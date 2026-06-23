SpaceX dobio najnižu ocjenu za korporativnu odgovornost — evo što to znači

Pružatelj burzovnih indeksa MSCI dodijelio je SpaceX-u najnižu moguću ocjenu za okolišne, društvene i upravljačke standarde (ESG), svrstavajući tvrtku Elona Muska za proizvodnju raketa na istu razinu kao i Rusiju te istodobno upozoravajući na zabrinutost da kompanija nije uspjela upravljati “značajnim” rizicima nakon svog rekordnog debija ranije ovog mjeseca.

MSCI, jedan od najvećih svjetskih pružatelja burzovnih indeksa, dodijelio je SpaceX-u ocjenu CCC dan prije njegove inicijalne javne ponude (IPO) 11. lipnja, što je najniža ocjena na MSCI-jevoj ljestvici održivosti od sedam razina. Tvrtka je, prema pisanju Financial Timesa, ocijenjena kao ona koja “zaostaje za svojom industrijom” zbog izloženosti i upravljanja “značajnim” okolišnim, društvenim i upravljačkim rizicima.

Ocjena CCC dodjeljuje se kompanijama koje imaju “vrlo loše mjere upravljanja” te su uključene ili su nedavno bile uključene u “značajne” ESG kontroverze, navodi MSCI.

SpaceX je dobio ocjenu jedan od deset na MSCI-jevoj ljestvici “kontroverzi” te je označen “narančastom zastavicom”, oznakom za kompanije za koje MSCI smatra da su izravno ili neizravno uključene u jednu ili više “ozbiljnih” kontroverzi. Ocjena nula i “crvena zastavica” rezervirane su za tvrtke koje se suočavaju s jednom ili više “vrlo ozbiljnih” aktualnih kontroverzi.

MSCI je SpaceX-u dodijelio i ocjenu 3,2 od 10 za korporativno upravljanje, kategoriju u kojoj kompanije započinju s maksimalnih 10 bodova te gube bodove zbog onoga što MSCI opisuje kao “upozorenja vezana uz korporativno upravljanje”.

SpaceX nije odmah odgovorio na Forbesov zahtjev za komentar, no Musk je reagirao na ESG ocjenu na platformi X napisavši: “Nažalost, električne rakete su nemoguće.”

Dionice SpaceX-a pale su za više od 10 posto do ponedjeljka ujutro, što bi moglo produžiti niz gubitaka na tri dana nakon snažnog rasta cijene nakon izlaska na burzu.

Zanimljiva činjenica

S&P 500 uklonio je Muskovu Teslu iz svog ESG indeksa u svibnju 2022., navodeći “nedostatak niskougljične industrije” i probleme povezane s “kodeksima poslovnog ponašanja” nakon optužbi za rasnu diskriminaciju i loše uvjete rada u Teslinoj tvornici u Fremontu u Kaliforniji. Na ESG ocjenu Tesle utjecao je i način na koji je tvrtka postupala tijekom istrage Nacionalne uprave za sigurnost cestovnog prometa (NHTSA), prema navodima S&P-a 500. Musk je tada osudio ocjenu, tvrdeći da je ESG “prijevara” koja je “pretvorena u oružje lažnih boraca za društvenu pravdu”, te je ESG nazvao “utjelovljenjem vraga”.

Pojačan nadzor

SpaceX se posljednjih godina suočava s pojačanim nadzorom zbog sigurnosti na radu, radnih sporova te optužbi za diskriminaciju i odmazdu prema zaposlenicima. Nacionalni odbor za radne odnose (NLRB) odbacio je u veljači slučaj u kojem se SpaceX optuživalo za nezakonito otpuštanje osmero zaposlenika koji su kritizirali Muska i tražili da se tvrtka ogradi od njegovih objava na društvenim mrežama, uključujući onu u kojoj se našalio na račun optužbi za seksualno uznemiravanje protiv njega. Ministarstvo pravosuđa SAD-a tužilo je SpaceX u kolovozu 2023. zbog navodnog odvraćanja tražitelja azila i izbjeglica od prijavljivanja za posao te odbijanja njihova zapošljavanja ili razmatranja prijava zbog njihovog državljanskog statusa. Ministarstvo je odustalo od slučaja u veljači 2025.

Muskov xAI, koji je SpaceX preuzeo ranije ove godine, također se suočio s tužbama i istragama zbog navoda da je chatbot Grok omogućio stvaranje seksualiziranih slika bez pristanka osoba prikazanih na njima, uključujući i tvrdnje koje su se odnosile na maloljetnike. Muskova tvrtka za umjetnu inteligenciju suočava se i s ekološkom tužbom zbog plinskih turbina u Mississippiju, iako je Ministarstvo pravosuđa zatražilo odbacivanje tog slučaja.

Inače, prema Forbesovim procjenama, Musk je daleko najbogatija osoba na svijetu, s neto bogatstvom od 1,2 bilijuna dolara zaključno s ponedjeljkom. Izvršni direktor Tesle i SpaceX-a postao je prvi svjetski bilijunaš ranije ovog mjeseca nakon izlaska SpaceX-a na burzu, a njegovo je bogatstvo premašilo 1,4 bilijuna dolara zahvaljujući rekordnoj potražnji investitora.

Ty Roush, novinar Forbes (link na originalni članak)