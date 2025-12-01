Ovo je 14 najboljih zemalja u kojima parovi mogu lijepo živjeti za 1000 eura mjesečno, pet ih je u Europi

Je li doista moguće živjeti ili otići u mirovinu u inozemstvo sa samo 1000 eura mjesečno? Prema izvješću magazina International Living, odgovor je – da.

Urednici i suradnici magazina International Living izdvojili su 14 destinacija, od Europe do jugoistočne Azije, gdje parovi mogu udobno živjeti sa skromnim budžetom od 1200 dolara. To ne podrazumijeva samo stanarinu i namirnice, već i troškove prijevoza, zabave i povremenih užitaka poput odlaska u restoran.

I nije riječ o skromnom, nego o pametnom životu.

“Ne tvrdimo da ćete živjeti u luksuzu sa 1200 dolara mjesečno”, rekla je Jennifer Stevens, izvršna urednica magazina. “Ali ne morate se odreći ni komfora ni uživanja. Na pravim mjestima taj skromni budžet može značiti jako puno. Možete unajmiti lijep stan, dobro se hraniti, istraživati okolinu, čak i nešto uštedjeti.”

Poanta Stevens je jasna: na ovim destinacijama 1200 dolara mjesečno može osigurati životni standard koji bi u SAD-u koštao višestruko više. Da bismo to stavili u perspektivu, prosječni mjesečni životni troškovi za par u SAD-u iznose 6546 dolara, prema istraživanju potrošnje koje je proveo Ured za statistiku rada. U međuvremenu, prosječno kućanstvo starije od 65 godina troši oko 4000 dolara mjesečno, prema podacima Podružnice Federalnih rezervi u St. Louisu.

Uvid s terena

Ta financijska realnost navodi sve više ljudi da razmišljaju o preseljenju u inozemstvo – bilo radi umirovljenja, rada na daljinu ili promjene životnog stila. To je tema koja se pojavljuje i u drugim izvješćima o najboljim mjestima za život u svijetu i mjestima toliko pristupačnima da biste možda mogli i dati otkaz na poslu.

Ono što izvješće International Livinga izdvaja od drugih jest uvid “s terena”.

“Oslanjamo se na naše suradnike koji žive na tim lokacijama”, kaže Stevens. “Oni znaju gdje je dobra kava, koji su kvartovi sigurni, koji su stanodavci pošteni i koliko doista koštaju namirnice. Takve informacije pomažu našim čitateljima da donesu sigurne i promišljene odluke.”

Destinacije iz ovog izvješća također pokazuju da život u inozemstvu ne mora značiti odricanje. Mnogi gradovi imaju razvijene zajednice stranaca, dostupan zdravstveni sustav i sporiji, uravnoteženiji ritam života. I važno je napomenuti: odabir lokacije čini ključnu razliku. Manji gradovi i mjesta nude znatno niže troškove stanovanja od glavnih gradova.

Ovo izvješće nije namijenjeno samo umirovljenicima koji pažljivo raspolažu novcem. “Namijenjeno je svima koji žele rastegnuti svoj budžet, a da pritom ne žrtvuju kvalitetu života – ranije umirovljenima, digitalnim nomadima ili čak onima koji planiraju duži odmor od posla”, kaže Stevens. “Cilj je živjeti dobro, a ne samo jeftino.”

Evo detaljnijeg pregleda top destinacija koje International Living preporučuje kao mjesta gdje možete živjeti – ili se umiroviti – udobno za samo 1000 eura mjesečno.

Europa

Gdje živjeti: Albanija

Zašto: Na obali Jadranskog mora Albanija nudi mediteranski način života po znatno nižim cijenama od susjednih zemalja poput Grčke, Italije i Crne Gore. Iako glavni grad Tirana može biti skuplji, “ne morate živjeti usred ničega da biste uštedjeli u Albaniji”, piše International Living. Primorski gradovi poput Vlore i Sarande kombiniraju pogled na more, tržnice sa svježim namirnicama i opušten tempo života koji privlači strance.

