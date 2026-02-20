Ronaldo uložio milijune u platformu, vrijednost dionica eksplodirala u jednom danu

Ulaganje je objavljeno uz kvartalne rezultate kompanije, nakon čega je uslijedio snažan rast na burzi.

Nogometna zvijezda Cristiano Ronaldo uložio je 7,5 milijuna dolara u platformu zdravstvene tehnologije u vlasništvu svog dugogodišnjeg sponzora Herbalifea, objavila je ta tvrtka za dodatke prehrani tijekom predstavljanja poslovnih rezultata, što je potaknulo snažan rast cijene njezinih dionica na otvaranju tržišta u četvrtak.

Najplaćeniji nogometaš na svijetu platio je 7,5 milijuna dolara za 10-postotni udio u podružnici Herbalifea HBL Pro2col Software LLC, softverskoj zdravstvenoj i nutricionističkoj tehnologiji koja funkcionira tako da prikuplja zdravstvene i životne podatke korisnika te ih koristi za izradu personaliziranih planova prehrane i wellnessa.

Herbalife je objavio da je u četvrtom tromjesečju 2025. ostvario rast ukupne prodaje od jedan posto u odnosu na 2024., dok je prodaja u četvrtom tromjesečju porasla za 6,3 posto.

Surađuju već godinama

Ronaldo je plaćeni partner Herbalifea veči dugi niz godina, no ovo je njegova prva javno objavljena investicija u tu kompaniju. U priopćenju koje je podijelio Herbalife, Ronaldo je ulaganje nazvao “prirodnom evolucijom” njihova partnerstva, dodavši da je suradnja s Herbalifeom “ono što ga motivira u ovoj fazi karijere”. Dionice Herbalifea porasle su više od 15 posto u četvrtak ujutro.

Ronaldo je zauzeo prvo mjesto na Forbesovoj listi najplaćenijih nogometaša svijeta u 2025., s ukupnom zaradom od 280 milijuna dolara. Oko 50 milijuna dolara došlo je iz aktivnosti izvan terena, uključujući njegove pothvate pod brendom CR7, koji obuhvaćaju hotele, fitness centre i satove. Ronaldov YouTube kanal UR Cristiano ima oko 77 milijuna pretplatnika. Marketinška agencija Two Circles procjenjuje da na društvenim mrežama ima gotovo 1,04 milijarde pratitelja – više nego itko drugi na svijetu, što njegov imidž čini jedinstveno vrijednim.

Ronaldo bi ovog ljeta trebao nastupiti za Portugal na Svjetskom prvenstvu 2026. u Sjevernoj Americi. S 41 godinom bit će među najstarijim igračima na terenu te će loviti osobnu prekretnicu od 1000 golova u karijeri. U svojoj biografiji ima dva naslova u Ligi nacija i jedan naslov europskog prvaka, ali nikada nije osvojio Svjetsko prvenstvo. To bi mu bio prvi put da podigne taj prestižni trofej.

Izgubili dvije trećine vrijednosti

Ronalov odnos s Herbalifeom traje od 2013., kada je potpisao ugovor kao globalni ambasador brenda i službeni partner za prehranu. Tvrtka je kasnije lansirala zajednički sportski napitak Herbalife24 CR7 Drive, razvijen uz Ronaldov doprinos i namijenjen sportašima i rekreativcima. Tijekom proteklog desetljeća Herbalife je redovito uključivao Ronalda u globalne oglašivačke kampanje. Ronaldo trenutačno živi u Saudijskoj Arabiji i igra za klub Al Nassr. Herbalife je ranije, 2010., bio sponzor FC Barcelone, kada je ostvario kampanju s Lionelom Messijem.

Rast dionice u četvrtak dolazi nakon godina slabih rezultata, tijekom kojih je vrijednost pala za otprilike dvije trećine u posljednjih pet godina. Godine 2012. milijarder Bill Ackman kladio se s milijardu dolara protiv Herbalifea, što je izazvalo široko medijski popraćen sukob s Carlom Icahnom, koji je zauzeo suprotnu stranu s velikom dugom pozicijom. Četiri godine kasnije, 2016., američka Savezna trgovinska komisija naložila je tvrtki da plati 200 milijuna dolara i provede reforme u poslovanju kako bi riješila optužbe da je obmanjivala potrošače.

Martina Di Licosa, novinarka Forbesa (link na originalan članak)