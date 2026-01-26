Svako šesto pregledano vozilo tehnički neispravno

U stanicama za tehnički pregled u Hrvatskoj tijekom 2025. godine svako šesto vozilo bilo je tehnički neispravno, priopćio je u ponedjeljak Centar za vozila Hrvatske (CVH).

Obavljeno je 2.559.154 redovnih tehničkih pregleda vozila svih kategorija što je 2,5 posto više nego godinu prije, pri čemu je 425.498 vozila ili 17 posto bilo tehnički neispravno.

Doduše, lanjski broj tehnički neispravnih vozila znači i blagi pad u odnosu na prethodnu godinu, kada je evidentirano 427.256 neispravnih vozila. To ujedno znači da se nastavlja lagani pozitivan trend smanjenja udjela tehnički neispravnih vozila.

Na vozilima je tijekom 2025. godine utvrđeno 2,8 posto više nepravilnosti u odnosu na 2024. godinu. Prosječno je svako neispravno vozilo imalo šest grešaka. Najveći udio neispravnosti i dalje se odnosi na svjetla i kočnice.

Prosječna starost osobnih automobila veća od 13 godina

Prosječna starost osobnih automobila u 2025. godini iznosila je 13,35 godina, što predstavlja minimalno poboljšanje u odnosu na 2024. godinu, kada je prosjek bio 13,87 godina. Prosječna starost svih vozila smanjena je s 14,63 godine u 2024. na 14,6 godina u 2025.

Tijekom 2025. godine registrirano je 85.698 rabljenih vozila, dok je 69.680 vozila registrirano kao nova, što potvrđuje i dalje snažnu prisutnost rabljenih vozila na hrvatskim cestama, ali i stabilan interes za nova vozila.

Pomoćnik Uprave za tehničke poslove u Centru za vozila Hrvatske Tomislav Škreblin navodi kako podaci iz 2025. godine pokazuju da se unatoč velikom broju starijih vozila u prometu, primjećuju pozitivni pomaci u pogledu smanjenja udjela tehnički neispravnih vozila i prosječne starosti voznog parka.

“Istodobno, porast broja grešaka po neispravnom vozilu upućuje na to da su kvarovi često složeniji, što dodatno naglašava potrebu redovitog i kvalitetnog održavanja vozila, osobito ključnih sigurnosnih sustava poput kočnica i svjetala“, poručuje Škreblin.