Troškovi: “U Albaniji možete živjeti s 1000 eura mjesečno, ali da biste povećali svoje šanse, trebali biste slijediti nekoliko savjeta: živite kao lokalac, jedite kao lokalac i tražite dugoročni najam”, navodi International Living. Stanarine se kreću od oko 305 eura za jednosoban stan do 405 eura za dvosoban. Za hranu možete trošiti oko 17,5 eura dnevno, a obroci u lokalnim restoranima često stoje manje od 8,7 eura. Prosječan mjesečni račun za komunalije iznosi oko 65 eura. Javni prijevoz je jeftin i pouzdan, a međugradske autobusne karte koštaju između 4,5 i 13 eura.

Vlora, Albanija foto: Getty Images

Gdje živjeti: Bugarska

Zašto: Bugarska je jedna od najpovoljnijih destinacija u Europi. Strance privlači kombinacija planinskih i primorskih pejzaža, živahni kulturni festivali i tempo života koji je opušten, ali dobro povezan. Umjesto glavnog grada Sofije, International Living preporučuje manje gradove poput Plovdiva (kulturno središte zemlje) i Varne (na Crnom moru).

Troškovi: “Ne ostaje puno prostora za luksuz, česte odlaske u restorane ili skupa putovanja, ali 1000 eura više je nego dovoljno za stanarinu, hranu, komunalije, prijevoz, pa čak i skromnu zabavu”, navodi International Living. Jednosoban stan u Varni ili Plovdivu košta oko 380 eura, komunalije prosječno 87 eura, a mobilna usluga 15 eura. Izlasci u restorane su povoljni – večera za dvoje oko 15 eura, dok mjesečne namirnice stoje oko 187 eura. Javni prijevoz je učinkovit i jeftin, a putovanja vlakom kroz zemlju i dalje su povoljan način za istraživanje.

Plovdiv, Bugarska foto: Getty Images

Gdje živjeti: Latvija

Zašto: Latvija nudi sve čari Europe – gradove ugodne za šetnju, bogat kulturni život i obilje prirodnih ljepota – bez visokih cijena. International Living navodi da su manji gradovi poput Kuldige (UNESCO-va svjetska baština) i Cēsisa (poznatog po srednjovjekovnom dvorcu) znatno pristupačniji od glavnog grada Rige.

Troškovi: Uz pažljivo planiranje budžeta, moguć je udoban život koji uključuje stanarinu, hranu, komunalije, prijevoz i skromnu zabavu, piše International Living. “Iako nema puno prostora za luksuz, uravnotežen životni stil itekako je moguć.” Jednosoban stan u Kuldigi ili Cēsisu stoji oko 218 eura, namirnice oko 245 eura mjesečno, a komunalije u prosjeku 155 eura. Javni prijevoz je pouzdan i jeftin, što olakšava život bez automobila. Besplatne ili jeftine aktivnosti lako su dostupne – od tržnica na otvorenom do lokalnih festivala – dok karta za kino košta oko šest eura.

Kuldiga, Latvija foto: Getty Images

Gdje živjeti: Litva

Zašto: Litva nudi visoku kvalitetu života po niskoj cijeni, osobito u manjim gradovima poput Šiauliaija (povijesno središte sjevera) i Panevėžysa (poznatog po umjetničkoj sceni). Strance privlače čista, moderna infrastruktura, snažne kulturne tradicije, gostoljubiva atmosfera, blizina prirode i, naravno, pristupačan europski stil života.

Troškovi: “Uz pažljivo planiranje budžeta, život s 1000 eura mjesečno u Litvi omogućuje udoban život, posebno izvan glavnog grada Vilniusa”, piše International Living. Parovi mogu udobno živjeti s ovim iznosom. Jednosoban stan u Šiauliaiju ili Panevėžysu košta oko 435 eura, dok u Vilniusu cijena iznosi oko 760 dolara. Namirnice za dvoje mjesečno stoje oko 305 eura, komunalije u prosjeku 125 dolara, a mobilna usluga 22 eura. Javni prijevoz i vlakovi olakšavaju lokalna i europska putovanja. Kultura je pristupačna: karta za kino oko sedam dolara, a većina događaja i festivala jeftina je ili besplatna.

