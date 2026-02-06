Ako vam kažu da niste dovoljno fokusirani – možda ste samo lider novog doba

U poslovnom svijetu liderima i profesionalcima se često savjetuje da budu jasni, fokusirani i „specifični“. U praksi se to nerijetko prevodi u poruku da je rad na više područja znak nedostatka strategije ili neodlučnosti. No stvarnost suvremenog liderstva pokazuje suprotno.

U vremenu kompleksnosti, brzih promjena i višestrukih izazova, upravo su svestranost, integrativno razmišljanje i sposobnost povezivanja različitih uloga ono što razlikuje solidne od izvrsnih lidera.

Sve je više lidera i stručnjaka koji se ne uklapaju u jednu titulu ili jednu nišu. Oni su inženjeri i ambasadori mentalnog zdravlja, strateški partneri i konzultanti, izvršni direktori i mentori. Izvana to može izgledati kao manjak fokusa. Iznutra, međutim, postoji vrlo jasna struktura – sustav vrijednosti koji povezuje sve njihove uloge.

Takav multitalent ili multipassion pristup umjesto da se gleda kao slabost može se smatrati leadership kompetencijom. Lideri koji djeluju iz vrijednosti ne vode kroz rigidne okvire, nego kroz smisao. Njihov fokus nije na jednom tipu aktivnosti, nego na utjecaju koji žele ostvariti. Upravo zato mogu djelovati kroz različite formate, a da pritom ostanu dosljedni sebi i svojoj svrsi.

U mom profesionalnom putu često se postavlja pitanje jesam li trenerica, coach, konzultantica ili autorica. Odgovor je – sve navedeno. No ono što objedinjuje sve te uloge nije titula, nego moja temeljna vrijednost: rast. Kroz edukacije pomažem liderima i timovima razvijati kompetencije i otpornost. Kroz coaching radim s pojedincima I timovima na osobnom i profesionalnom razvoju. Kroz wellbeing konzulting surađujem s organizacijama koje žele dugoročno održiv rast. Kroz pisanje knjiga otvaram prostor za refleksiju i dublje razumijevanje sebe i svijeta rada.

Različiti alati – ista svrha

U radu s liderima vidim da oni koji si dopuštaju svestranost često imaju snažniju sposobnost sustavnog razmišljanja, veću emocionalnu pismenost i bolju prilagodbu promjenama. Ne vode iz kontrole, nego iz povjerenja. Ne traže savršenu jasnoću prije djelovanja, nego jasnoću vrijednosti koja im služi kao kompas.

Problem nastaje kada se lidere potiče da se „svedu“ na jednu ulogu kako bi bili lakše razumljivi tržištu. Time se često gubi širina perspektive, kreativnost i autentičnost. Istraživanja iz područja organizacijske psihologije dosljedno pokazuju da lideri koji djeluju u skladu sa svojim vrijednostima imaju višu razinu angažiranosti, bolje odnose s timovima i veću otpornost na stres.

U vremenu u kojem se od lidera očekuje da istovremeno razumiju ljude, poslovanje i širi društveni kontekst, multipassion pristup postaje prednost. Fokus tada ne znači raditi manje, nego voditi jasnije. Ne znači suziti se, nego znati zašto radimo sve što radimo.

U konačnici, suvremeno liderstvo nije pitanje jedne titule, nego unutarnje dosljednosti. Kada su vrijednosti jasne, moguće je nositi više uloga – i kroz svaku od njih stvarati smislen, održiv i autentičan rast.

Autor Ivana Štulić je magistra primijenjene pozitivne psihologije, predavačica, konzultantica i autorica

