ine ljestvice. Da je Španjolska pobijedila, kladitelj na Polymarketu zaradio bi 85.943,48 dolara.

No reprezentacija Zelenortskih Otoka izborila je nevjerojatan remi 0:0 protiv drugoplasirane momčadi FIFA-ine ljestvice, što je daleko najveće iznenađenje dosadašnjeg dijela Svjetskog prvenstva. Drugi korisnik Polymarketa imao je znatno uspješniji dan. Kladitelj pod korisničkim imenom “fishalive” uplatio je 400.000 dolara na to da Španjolska neće pobijediti – i na kraju isplatio dobitak od 4,7 milijuna dolara.

Oko 9 %. tolike su bile šanse na koje je pobjednički kladitelj na Polymarketu odigrao okladu koja mu je donijela isplatu od 4,7 milijuna dolara.

Inače, velika iznenađenja sastavni su dio nasljeđa ovog turnira, a ovogodišnje Svjetsko prvenstvo prvo je koje se održava u trenutku kada jasna većina stanovništva SAD-a ima legalan pristup sportskom klađenju. Tvrtka za istraživanje tržišta Eilers & Krejcik Gaming procjenjuje da će se samo u SAD-u tijekom prvenstva uplatiti oklada u vrijednosti od 4,4 milijarde dolara, u odnosu na 1,8 milijardi tijekom turnira 2022. godine. Dan Singer, voditelj odjela za sport i igre na sreću u konzultantskoj kući McKinsey & Company, izjavio je za New York Times da bi ukupni iznos uplata mogao dosegnuti razinu “osam do deset Super Bowlova”.

Utakmica Zelenortskih Otoka bila je najveće iznenađenje, no remiji 1:1 između Katara i Švicarske te Maroka i Brazila također su se pokazali neočekivanim rezultatima na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu.

Mary Whitfill Roeloffs, novinarka Forbesa (link na originalni članak)