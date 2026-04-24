Korak bliže spajanju osam burzi – HANFA potpisala memorandum s regulatorima

HANFA i još sedam srednjeeuropskih regulatora potpisali su u Ljubljani memorandum kojim se koordinira njihov nadzor. Povod je spajanja osam burzi najavljena prije godinu dana.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga – HANFA potpisala je u petak Memorandum o razumijevanju s nadzornim tijelima iz Bugarske, Mađarske, Poljske, Rumunjske, Sjeverne Makedonije, Slovačke i Slovenije. On se odnosi na suradnju u području koordinacije regulacije i nadzora uređenih tržišta. Cilj je Memoranduma osigurati koordiniran pristup nadležnih tijela u provedbi njihovih regulatornih i nadzornih ovlasti. Domaćin potpisivanja bila je Slovenska agencija za nadzor tržišta vrijednosnih papira (ATVP).

„Potpisivanjem ovog Memoranduma Hanfa zajedno s uključenim nadzornim tijelima potvrđuje svoju potporu inicijativi uređenih tržišta regije iz 2024. i inicijativi ministara financija iz 2025. te se obvezuje na snažniju suradnju i koordinaciju s dotičnim regulatorima. Time zajedno stvaramo temelje za učinkovitija, transparentnija i otpornija tržišta, što u konačnici doprinosi zaštiti ulagatelja, razvoju izdavatelja i stabilnosti financijskog sustava u regiji“, izjavio je Ante Žigman, predsjednik Upravnog vijeća Hanfe.

Memorandum o razumijevanju uspostavlja okvir za intenzivniju suradnju u definiranju i provedbi ključnih inicijativa za razvoj regionalnih tržišta kapitala. Njegova je svrha suradnja u područjima od zajedničkog interesa u skladu s načelima međusobnog povjerenja i proporcionalnosti, kao i prepoznavanje nedostataka u području regulacije te provedba aktivnosti s ciljem usklađivanja propisa koji uređuju tržište kapitala. Učestalijom suradnjom i koordinacijom dodatno će se ojačati već postojeća dobra suradnja među nadzornim tijelima.

U kolovozu 2025. ministri financija navedenih zemalja potpisali su sporazum o suradnji u području regionalne integracije tržišta u srednjoj i jugoistočnoj Europi, čime je potvrđena i politička potpora na najvišoj razini aktivnostima usmjerenima na razvoj tržišta kapitala zemalja potpisnica. Potpisivanje današnjeg Memoranduma o razumijevanju predstavlja nastavak te inicijative i potvrđuje predanost regulatora postizanju njezina cilja.