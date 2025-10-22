Trump tuži Ministarstvo pravosuđa, traži 230 milijuna dolara odštete

Američki predsjednik Donald Trump traži 230 milijuna dolara odštete od vlastitog Ministarstva pravosuđa za savezne istrage koje su provedene protiv njega tijekom Bidenove administracije.

Prema pisanju New York Timesa, američki predsjednik traži odštetu zbog istrage FBI-ja o navodnom ruskom miješanju u predsjedničke izbore 2016. godine.

Trump je dugo karakterizirao istragu o ruskom miješanju u predsjedničke izbore kao prijevaru i rekao je da je riječ o “lovu na vještice”. Sam predsjednik nije optužen za zločin u istrazi, koja je utvrdila da se Rusija izravno miješala u izbore 2016., ali nije pronašla nikakvu dosluh između Trumpa i Rusije. Izvješće posebnog savjetnika Roberta Muellera o tom pitanju nije oslobodilo Trumpa odgovornosti za ometanje pravde.

Predsjednik je optužen za 40 kaznenih djela za prikrivanje informacija o nacionalnoj sigurnosti Bijeloj kući.

Ovakve se odštete obično pokrivaju novcem poreznih obveznika. Times je napomenuo da će zamjenik državnog odvjetnika Todd Blanche, koji je prethodno radio kao Trumpov glavni odvjetnik za kaznenu obranu, biti zadužen za odobrenje nagodbe ako se ona postigne.

Trump je u prošlosti dobio velike količine novca od nagodbi. 91,5 milijuna dolara je dobio od nagodbi s YouTubeom, Metom, Paramountom, Disneyjem i X-om, ranije poznatim kao Twitter, od prosinca.

