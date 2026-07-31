Žito Grupa s dobiti od 8,7 milijuna eura

Žito Grupa je u prvom polugodištu ostvarila dobit od 8,7 milijuna eura, podaci su iz konsolidiranog financijskog izvješća te tvrtke objavljenog u četvrtak na Zagrebačkoj burzi.

Dobit u prvom polugodištu lani je iznosila 17,9 milijuna eura.

U izvješću se navodi kako financijski rezultati Žito Grupe za prvo polugodište ove godine nisu u potpunosti usporedivi s istim razdobljem lani zbog promjena u konsolidacijskom obuhvatu. Naime, Mesna industrija Ravlić uključena je u konsolidaciju od siječnja ove godine, Anabbella od ožujka, dok su Zvijezda plus i Zvijezda Slovenija uključene od svibnja.

Izvještajna EBITDA Žito Grupe u prvoj polovici ove godine iznosi 23,6 milijuna eura.

Grupa je u prvoj polovici ove godine ostvarila prihode od prodaje u iznosu od 167,6 milijuna eura, što u odnosu na isto razdoblje prošle godine predstavlja povećanje od 21 posto.

Najveći udio u prihodima od prodaje ima segment industrije s 57 posto u prvih šest mjeseci ove godine. Segment industrije, koji obuhvaća proizvodnju stočne hrane, ulja, mesnih proizvoda te električne energije, ostvario je 95,1 milijun eura prihoda od prodaje.

Slijedi segment trgovine i silosa koji je ostvario 30,9 milijuna eura prihoda od prodaje te segment stočarstva s ostvarenih 29,4 milijuna eura. Oba ta segmenta imaju udio od 18 posto u prihodima od prodaje.

Žito Grupa je u prvom polugodištu ostvarila 36,2 milijuna eura prihoda od prodaje s inozemstvom, odnosno 22 posto ukupnih prihoda od prodaje. Najviše prodaje ostvaruje se sa susjednim državama i državama iz regije: Italijom, BiH, Srbijom, Mađarskom i Slovenijom.

U prvom polugodištu 2026. godine izvoz Grupe je u odnosu na prošlu godinu pao za pet posto, dijelom pod utjecajem značajnog smanjenja izvoza svinja zbog zakonskih ograničenja vezanih za pojavu afričke svinjske kuge koji su i dalje na snazi, a dijelom zbog usmjeravanja svinja u vlastite klaonice, navodi se u izvješću.

Najznačajniji izvozni proizvod je ulje s udjelom od 53 posto, slijede ratarske kulture s 15 posto te mesni proizvodi s devet posto i delikatese s osam posto prihoda od prodaje s inozemstvom.

U izvješću se navodi i kako je 19. lipnja održana je glavna skupština na kojoj je na temelju prijedloga uprave i nadzornog odbora donesena odluka o isplati dividende u iznosu od 0,61 eura po dionici. Datum isplate je bio 3. srpnja, a dioničarima je isplaćeno ukupno 15,5 milijuna eura.