Test: Škoda Superb Combi L&K PHEV – za one koji žele i luksuz i racionalnost

Škoda Superb s Laurin i Klement opremom i hibridnim motorom premium je automobil koji ima sve što je potrebno, pa i više. Zbog toga je izvrstan izbor za one koji žele odlično opremljen automobil odličnih voznih svojstava, koji neće privlačiti pozornost kao neke luksuzne marke.

Škoda je, ne bez razloga, prošle godine i u dosadašnjem dijelu ove bila najprodavanija marka u Hrvatskoj. To prvenstveno duguje Octaviji koja nudi odličan omjer uloženog i dobivenoga za limuzinu i karavan, dok model Superb ne ostvaruje slične brojke samo zbog financijskih ograničenja hrvatskog tržišta. No, među hrvatskim menadžerima je popularan baš zato jer uz prihvatljivu cijenu nudi razinu modela premium marki.

Sličnost premium modelima pogotovo dolazi do izražaja u slučaju testiranog modela Škoda Superb Combi Laurin & Klement DSG 1.5 TSI PHEV DSG. Kao što se vidi iz naziva, riječ je o hibridnoj verziji Škode Superb karavan s bogatim paketom opreme, odnosno verziji Laurin & Klement.

U vrijeme kad europskim modelima konkuriraju povoljniji kineski modeli, Superb privlači dokazanom kvalitetom i držanjem cijene. Osim toga, moderna je i jako bogato opremljena u testnoj verziji, a da pri tome niti jedna funkcija bitna za vožnju nije udaljena nekoliko klikova na središnjem ekranu kao što zna biti slučaj na nekim, primarno kineskim, automobilima.

+19 Pogledajte galeriju

Bogata oprema i različiti načini vožnje

Doduše, brisači su na lijevoj tipki što nije čest izbor. no, to je vjerojatno napravljeno kako bi se smanjio broj ručica oko volana, s čije desne strane se nalazi i automatski mjenjač. On brzine ne mijenja pomicanjem, nego rotiranjem, no, baš kao i s brisačima, vozač se vrlo brzo navikne na taav raspored.

Što se vožnje tiče, Superb tu ostavlja dojam premium marki. Sjedala (koja nude i masažu bolju nego smo isprobali na drugim automobilima na testu) su vrlo udobna, a prostora ima i više nego je dovoljno, što se i očekuje od automobila dugog gotovo pet metara.

Motor od 150 konjskih snaga potpomognut s električnim motorom od 75 konja na papiru ne izgleda toliko snažan, no u praksi odlično vuče karavan težak gotovo dvije tone. Vozač na automatskom mjenjaču može izabrati između Drive i Sport načina vožnje, pri čemu drugi mijenja brzine u višim okretajima. Osim toga, moguće je izabrati i između različitih profila vožnje: Eco, Comfort, Normal, Sport i Individual. Njima se može prilagoditi potrošnja automobila, odziv motora, ovjes i slično. Osim toga, može se birati i između hibridnog i električnog načina vožnje.

Što se struje tiče, doseg prema WLTP-u iznosi solidnih 142 kilometra, a baterija (bruto) kapaciteta 25,7 kilovat-sati na DC punjačima može se puniti brzinom do 50 kilovata što je dobra brzina za hibrid. Na sporim AC punjačima brzina je do 11 kilovata.

Jedini nedostatak ove verzije Superba nije niti jedna vozna osobina ili funkcija, nego nosivost koja prema prometnoj dozvoli iznosi 385 kilograma, što je manje nego bi se očekivalo za ovako prostran automobil.

A na to je vjerojatno utjecala i oprema. Laurin & Klement označava najbogatiji paket opreme u Škodama, a testni model je imao i pokoju dodatne opciju, ne treba isticati da je bio jako bogato opremljen. To znači da je imao sve od niza sustava za potporu u vožnji do staklenog krova koji se može otvoriti, ali i zasjeniti kako bi se putnici zaštitili od sunca.

Iz opreme vrijedi izdvojiti još i LED matrix prednja svjetla koja se kontinuirano prilagođavaju kako bi cesta u mračnim uvjetima bila maksimalno osvijetljena bez zasljepljivanja drugih vozača.

Prtljažni prostor iznosi 510 litara što je nešto manje nego u verzijama bez baterije, no i dalje djeluje veliko kao što se može vidjeti na jednoj od fotografija.

Najvažniji brojevi

Dužina / širina / visina: 4902 mm / 1849 mm / 1496 mm

Težina: 1969 kg

Vrsta i snaga motora: hibrid – 150 kW / 204 KS

(benz. motor 110 kW / 150 KS, el. motor 55 kW / 75 KS )

Ubrzanje do 100 kmh: 7,4 s

Maksimalna brzina: 220kmh

Prtljažnik: 510 litara

Cijena osnovnog modela Superb Combi Essence 1.5 TSI DSG MHEV počinje od 38.470,91 eura, dok je cijena testiranog Superba 61.455,55 eura.