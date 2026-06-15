Zaba uvela Bitcoin ETF certifikat – most između kriptotržišta i reguliranog ulaganja

Kriptoimovina nije dostupna samo onima koji znaju što je digitalni novčanik za kriptovalute i kako se upravlja privatnim ključevima – Zagrebačka banka od sada omogućava indirektni pristup kriptoimovini kroz regulirani i transparentni bankarski okvir uvođenjem Bitcoin ETF certifikata.

Logika je jednostavna. Uz novi Zabin certifikat nema izravne kupnje kriptovaluta, otvaranja digitalnih novčanika, kao ni samostalnog upravljanja privatnim ključevima. Svi oni koji žele na ovaj način ulagati u kriptoimovinu – indirektno, jednostavnije i sigurnije – mogu to napraviti upisom certifikata u bilo kojoj Zabinoj poslovnici diljem Hrvatske, koristeći postojeće investicijske usluge Zagrebačke banke.

Temeljna imovina certifikata posredno je povezana s Bitcoinom – kroz burzovno uvršteni fond (ETF) koji prati kretanje njegove cijene. Na taj se način ostvaruje pristup najpoznatijoj kriptovaluti na svijetu, pri čemu je moguć prinos do maksimalno 50 posto, s jasnim pravilima i poznatim troškovima. Certifikati na dospijeću uključuju i zaštitu od pada vrijednosti. Naime, ulagatelj koji certifikat zadrži do unaprijed definiranog roka dospijeća – kroz razdoblje od pet godina i dva mjeseca – može računati na povrat inicijalno uloženog iznosa, čak i u slučaju da je cijena Bitcoina na dospijeću bila u padu.

“Interes za kriptoimovinu posljednjih godina snažno raste, no velik dio ulagatelja i dalje traži rješenja koja kombiniraju inovaciju i sigurnost. Uvođenjem Bitcoin ETF certifikata omogućujemo upravo to – pristup digitalnoj imovini kroz proizvod koji je reguliran, razumljiv i usklađen s bankarskim standardima. Ovim potezom potvrđujemo svoju poziciju lidera, ali i pionira na domaćem tržištu, gradeći most između tradicionalnih financija i svijeta kriptoimovine – jednostavno, stručno i odgovorno”, izjavio je Slaven Rukavina, član Uprave za Maloprodaju u Zagrebačkoj banci.

Bitcoin ETF certifikat namijenjen je onima s naprednim ulagačkim znanjem i iskustvom koji razumiju tržišna kretanja i razmišljaju dugoročno. Proces upisa certifikata se provodi isključivo nakon prethodno provedenog investicijskog savjetovanja, uz jasno definirane uvjete koje klijent mora ispunjavati te standardiziranu dokumentaciju.

Uvođenje Bitcoin ETF certifikata nije izolirani potez Zagrebačke banke. Dio je njezinog šireg strateškog smjera usmjerenog na razvoj modernih investicijskih rješenja koja prate globalne trendove uz visoku razinu zaštite klijenata i puno poštivanje regulatornog okvira. To potvrđuje i razvoj ponude certifikata s kapitalnom zaštitom vezanih uz različite klase imovine, uključujući zlato te relevantne europske dioničke indekse poput EURO STOXX 50 i EURO STOXX Select Dividend 30.