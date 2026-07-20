Veraltis Asset Management postao B2 Impact

B2 Impact ASA, jedna od vodećih europskih kompanija za upravljanje potraživanjima, dovršila je usklađivanje poslovanja u Hrvatskoj s novim grupnim brendom. U sklopu tog procesa društvo Veraltis Asset Management d.o.o. od sada posluje pod tvrtkom B2 Impact d.o.o., čime je završen proces rebrandinga koji je Grupa započela prije dvije godine.

Prethodno je društvo B2 Kapital d.o.o. pripojeno društvu Veraltis Asset Management d.o.o., koje je preuzelo sva njegova prava i obveze. Nakon provedbe statusne promjene, Veraltis Asset Management promijenio je naziv u B2 Impact d.o.o., dok je B2 Kapital d.o.o. prestao postojati.

B2 Impact Grupa, sa sjedištem u Oslu, zapošljava oko 1.400 ljudi i posluje na 19 europskih tržišta. U Hrvatskoj je prisutna od 2013. godine, a osim na domaćem tržištu, posluje i u Bosni i Hercegovini, Cipru, Češkoj, Danskoj, Estoniji, Finskoj, Francuskoj, Grčkoj, Latviji, Litvi, Luksemburgu, Norveškoj, Poljskoj, Rumunjskoj, Srbiji, Sloveniji, Španjolskoj i Švedskoj.

Kroz upravljanje potraživanjima B2 Impact Grupa financijskim institucijama pomaže u oslobađanju likvidnosti i jačanju stabilnosti financijskog sustava, dok klijentima pruža održiva i individualno prilagođena rješenja za uredno ispunjavanje financijskih obveza.