Gergő Szőke, Bitpanda: Licenca više neće biti dovoljna, pobjednike će odrediti povjerenje korisnika

Europsko tržište kriptoimovine ulazi u novu fazu razvoja. Nakon godina u kojima je industrija rasla brže od regulatornih okvira, na snagu je stupila Uredba o tržištima kriptoimovine (MiCA), prvi jedinstveni europski zakon koji uređuje poslovanje pružatelja usluga povezanih s digitalnom imovinom. Za mnoge je riječ o najvažnijoj regulatornoj prekretnici od nastanka kriptovaluta, a očekivanja su velika – od veće zaštite ulagatelja i veće transparentnosti do snažnijeg ulaska institucionalnih investitora na tržište.

O tome što nova regulativa znači za budućnost industrije govori Gergő Szőke, regionalni direktor za brokersko poslovanje Bitpande za srednju i istočnu Europu (Regional Lead, Broker – Central & Eastern Europe). Prema njegovu mišljenju, MiCA nije završetak jednog procesa, nego početak novog razdoblja u kojem će europsko tržište digitalne imovine postati zrelije, sigurnije i privlačnije institucionalnim ulagačima.

Jedinstvena pravila uklanjaju najveću prepreku razvoju

Najveća promjena, smatra Szőke, nije samo u činjenici da Europa prvi put dobiva jedinstveni regulatorni okvir, nego u uklanjanju pravne neizvjesnosti koja je godinama predstavljala jednu od najvećih prepreka razvoju industrije.

Dosad su se tvrtke koje su željele poslovati na više europskih tržišta morale prilagođavati različitim nacionalnim pravilima, što je povećavalo troškove i usporavalo širenje poslovanja. MiCA prvi put omogućuje poslovanje prema jedinstvenim pravilima na razini cijele Europske unije.

To, kaže, neće preko noći dovesti do masovnog prihvaćanja digitalne imovine, ali će ukloniti brojne prepreke koje su dosad odvraćale institucije i velike investitore od ozbiljnijeg ulaska na tržište.

Regulacija kao poticaj inovacijama

Suprotno čestim kritikama da regulacija usporava razvoj tehnologije, u Bitpandi smatraju da upravo jasna pravila stvaraju preduvjete za inovacije.

Kada regulatorna očekivanja nisu nepoznanica, tvrtke mogu sigurnije planirati budućnost, zapošljavati stručnjake, ulagati u razvoj novih proizvoda i širiti poslovanje na nova tržišta. Istodobno, institucijama i korisnicima olakšava se procjena s kojim pružateljima usluga žele surađivati.

Drugim riječima, regulacija postaje alat koji povećava predvidljivost poslovanja, a ne prepreka razvoju.

Povjerenje važnije od same licence

Kriptoindustrija posljednjih je godina bila obilježena velikim tržišnim potresima, propastima pojedinih burzi i prijevarama koje su ozbiljno narušile povjerenje javnosti.

Prema Szőkeu, upravo bi MiCA trebala pomoći u vraćanju tog povjerenja. Nova pravila povećavaju transparentnost poslovanja jer ulagatelji mogu jednostavnije provjeriti posluje li neka tvrtka uz regulatorno odobrenje i prema istim pravilima kao i ostali licencirani pružatelji usluga.

Ipak, upozorava da nijedna regulativa ne može potpuno eliminirati prijevare niti spriječiti svakog aktera s lošim namjerama. Ono što može učiniti jest podići standarde poslovanja i omogućiti ulagateljima da lakše razlikuju regulirane pružatelje usluga od onih koji posluju izvan regulatornog okvira.

Ključ će biti dosljedna provedba pravila

Iako MiCA donosi jedinstveni regulatorni okvir, njezin će uspjeh u velikoj mjeri ovisiti o provedbi.

Ako države članice počnu različito tumačiti iste odredbe, ponovno bi se mogla stvoriti regulatorna fragmentacija koju je MiCA upravo trebala ukloniti. Szőke smatra kako su prvi signali ohrabrujući, ali da će stvarni test uslijediti tek kada se nova pravila počnu svakodnevno primjenjivati u svim državama članicama.