Šiauliai, Litva foto: Getty Images

Gdje živjeti: Rumunjska

Zašto: Rumunjska nudi europski šarm i pristupačnost u jednakim omjerima. Izvan glavnog grada Bukurešta, manji gradovi poput Craiove (smještene na obali rijeke Jiu) i Sibiu (u srcu Transilvanije) nude kamenim kockama popločene ulice, živahne kafiće i pristup zadivljujućim planinskim pejzažima, po znatno nižim cijenama nego u zapadnoj Europi.

Troškovi: Prema International Livingu, s budžetom od 1000 eura za dvoje možete pokriti stanarinu, hranu, komunalije, prijevoz i skromnu zabavu. Jednosoban stan u Craiovi ili Sibiuu iznajmljuje se za oko 335 eura, dok u Bukureštu cijena iznosi oko 480 eura. Namirnice za dvoje mjesečno koštaju u prosjeku 174 eura, komunalije oko 175 eura, a osnovni mobilni paket oko 17 eura. Večera za dvoje u lokalnom restoranu stoji samo 9,5 eura. Javni prijevoz i vlakovi učinkoviti su i jeftini, što olakšava život bez automobila.

Craiova, Rumunjska foto: Getty Images

Centralna i Južna Amerika

Gdje živjeti: Kolumbija

Zašto: Kolumbija nudi bogat stil života u jednoj od najpristupačnijih i najgostoljubivijih zemalja Južne Amerike. “Nećete svaki dan piti koktele u Zoni Rosa u Bogoti, ali također nećete ni jedva spajati kraj s krajem. Zamislite to kao život srednje klase. Skroman, ali udoban, s pristupom pogodnostima poput pristojnog stanovanja, svježe hrane i povremenih izlazaka”, navodi International Living. Manji gradovi poput Pereire, Bucaramange, Manizalesa i Armenije nude najbolji omjer cijene i kvalitete – proljetnu klimu tijekom cijele godine, prijateljske zajednice i sporiji tempo života.

Troškovi: Prema International Livingu, parovi mogu iznajmiti dvosoban ili trosoban stan u gradovima poput Manizalesa ili Pereire za 215 do 350 eura mjesečno. Komunalije koštaju između 43,5 i 87 dolara, mobilni paket oko 17 eura. Namirnice za dvoje mjesečno iznose oko 175 eura, dok je objedovanje u restoranima jeftino: običan obrok može biti ispod devet dolara po osobi, a i raskošna večera s koktelima za dvoje stoji oko 44 eura. Javni prijevoz je čist, pouzdan i jeftin – oko 45 eura mjesečno.

Manizales, Kolumbija foto: Getty Images

Gdje živjeti: El Salvador

Zašto: “Kako ova srednjoamerička država nastavlja napredovati uz novi osjećaj sigurnosti, El Salvador postaje sve poželjnija destinacija za preseljenje”, piše International Living. Izvan glavnog grada San Salvadora, gdje su cijene porasle, manji gradovi i primorska mjesta i dalje nude život uz niske troškove, okruženi vulkanima, crnim pješčanim plažama i šarenim kolonijalnim šarmom. Santa Ana, drugi najveći grad u zemlji, posebno se ističe kombinacijom pristupačnih cijena i urbanih pogodnosti.

Troškovi: “Proračunati potrošači i dalje mogu zadržati mjesečne troškove ispod 1000 eura”, navodi International Living. U Santa Ani stanarine u prosjeku iznose ispod 260 eura za dvosoban dom. Komunalije su oko 87 eura mjesečno, a obroci u lokalnim restoranima često koštaju manje od 4,5 eura. Vožnja javnim autobusom stoji samo 0,3 eura, dok osiguranje automobila iznosi 44 do 87 eura mjesečno. Uz slikovitu “Rutu cvijeća”, gradovi poput Ataca, Apaneke i Juayúe nude stanarine od 175 do 260 eura i lak pristup kafićima, tržnicama i festivalima. Čak se i na obali kuće s pogledom na more mogu naći za oko 300 eura mjesečno.

Ataco, El Salvador foto: Getty Images

Gdje živjeti: Nikaragva

Zašto: “Apsolutno je moguće živjeti u Nikaragvi s 1000 eura mjesečno”, navodi International Living, “ali morate se prilagoditi i živjeti kao lokalci.” To znači promijeniti očekivanja, zamijeniti uvezenu robu lokalnim proizvodima, koristiti ventilatore umjesto klima-uređaja u cijeloj kući i prihvatiti zajednički život u četvrtima izvan tipičnih “stranačkih” zona. Preporučuju se opušteni gradovi poput Leóna, Granade i San Juana del Sura.

