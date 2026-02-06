SKDD predstavio nova digitalna rješenja vezana uz glavne skupštine dioničara

Središnje klirinško depozitarno društvo (SKDD) predstavilo je nova i unaprijeđena digitalna rješenja sustava e-Izdavatelj. Ona su usklađena s EU Direktivom o pravima dioničara (SRD), koja su namijenjena prijavi glavne skupštine u skladu sa SRD-om te pripremi, vođenju i praćenju glavnih skupština dioničkih društava, izvijestili su iz SKDD-a iz petka.

Tim unaprjeđenjima, implementirani su najmoderniji europski tržišni standardi na području korporativnog upravljanja, čime se hrvatskom tržištu kapitala osigurava razina transparentnosti, učinkovitosti i digitalne dostupnosti, usporediva s vodećim europskim financijskim tržištima, ističu iz SKDD-a.

Viši stručni suradnik za korporativne akcije u SKDD-u Marin Hlupić predstavio je nova digitalna rješenja na trećoj sjednici Zajednice izdavatelja Hrvatske gospodarske komore, kazavši da ona značajno olakšavaju dioničkim društvima prijavu glavne skupštine odnosno prijenos obavijesti o skupštini od izdavatelja do njegovih dioničara, pripremu i vođenje glavnih skupština, dok dioničarima omogućuju jednostavno, sigurno i pravovremeno ostvarivanje njihovih upravljačkih prava.

Sudjelovanje na skupštinama i elektroničkim putem

Kako je rečeno, dioničarima je sada omogućena prijava sudjelovanja i glasanje na glavnim skupštinama elektroničkim putem, poštom ili osobnim dolaskom na skupštinu, uz mogućnost naknadne izmjene već danih glasova.

Sustav SKDD-a putem aplikacije e-Ulagatelj automatski šalje pozive dioničarima pod uvjetom da imaju aktiviranu uslugu e-Ulagatelj, uz dodatnu obavijest elektroničkom poštom odnosno sudionicima putem sustava MySKDD za dioničare koji dionice drže preko brokera ili skrbnika.

Evidencije prijavljenih dioničara, danih glasova i prisutnosti na skupštini ažuriraju se u stvarnom vremenu, dok sustav automatski izračunava kvorum i precizno evidentira rezultate glasanja po svakoj točki dnevnog reda.

Po završetku glavne skupštine, izdavateljima je na raspolaganju jasan i strukturiran izvještaj o rezultatima, dok kroz aplikaciju e-Ulagatelji ili putem sudionika dioničari dobivaju potvrdu da je njihov glas pravilno zaprimljen i evidentiran, čime se dodatno jača povjerenje u proces odlučivanja.

U promotivnom razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2026. godine, SKDD neće naplaćivati naknadu za podršku provođenja glavne skupštine u skladu sa SRD-om i dopisno glasanje, čime se dodatno potiče korištenje digitalnih rješenja i olakšava proces modernizacije korporativnog upravljanja na hrvatskom tržištu kapitala, naveli su iz tog društva.