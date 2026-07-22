Range Rover najavio prvi električni model – Range Rover GT

Range Rover danas potvrđuje petog člana obitelji: Range Rover GT, potpuno električni model koji će se proizvoditi u britanskom Halewoodu.

Range Rover GT bit će prvi potpuno električni Range Rover na novoj platformi EMA, proizveden u britanskom Halewoodu, uz modele s motorima s unutarnjim izgaranjem i hibridne modele. Range Rover GT bit će u početku dostupan kao baterijsko električno vozilo (BEV), dok se fleksibilnost planira za buduća vozila dodatnom opcijom potpuno hibridnog električnog vozila (HEV).

„Range Rover GT ponovno će definirati grand-touring segment svojom sposobnošću da pruži prekrasnu i privlačnu stabilnost GT-a, proporcije i profinjenost na dugim putovanjima, a istovremeno nudeći sposobnosti s kojima se nijedan tradicionalni GT ne može usporediti.

Nekoliko posljednjih godina predano smo radili na temeljima formule za GT, sada ponovno interpretirane na profinjen, jedinstven Range Rover način. Rezultat toga je najautentičniji Range Rover svih vremena, kao i uvijek s jedinstvenim sposobnostima, sada stvoren na našoj elektrificiranoj EMA arhitekturi, čime nadopunjuje naš postojeći portfelj pogonskih sklopova da bismo pružili cjelokupan niz opcija za sve što kupcima treba. Njegova kombinacija besprijekornih performansi EV-a, prvoklasne profinjenosti na dugim putovanjima i sposobnosti za sve terene upravo opisuje pravi Range Rover, dok njegova smirujuća unutrašnjost najavljuje našu viziju modernog grand tourera“ – rekao je glavni direktor Range Rovera Martin Limpert.

Prototipna vozila sada su u fazi završnih testiranja na cesti, u posebnoj maskirnoj foliji koju su dizajnirali Range Roverovi interni kreativni timovi. Nadahnut krajolikom koji okružuje Gaydon, u kojem je sjedište kreativnih i inženjerskih timova Range Rovera, maskirni dizajn upotrebljava topografske slojnice kao osnovu za fluidan zlatni uzorak koji evocira grand touring karakter ovoga vozila i osjećaj putovanja. Njegova digitalna estetika crpi nadahnuće iz naprednih tehnologija ugrađenih u vozilo, svrstavajući Range Rover GT na razinu tehnološki najsofisticiranijeg Range Rovera koji je ikada stvoren.

Dodatne pojedinosti o novom Range Roveru GT bit će predstavljene kasnije ove godine.