Troškovi: International Living procjenjuje da par može udobno živjeti s realnim budžetom od oko 520 eura za stanarinu, 260 eura za hranu, 85 eura za komunalije, 50 eura za prijevoz, 35 eura za telefon i 85 eura za zabavu. Još jedan savjet: “Unajmljujte od lokalaca, a ne od stranih stanodavaca”, navodi izvješće. Na taj način stranci ne samo da štede novac, nego se i integriraju u zajednicu, poboljšavaju španjolski i sklapaju prijateljstva.

Granada, Nikaragva foto: Getty Images

Gdje živjeti: Peru

Zašto: Zahvaljujući kombinaciji pristupačnih troškova, kulturnog bogatstva i izvanrednih pejzaža, Peru je postao jedna od najprivlačnijih destinacija u Južnoj Americi za umirovljenike. Izađete li izvan Lime, možete istražiti kolonijalne gradove, primorska mjesta i ruralne doline. Tu su Arequipa (“Bijeli grad” s 300 sunčanih dana godišnje), Sveta dolina (s malim selima) i Trujillo (za plaže i kolonijalni šarm).

Troškovi: International Living to sažima: “S 1000 eura mjesečno umirovljenici mogu uživati u udobnom smještaju, svježoj hrani i sporijem tempu života u jednoj od kulturno najživopisnijih zemalja svijeta. “Na primjer, jednosoban stan u Cuscu košta između 220 i 380 eura, večera u najboljim restoranima iznosi oko 25 eura, namirnice oko 35 eura tjedno, a autobusne karte samo 25 centi.

Cusco, Peru foto: Getty Images

Azija

Gdje živjeti: Bali, Indonezija

Zašto: Bali nudi poželjan stil života za djelić cijene zapadnih zemalja. “Neće to biti ‘Instagram’ iskustvo s klubovima na plaži i zabavama kraj bazena kakvo imate na dvotjednom odmoru, ali uz pametne odluke i sporiji tempo možete živjeti pun, avanturistički i vrlo ispunjen život”, kaže International Living. Preporučuju se gradovi izvan prenapučenog juga, poput Sanura, Sidemena i Ameda, gdje su plaže mirne, zajednice prijateljske, a troškovi života znatno niži.

Troškovi: Prema International Livingu, parovi mogu udobno živjeti s 1000 eura mjesečno, uključujući stanovanje, hranu i svakodnevne male luksuze. Stanarine počinju od oko 350 do 435 eura mjesečno za gostinjsku kuću ili manji stan, često s bazenom. Komunalije prosječno iznose oko 70 eura, najam skutera 70 eura, uz gorivo od oko 17 eura. Obroci u restoranima su pristupačni i ukusni: lokalni warungi služe kompletan obrok za nekoliko dolara, dok čak i luksuzniji restorani nude večere za manje od 13 eura po osobi.

Sanur, Bali, Indonezija foto: Getty Images

Gdje živjeti: Kambodža

Zašto: “Kambodža je dugo bila zanemarena u jugoistočnoj Aziji, ali nudi brojne prednosti za umirovljenike”, navodi International Living. Par može udobno živjeti u glavnom gradu Phnom Penhu s 1000 eura mjesečno, dok su troškovi još niži u manjim gradovima poput Siem Reapa, Kampota i Battambanga.

Troškovi: Stanarine u Phnom Penhu kreću se od oko 260 do 350 eura mjesečno za namješten stan s pristupom bazenu ili teretani, dok su u manjim gradovima oko 175 eura. Komunalije prosječno iznose 60 do 87 eura mjesečno, a mobilni paket oko 0,90 eura tjedno. Obroci izvan kuće često su jeftiniji od kuhanja: lokalni obroci stoje 1,75 do 2,5 eura, dok restorani srednjeg ranga naplaćuju 4,5 do 8,7 eura po osobi. Prijevoz je također pristupačan: tuk-tuk stoji oko 0,35 eura po kilometru, a i duže vožnje kroz grad rijetko prelaze nekoliko eura.

