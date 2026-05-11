Dan D za švicarski Swatch: Investitori traže kraj dominacije obitelji Hayek i zaokret u poslovanju

U Swatch se pripremaju za napetu godišnju skupštinu dioničara u utorak, nakon što su vodeće savjetodavne kuće za korporativno upravljanje stale uz investitora Stevena Wooda, koji pokušava poljuljati dugogodišnju kontrolu obitelji Hayek nad švicarskim proizvođačem satova.

Institutional Shareholder Services (ISS) i Glass Lewis preporučili su dioničarima da podrže Wooda za mjesto predstavnika vlasnika dionica s pravom glasa, umjesto kandidata uprave Andreasa Rickenbachera, bivšeg švicarskog političara i člana uprava kompanija BKW i Aebi Schmidt.

Woodov fond GreenWood drži tek oko 0,5 posto Swatcha, no tvrdi da predstavlja sve glasnije nezadovoljstvo investitora.

“Pravo mjerilo uspjeha bit će kada se iz ukupnog rezultata izdvoje glasovi obitelji Hayek i vidi što zapravo želi većina dioničara”, poručio je Wood.

Njegov izazov dolazi u trenutku kada Swatch zaostaje za konkurencijom, a kompaniju pogađa slaba potražnja na ključnim tržištima, uključujući Kinu. Prošle godine neto dobit kompanije potonula je 89 posto.

Unatoč pritisku, obitelj Hayek i dalje čvrsto drži kompaniju pod kontrolom. Iako posjeduje oko četvrtine vlasničkog udjela, zahvaljujući strukturi dionica s dvostrukim pravom glasa kontrolira više od 40 posto glasačkih prava.

“Trebamo nova lica”

Savjetodavna kuća Glass Lewis dodatno je zaoštrila situaciju pozivom investitorima da glasaju protiv reizbora izvršnog direktora Nicka Hayeka, predsjednice uprave Nayle Hayek, njezina sina Marka Hayeka i člana uprave Ernsta Tannera, piše Reuters.

Prosječan mandat članova uprave traje gotovo 20 godina, a Wood tvrdi da kompaniji hitno trebaju svježa lica i jasniji plan sukcesije za Naylu Hayek (74) i Nicka Hayeka (71). ISS je podršku Woodu opisao kao “konstruktivan korak prema boljem nadzoru i obnovi povjerenja investitora”.

Iz Swatcha odbacuju kritike i tvrde da Wood nije prikladan predstavnik dioničara.

“Preporuke savjetnika za glasanje teško se mogu pomiriti s njihovim deklarativnim zalaganjem za dugoročno upravljanje kompanijom”, poručili su iz Swatcha, optuživši Wooda da želi kratkoročno povećati vrijednost vlastitog ulaganja.

Strategija za oporavak

Kompanija istodobno pokušava pokazati da ima strategiju za oporavak. Swatch najavljuje nove modele satova, veću primjenu umjetne inteligencije za personalizaciju proizvoda te novo partnerstvo s luksuznim brendom Audemars Piguet.

No čak i ako Wood izgubi glasanje, snažna podrška investitora mogla bi pojačati pritisak na Swatch da nakon desetljeća obiteljske dominacije ipak krene prema postupnim reformama.

Swatch Group najveća je svjetska grupacija za proizvodnju satova i luksuznih proizvoda sa sjedištem u Švicarskoj. Nastala je 1983. godine spajanjem kompanija ASUAG i SSIH tijekom krize švicarske industrije satova, a restrukturirao ju je Nicolas Hayek, otac današnjeg izvršnog direktora Nicka Hayeka.

Danas grupacija pokriva gotovo cijelo tržište satova ,od luksuznih brendova poput Omege, Longinesa, Bregueta, Blancpaina i Harryja Winstona, do pristupačnijih marki kao što su Tissot, Hamilton, Certina i Swatch. Osim samih brendova, kompanija kontrolira i velik dio proizvodnje ključnih komponenti za satove preko tvrtki poput ETA-e i Nivaroxa, zbog čega ima veliki utjecaj na cijelu švicarsku industriju satova.