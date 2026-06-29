Najavio podjelu kompanije na dvije burzovne tvrtke, dionice mu skočile 23 posto

Comcast će izdvojiti NBCUniversal i Sky u zasebnu kompaniju, dok će se preostali dio grupacije usredotočiti na telekomunikacijske usluge i infrastrukturu.

Comcast kreće u jednu od najvećih reorganizacija u svojoj povijesti. Američki telekomunikacijski i medijski div objavio je u ponedjeljak da će razdvojiti poslovanje na dvije samostalne kompanije kojima će se trgovati na burzi, nastojeći povećati vrijednost za dioničare i bolje odgovoriti na sve žešću konkurenciju streaming platformi.

Plan predviđa izdvajanje (spinoff) NBCUniversala i europske medijske grupacije Sky u zasebnu kompaniju, dok će preostali Comcast biti usmjeren na telekomunikacijske usluge, kabelsku infrastrukturu, mobilne mreže i poslovna rješenja. Transakcija bi trebala biti dovršena u roku od godinu dana, a postojećim dioničarima pripast će udjeli u obje kompanije.

Tržište je pozitivno reagiralo na objavu. Dionice Comcasta u predtrgovanju su u jednom trenutku skočile čak 26 posto, a kasnije su zadržale rast od oko 23 posto.

Na čelo novog NBCUniversala dolazi dosadašnji suizvršni direktor Comcasta Mike Cavanagh, dok će bivši financijski direktor kompanije Michael Angelakis preuzeti funkciju izvršnog direktora Comcasta. Predsjednik uprave Brian L. Roberts zadržat će aktivnu ulogu u vođenju obje kompanije.

Nova medijska grupacija objedinit će filmske i televizijske studije Universal, televizijske mreže NBC i Telemundo, streaming platformu Peacock, televizijski kanal Bravo, tematske parkove te europsku medijsku kompaniju Sky.

Comcast će nakon izdvajanja zadržati do 19,9 posto vlasničkog udjela u NBCUniversalu tijekom najviše godinu dana, nakon čega ga planira postupno monetizirati. Za dovršetak transakcije potrebno je odobrenje uprave i regulatornih tijela, piše CNBC.

Odgovor na streaming revoluciju

Restrukturiranje dolazi u razdoblju dubokih promjena u globalnoj medijskoj industriji. Tradicionalni kabelski operateri godinama gube pretplatnike, dok streaming servisi preuzimaju sve veći dio tržišta. U posljednjih godinu dana dionice Comcasta izgubile su oko 30 posto vrijednosti, odražavajući pritisak s kojim se suočavaju tradicionalne medijske kompanije.

Comcast je već ranije ove godine izdvojio dio svojih kabelskih televizijskih mreža i digitalnih medija, uključujući CNBC i MS Now, u novu javno izlistanu kompaniju Versant Media.

Val konsolidacije medijskih kompanija

Odluka Comcasta dio je šireg vala konsolidacije koji posljednjih mjeseci mijenja globalnu medijsku industriju. Nakon prošlogodišnjeg spajanja Paramounta i Skydancea, američko Ministarstvo pravosuđa ovog je mjeseca odobrilo i preuzimanje Warner Bros. Discoveryja vrijedno 110 milijardi dolara, dok je Fox istodobno dogovorio kupnju streaming platforme Roku za 22 milijarde dolara.

U takvom okruženju Comcast procjenjuje da će dvije specijalizirane kompanije imati veću fleksibilnost za razvoj poslovanja nego sadašnja integrirana grupacija, čime nastoji povećati konkurentnost i dugoročnu vrijednost za investitore.