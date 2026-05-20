U jednoj od najvećih tehnoloških tvrtki propali pregovori o isplati bonusa. Sindikat planira štrajk s 48 tisuća radnika

Radnici južnokorejske tehnološke tvrtke planiraju veliki štrajk u četvrtak nakon što su pregovori o isplati bonusa prekinuti bez dogovora.

Sindikalni vođa Choi Seung-ho rekao je novinarima da će se 18-dnevni štrajk nastaviti jer uprava nije postigla dogovor o jednom preostalom spornom pitanju u pregovorima u kojima je posredovala vlada.

“Želio bih se ispričati javnosti što nisam uspio postići dobar rezultat unatoč tome što sam napravio što više ustupaka“, rekao je sindikalni vođa.

“Nećemo prestati s naporima da postignemo dogovor čak ni tijekom štrajka”, dodao je.

Samsung je u izjavi rekao da je sindikat inzistirao na “neprihvatljivim zahtjevima” koji su uključivali veličinu bonusa za jedinice koje posluju s gubitkom.

“Razlog zašto nije bilo moguće postići dogovor jest taj što bi prihvaćanje pretjeranih zahtjeva sindikata potkopalo temeljna načela upravljanja tvrtkom“, navodi se. Dionice Samsunga završile su u plusu od 0,2%, a od početka tjedna izgubile su 2,8%. Neki investitori rekli su da su više zabrinuti zbog izgleda za trajni porast troškova rada nego zbog jednokratnih troškova štrajka.

Velika će se pozornost sada usmjeriti na to hoće li vlada intervenirati i narediti hitnu arbitražu, kao što je upozorila da bi mogla učiniti tijekom vikenda, navodeći potencijalnu štetu koju bi štrajk mogao nanijeti gospodarstvu.

Samsung čini gotovo četvrtinu južnokorejskog izvoza i ujedno je najveći svjetski proizvođač memorijskih čipova, pa će poremećaji u proizvodnji vjerojatno dodatno potaknuti rast cijena u vrijeme kada je procvat umjetne inteligencije uzrokovao nestašice. Nalog za hitnu arbitražu, koji se rijetko koristio, zaustavio bi štrajk na 30 dana dok vlada posreduje u pregovorima. No, dužnosnik južnokorejske vlade u srijedu je rekao da je razgovor o hitnoj arbitraži preuranjen i da još ima vremena za dijalog, prenosi Reuters.

Kritika predsjednika Leeja

Koja je bila sporna točka ostaje nejasno. Sindikat je zahtijevao da Samsung ukine ograničenje bonusa koje iznosi 50% godišnjih plaća, da 15% godišnje operativne dobiti ide na bonuse te da se te promjene formaliziraju nakon isteka jedne godine.

Reuters je prethodno izvijestio da se dvije strane ne slažu oko toga kako će se bonusi za uspješnost raspodijeliti između iznimno profitabilnog poslovanja konglomerata s memorijama i poslovanja s čipovima gdje su zabilježeni gubici.

U srijedu je južnokorejski predsjednik Lee Jae Myung, iako smatran prijateljski nastrojenim prema sindikatima, također rekao da određeni sindikat “prelazi granicu” kada traži udio u operativnoj dobiti tvrtke čak i prije nego što je plaćen porez na dohodak.

Samsung ostaje jedno od najtraženijih radnih mjesta u Koreji, ali zaposlenici su bijesni zbog razlike u plaćama u odnosu na manjeg konkurenta SK Hynix, koji je preuzeo vodeću ulogu u isporuci memorije visoke propusnosti za AI čipove tvrtki Nvidia.

Samsungov sindikat tvrdi da su radnici SK Hynixa prošle godine primili bonuse više od tri puta veće od onih radnika Samsunga, što je rezultiralo odlaskom Samsungovih zaposlenika u SK Hynix i porastom članstva u sindikatu.

48.000 zaposlenika koji planiraju štrajkati čine 38% Samsungove domaće radne snage.

Štrajk bi u najgorem slučaju mogao smanjiti prognozu rasta južnokorejskog gospodarstva od 2,0% ove godine za 0,5 postotnih bodova, prema riječima dužnosnika središnje banke zemlje koji je želio ostati anoniman.

Gary Tan, upravitelj portfelja u Allspring Global Investments, rekao je da bi utjecaj na lance opskrbe trebao ostati ograničen osim ako štrajk ne traje dulje od 18 dana. “Veći učinak je na raspoloženje na tržištu i strukturu cijena u industriji dugoročne memorije, što pojačava pritiske na troškove“, rekao je Tan, čiji fond drži dionice Samsunga.

Sud je u ponedjeljak djelomično odobrio Samsungov zahtjev za zabranu, presudivši da se u nekim proizvodnim pogonima mora održati esencijalna razina osoblja kako bi se spriječilo oštećenje proizvodnih materijala i pogona tijekom bilo kakve industrijske akcije. Samsung je obavijestio sindikat da će to zahtijevati da se 7087 radnika javi na posao.