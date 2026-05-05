Unicredit ostvario najveću kvartalnu dobit u povijesti i kreće u preuzimanje druge najveće njemačke banke

Talijanska banka želi povećati udio iznad 30 posto i postupno ojačati poziciju u Njemačkoj, ali bez potpune kontrole nad Commerzbankom.

Talijanski UniCredit nadmašio je očekivanja objavivši u utorak da je ostavio najveću kvartalnu dobit u povijesti te je podigao prognozu za cijelu godinu. Istodobno je pokrenuo ponudu za preuzimanje Commerzbanke unatoč snažnom protivljenju iz Njemačke.

Ponuda u dionicama, vrijedna 35 milijardi eura ima za cilj povećati udio UniCredita u konkurentskoj banci iznad 30 posto, s trenutačne razine nešto ispod tog praga. Prema njemačkim pravilima o preuzimanju, to bi UniCreditu omogućilo da od sljedeće godine dodatno povećava svoj udio kupnjama na otvorenom tržištu. Commerzbank je odbio ponudu i ima podršku njemačke vlade u nastojanju da ostane neovisan.

Win-win situacija

“Naša prisutnost (kao dioničara) potiče Commerzbank da preispita sve što treba preispitati… da bude ambiciozniji i mijenja stvari na bolje, što može biti samo pozitivno za sve”, rekao je izvršni direktor UniCredita Andrea Orcel za CNBC.

UniCredit je prošlog mjeseca izazvao novu buru u Njemačkoj planom za unapređenje poslovanja Commerzbanke, koji je ta banka opisala kao “restrukturiranje” koje potkopava njezin postojeći poslovni model.

Commerzbank će 8. svibnja ažurirati svoje financijske ciljeve. Ponuda UniCredita za preuzimanje otvorena je četiri tjedna od utorka. Orcel je ponovio da ponuda, koja uključuje vrlo nizak premijski dodatak za dioničare Commerzbanke, ne bi trebala dovesti do preuzimanja kontrole nad drugom najvećom njemačkom bankom.

“Za dioničare UniCredita to je win-win situacija. Završit ćemo ispod razine kontrole, nadamo se iznad 30 posto, ali bez potpune kontrole”, rekao je.

Ciljaju na još veću dobit

Neto dobit UniCredita za razdoblje od siječnja do ožujka porasla je 16 posto na godišnjoj razini, na 3,2 milijarde eura, znatno iznad predviđanja analitičara od 2,7 milijardi eura. Dionice su u ranom trgovanju porasle gotovo tri posto.

Banka je navela da su prihode poduprle tri puta veće dividende od financijskih ulaganja ostvarenih u okviru Orcelove strategije spajanja i preuzimanja, što je ublažilo negativan učinak nižih kamatnih stopa i postupnog gašenja profitabilnog poslovanja u Rusiji. Na rast prihoda utjecalo je i uključivanje poslovanja životnog osiguranja unutar grupe, priopćio je UniCredit.

UniCredit je objavio da je ostvario oko 400 milijuna eura dividendi iz vlasničkih ulaganja. Dobit je dodatno potaknuta rastom kreditiranja, većim neto naknadama i daljnjim smanjenjem troškova, što bi, prema analitičarima, moglo dovesti do povećanja tržišnih očekivanja.

Banka sada cilja neto dobit od 11 milijardi eura ili više ove godine, u odnosu na prethodnu prognozu od “oko” te razine, piše Reuters.