Kako to da Amazon nema ozbiljnu konkurenciju i zašto mu najveća prijetnja više nisu trgovci

Amazon danas kontrolira više od 40 posto američke online trgovine, a analitičari tvrde da je kombinacija tehnologije, logistike, Prime pretplate i AWS-a stvorila poslovni model koji konkurenti teško mogu pratiti.

Amazon je prije gotovo 30 godina krenuo kao internetska knjižara iz garaže Jeffa Bezosa. Danas je postao kompanija koja dominira zapadnom e-trgovinom toliko snažno da ozbiljna konkurencija praktički više ne postoji.

Iako Walmart, Target, Tesco, Zalando, Temu, Shein i eBay pokušavaju zauzeti dio tržišta, brojke pokazuju koliko je Amazon odmaknuo. U SAD-u kontrolira više od 40 posto ukupne online maloprodaje, dok Walmart drži oko devet posto. U Velikoj Britaniji Amazon drži gotovo trećinu internetske trgovine.

“Amazon nije apsolutni monopol, ali jest dominantna kompanija”, kaže Annabelle Gawer, direktorica Centra za digitalnu ekonomiju na Sveučilištu Surrey. “Raspon proizvoda i usluga koje nudi nema ozbiljnu konkurenciju.”

Reinvesticija dobiti

Ključ uspjeha bio je spoj agresivnog rasta, tehnološke infrastrukture i spremnosti investitora da godinama toleriraju minimalnu profitabilnost kako bi kompanija mogla osvajati tržište.

Dok su tradicionalni trgovci morali paziti na kvartalne rezultate i dividende, Amazon je desetljećima reinvestirao gotovo sav profit u širenje poslovanja. Kompanija nikada nije isplatila dividendu dioničarima.

“Takva strategija ozbiljno je ograničila konkurenciju”, kaže profesor Harvard Business Schoola David Yoffie.

Danas Amazon ima dodatnu prednost jer golemi profit iz AWS-a, svog cloud poslovanja, koristi za financiranje maloprodaje, logistike i novih projekata.

No Amazon nije izgradio dominaciju samo kroz veličinu. Jedan od ključnih poteza bio je prelazak s obične internetske trgovine na platformu otvorenu milijunima vanjskih prodavača. To je stvorilo snažan “network effect”: više prodavača znači više proizvoda, što privlači više kupaca, a to zatim privlači još više prodavača, piše BBC.

Drugi ključni potez bio je Amazon Prime. Program pretplate s besplatnom dostavom postupno je prerastao u cijeli ekosustav filmova, serija, glazbe, popusta i dodatnih pogodnosti. “Kada već imate Prime, gotovo automatski sve počinjete tražiti na Amazonu”, kaže Emily West sa Sveučilišta Massachusetts Amherst.

Analitičari upozoravaju da Amazon danas više nije samo online trgovina, nego zatvoreni digitalni ekosustav u kojem se međusobno podupiru e-trgovina, cloud poslovanje, oglašavanje, logistika, streaming i pretplate.

Konkurencija iz drugog smjera

Upravo zbog toga američke vlasti posljednjih godina sve agresivnije pokušavaju ograničiti njegovu moć. Federalna trgovinska komisija (FTC) i savezna država Kalifornija vode velike antimonopolske procese protiv kompanije, optužujući Amazon da kažnjava prodavače koji iste proizvode nude jeftinije na drugim platformama.

Kritičari tvrde da takva praksa guši konkurenciju i onemogućuje manjim platformama ozbiljniji rast. Amazon odbacuje optužbe i tvrdi da upravo njegova veličina omogućuje niže cijene i bolje iskustvo za korisnike.

Ipak, dio stručnjaka smatra da bi se sljedeća velika prijetnja Amazonu mogla pojaviti iz potpuno drugog smjera – umjetne inteligencije.

Kupovina se sve više integrira u AI sustave poput ChatGPT-a, gdje će korisnici moći pretraživati i kupovati proizvode bez odlaska na klasične internetske trgovine. “To nije kompanija kojoj je nemoguće konkurirati”, zaključuje Yoffie. “Pitanje je samo tko će prvi promijeniti pravila igre.”