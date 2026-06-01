Započeo upis dionica Bosqar Investa

Upis novih dionica društva Bosqar započeo je u ponedjeljak 1. lipnja 2026. godine u 9 sati i trajat će do 10. lipnja 2026. godine u 16 sati za nove ulagatelje, odnosno do 15. lipnja u 10 sati za postojeće dioničare.

Predviđena su dva kruga ponude, u okviru kojih će se izdati do najviše 5.892.185 novih dionica Društva. Raspon cijene po jednoj novoj dionici iznosi od 25,50 eura do 26,50 eura, dok će konačna cijena biti određena po završetku drugog kruga ponude, uzimajući u obzir iskazani interes ulagatelja, tržišne uvjete te procjenu čimbenika rizika i potencijala rasta Društva. Konačna cijena bit će javno objavljena najkasnije do 11. lipnja 2026. godine.

U ponudi mogu sudjelovati postojeći dioničari, domaći mali ulagatelji, kvalificirani ulagatelji te zaposlenici pojedinih društava Bosqar Invest grupe u Hrvatskoj i Sloveniji. Upis novih dionica bit će omogućen, ovisno o kategoriji ulagatelja, putem poslovnica Zagrebačke banke, Erste banke, Privredne banke Zagreb i Raiffeisenbank Hrvatska, kao i putem digitalnih platformi i aplikacija poput mZabe, Georgea, PBZIn-vestora, e-Riznice i m-Riznice. Dodatno, ulagatelji će dionice moći upisati putem Fine te brokerskih kuća HITA, Agram Broker i FIMA Vrijednosnice.

Slijede nove akvizicije

Kako je najavljeno, sredstva prikupljena kroz sekundarnu javnu ponudu novih dionica (SPO) koristit će se prvenstveno za financiranje budućih ulaganja i akvizicija kada se za to ukažu povoljne prilike, uključujući i potencijalnu akviziciju PIK Vrbovca, kao i za daljnje širenje poslovanja i jačanje tržišne pozicije Bosqar Invest grupe.

Po završetku procesa alokacije, plaćanja upisanih dionica te provedbe svih potrebnih radnji vezanih uz povećanje temeljnog kapitala i izdavanje novih dionica, početak trgovanja novim dionicama Bosqara na Zagrebačkoj burzi očekuje se početkom srpnja 2026. godine.

Poseban dio ponude odnosi se na ESOP program za zaposlenike Bosqar Invest grupe u Hrvatskoj i Sloveniji. Program omogućuje dodjelu dodatnih dionica bez naknade po modelu 3+1, odnosno jednu dodatnu dionicu za svake tri kupljene, uz uvjet neprekinutog radnog odnosa i držanja dionica tijekom dvije godine.

Do sada veliki rast cijene dionice

Pojedini zaposlenik u sklopu ESOP programa može steći do maksimalno 231 novu dionicu koja će spadati pod 3+1 model nagrađivanja. Svako stjecanje iznad 231 dionice tretirat će se kao standardni upis dionice retail ulagatelja, odnosno, neće spadati pod program nagrađivanja. Potencijalnim ulagateljima preporučuje se da pročitaju Javni poziv i informacijski dokument, a zaposlenicima ESOP politiku, prije donošenja odluke o ulaganju kako bi u potpunosti razumjeli potencijalne rizike ulaganja.

Od IPO-a 2019. godine cijena dionice Bosqar Investa porasla je 792 posto, uz prosječan godišnji rast od oko 38 posto, dok Društvo posljednjih pet godina kontinuirano isplaćuje dividendu. Društvo je nedavno usvojilo i novu dividendnu politiku kojom namjerava nastaviti vraćati vrijednost svojim dioničarima i u budućnosti. Prethodni prinosi nisu jamstvo prinosa u budućnosti.