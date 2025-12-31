Poznati proizvođač čizama zarađuje bogatstvo na nošenoj obući u SAD-u. Sada širi model i na Europu

Britanska kompanija, čije su čizme već desetljećima nezaobilazan retro klasik, pokrenula je platformu ReWair u Sjedinjenim Državama u ožujku 2024. godine, a dosad je ondje prodano više od 10.000 nošenih pari obuće. Tvrtka tim potezom želi iskoristiti snažan rast tržišta rabljene robe i istodobno privući novu publiku svom brendu.

Britanska kompanija, čije su čizme s prepoznatljivim žutim šavovima već desetljećima retro klasik, pokrenula je ReWair u SAD-u u ožujku 2024. godine, u sklopu nastojanja da posluje održivije. Brendirana platforma za preprodaju pokazala se velikim uspjehom – od lansiranja je u SAD-u prodano više od 10.000 nošenih pari obuće – pa tvrtka sada razmatra uvođenje platforme i u druge zemlje diljem svijeta, piše The Standard.

Glavni direktor Ije Nwokorie rekao je za Press Association da tvrtka razmatra kako dodatno razviti tu ponudu. Dodao je da još nije donesena odluka o tome koje bi zemlje mogle biti sljedeće ni kada bi se to moglo dogoditi, no istaknuo je da je, “ako je nešto uspješno na jednom tržištu”, prirodno razmišljati o širenju.

Nove potrošačke navike

Ova najava dolazi u trenutku snažnog rasta potražnje za proizvodima iz druge ruke u Ujedinjenom Kraljevstvu i diljem svijeta.

Velika dostavna kompanija Evri, koja surađuje s platformom za rabljenu robu Vinted, nedavno je otkrila da su porast kupovine iz druge ruke i rast internetskih marketplaceova pomogli kompaniji da u prvoj polovici ove godine isporuči gotovo 50 milijuna paketa više.

Prema navodima Dr. Martensa, inicijativa ReWair također privlači nove kupce brendu. Do kraja ožujka 43 posto kupaca u SAD-u koji su kupovali putem platforme za preprodaju bili su novi korisnici brenda.

ReWair popravlja i obnavlja rabljenu obuću i torbe, koje zatim tvrtka autentificira i prodaje putem namjenske internetske trgovine. Vraćeni proizvodi, ako je moguće, također se obnavljaju za daljnju prodaju, a ako to nije moguće, usmjeravaju se na recikliranje ili donacije.

U Ujedinjenom Kraljevstvu Dr. Martens ne vodi izravno vlastitu brendiranu platformu za preprodaju, već ima ReWair trgovinu na platformi Depop, koju vodi u partnerstvu s tvrtkom The Boot Repair Company. Od pokretanja u travnju 2022. godine prodano je više od 13.000 obnovljenih proizvoda Dr. Martensa.

Održivost kao izvor profita

Tvrtka u Ujedinjenom Kraljevstvu ima i ovlaštenu servisnu uslugu za popravke, za koju je Nwokorie rekao da se pokazala “iznimno uspješnom”, uz gotovo 5800 korisnika koji su je iskoristili kako bi produžili vijek trajanja svoje obuće.

“To se savršeno uklapa u naše prednosti”, rekao je za Press Association. “I sve to za nas predstavlja izvor prihoda.”

Osim što se oslanjaju na rastuću potražnju za proizvodima iz druge ruke, inicijative preprodaje dio su šireg cilja kompanije da do 2040. godine svi njezini proizvodi imaju “održivu opciju na kraju životnog vijeka”. To znači da će vraćeni proizvodi koji se ne mogu popraviti za ponovnu prodaju biti reciklirani ili donirani.

U ožujku 2024. Dr. Martens je lansirao tri proizvoda izrađena od Genix Nappa materijala, novog materijala dobivenog od ponovno iskorištene kože, kako bi do 2040. osigurao da svi njegovi proizvodi budu izrađeni od održivih materijala.