Battambang, Kambodža foto: Getty Images

Gdje živjeti: Šri Lanka

Zašto: “Moguće je živjeti bezbrižan život na tropskom otoku u Šri Lanki s 1000 eura mjesečno. Pa čak i s manje, ako slijedite nekoliko jednostavnih pravila”, piše International Living. “Kao i svuda, lokacija određuje troškove.” Cijene su više na jugu, pa se preporučuju gradovi poput Arugam Baya, Batticaloe i Trincomaleeja, koji nude pristupačne domove blizu plaže. Još jedan važan savjet: “Prihvaćanje lokalnog načina života ne samo da širi vaš budžet, nego i obogaćuje vaš život.”

Troškovi: Jednostavni moderni stanovi blizu obale iznajmljuju se za 240 do 300 eura mjesečno, dok komunalije rijetko prelaze 60 eura, čak i uz povremeno korištenje klima-uređaja. Mobilni paket stoji oko 5,5 eura, a neograničeni internet oko 12 eura. Hrana je jedan od glavnih razloga zbog kojih ljudi biraju Šri Lanku: lokalni obroci počinju od 1,3 eura po osobi, dok kompletna večera za dvoje s pivom prosječno košta gotovo devet eura. Prijevoz je također povoljan: petosatna vožnja vlakom kroz prelijepe krajolike stoji samo 3,5 eura, a vožnja tuk-tukom od tri kilometra oko 1,3 eura.

Trincomalee, Šri Lanka foto: Getty Images

Gdje živjeti: Tajland

Zašto: “Ako vam odgovara jednostavan život i većinu vremena provodite vani istražujući, možete znatno uštedjeti na stanarini u Tajlandu”, piše International Living. Najbolji izbor u zemlji je Chiang Mai, koji ima razvijenu zajednicu stranaca, bogatu kulturu ulične hrane i bezbroj kulturnih festivala.

Troškovi: Lokalni stanovi iznajmljuju se već od oko 55 eura mjesečno (ili 105 eura s klima-uređajem). Namješteni stanovi i kondominiji u središnjim kvartovima mnogo su jeftiniji nego na Zapadu. Ulična hrana poput pad thaija i salate od papaje košta oko 2,2 eura, dok obroci zapadnog tipa u prosjeku stoje nešto više od pet eura. Troškovi prijevoza su minimalni: rabljeni bicikl košta oko 50 eura, a kratki domaći letovi manje od 145 eura u jednom smjeru. Zabava je pristupačna i raznovrsna – od ceremonija u hramovima i festivala do druženja stranaca i kulturnih radionica. S 1000 eura mjesečno možete udobno pokriti stanarinu, hranu i slobodno vrijeme, a još i uštedjeti za putovanja po regiji.

Chiang Mai, Tajland foto: Getty Images

Gdje živjeti: Vijetnam

Zašto: Zahvaljujući kombinaciji pristupačnosti, kulture i kvalitete života, Vijetnam je jedna od najpovoljnijih destinacija u Aziji. “Dvoje ljudi može udobno živjeti gotovo bilo gdje u Vijetnamu s 1000 eura mjesečno ili manje”, piše International Living. Od gradova poput Hanoja do primorskih središta kao što su Da Nang i Nha Trang, zemlja nudi dinamičnu kombinaciju tradicije, modernosti i prirodnih ljepota.

Troškovi: Namješten stan u Hanoju može se unajmiti za oko 230 eura mjesečno, često uključujući čišćenje i komunalije. Čak i veće kuće rijetko prelaze 350 eura. Internet i mobilne usluge među najjeftinijima su na svijetu. Namirnice za dvoje mjesečno stoje oko 200 eura, dok ulični obroci koštaju oko 2,5 eura po osobi, a večera u restoranu srednje klase 8,7 do 11,3 eura za dvoje. Prijevoz je također vrlo povoljan: vožnja javnim autobusom stoji manje od 40 centi, a domaći letovi često se prodaju za manje od 26 eura u jednom smjeru.

Da Nang, Vijetnam foto: Getty Images

Laura Begley Bloom, saradnica Forbesa