Foto: Karlo Klasić

Prednost imaju oni koji su se pripremali godinama

Bitpanda je među kompanijama koje su regulatornu usklađenost počele graditi mnogo prije donošenja MiCA-e. Danas posjeduje 17 licenci i registracija diljem Europe, a MiCAR licencu njemačkog regulatora BaFina dobila je početkom 2025. godine, nakon čega su uslijedila dodatna regulatorna odobrenja, uključujući i licencu austrijskog FMA-a.

Takva dugoročna ulaganja danas predstavljaju konkurentsku prednost jer tvrtke nisu morale u posljednjem trenutku prilagođavati poslovne modele novim pravilima.

No Szőke smatra da dugoročno sama regulatorna usklađenost neće biti dovoljna. Kako tržište bude sazrijevalo, licenca će postati standard, dok će ključnu razliku među kompanijama stvarati kvaliteta proizvoda, korisničko iskustvo i – prije svega – povjerenje.

Slijedi konsolidacija tržišta

Nova regulativa mogla bi ubrzati i proces konsolidacije europskog kriptotržišta.

Iako je još prerano procjenjivati razmjere tog procesa, Szőke smatra da bi bilo očekivano da dio manjih kompanija neće moći pratiti više regulatorne standarde ili će postati zanimljive mete za preuzimanja.

Istodobno, jasnija pravila čine europsko tržište privlačnijim bankama, brokerima i drugim etabliranim financijskim institucijama koje su dosad bile oprezne prema digitalnoj imovini. Upravo bi njihov ulazak mogao biti jedan od najvažnijih učinaka MiCA-e.

Europa dobiva prednost u odnosu na SAD

Uspoređujući Europu s američkim tržištem, gdje regulatorni okvir i dalje nije potpuno usklađen, Szőke smatra da je najveća europska prednost upravo dosljednost.

Jedinstveni regulatorni okvir omogućuje tvrtkama razvoj proizvoda i širenje poslovanja na cijelom europskom tržištu bez potrebe za prilagodbom različitim nacionalnim pravilima. Za kompanije koje planiraju dugoročna ulaganja upravo su stabilnost i pravna sigurnost među najvažnijim razlozima za odabir tržišta.

Za korisnike promjene neće biti dramatične

Prosječni korisnik vjerojatno neće primijetiti velike razlike kada otvori aplikaciju za trgovanje digitalnom imovinom.

Promjene će se odvijati “iza kulisa”. Svi licencirani pružatelji usluga poslovat će prema istim pravilima, uz veću transparentnost i jasnije standarde zaštite ulagatelja. Korisnicima će biti jednostavnije procijeniti koje platforme ispunjavaju regulatorne zahtjeve i posluju pod odgovarajućim nadzorom.

Foto: Karlo Klasić

Granica između kripta i tradicionalnih financija sve će više nestajati

Gledajući nekoliko godina unaprijed, Szőke očekuje da će digitalna imovina postati sastavni dio financijskog sustava.

Banke, brokeri i fintech kompanije već danas integriraju kriptoimovinu u svoje proizvode, a taj će se trend, smatra, nastaviti. Za nekoliko godina korisnici više neće razlikovati tradicionalne financije od digitalne imovine, nego će očekivati da obje budu dostupne na jednoj platformi.

Nakon MiCA-e dolaze novi regulatorni izazovi

Iako MiCA predstavlja veliku prekretnicu, regulatorni posao time neće biti završen.

Razvoj tokenizacije stvarne imovine, stabilnih kriptovaluta, decentraliziranih financija (DeFi) i umjetne inteligencije otvorit će nova regulatorna pitanja. Najveći izazov za europske regulatore neće biti pojedina tehnologija, nego sposobnost da regulatorni okvir prati brzinu razvoja tržišta.

Prema Szőkeu, upravo će pronalaženje ravnoteže između poticanja inovacija i zaštite korisnika odrediti uspjeh europskog tržišta digitalne imovine u godinama koje dolaze. Bitpanda pritom vjeruje da je MiCA tek prvi korak prema financijskom sustavu u kojem će granica između tradicionalne i digitalne imovine postajati sve manje vidljiva.