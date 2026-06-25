Test: Lynk 08 – dobro opremljen hibrid s ozbiljnim dometom na struju

Kinesko-švedski automobil Lynk 08 veliki je SUV idealan za sve koji još ne žele prijeći na struju, ali žele maksimalno koristiti takav način vožnje. Ima veći doseg na struju i brže punjenje od mnogih usporedivih SUV-ova, a tu je i solidna količina opreme.

Automobili na struju su izvrsni, no problemi s infrastrukturom njihovim vlasnicima često mogu otežati život. Hibridi predstavljaju kompromis između električnih i benzinaca ili dizelaša, no domet im je često prekratak, zbog čega ih prečesto treba puniti.

Izuzetak je Lynk 08, kinesko-švedski model koji (prema WLTP-u) nudi do 200 kilometara dosega. Na testu se pokazalo da to znači da automobil ne treba prečesto puniti jer može izdržati solidnu kilometražu vožnje na struju ili u hibridnom modu.

Drugo ugodno iznenađenje kod modela 08 je opcija brzog DC punjenja. Osim što je neki plug-in hibridi uopće nemaju, kod mnogih ne doseže impresivnih 85 kilovata. Punjenje smo isprobali na brzoj Eleportovoj punionici kod King Crossa u Zagrebu, ali i na sporom Petrolovom AC punjaču na kojem može dosegnuti deklariranih 11 kilovata. To vrijedi spomenuti jer neki hibridi (na AC punjačima koji imaju tri faze) podržavaju samo jednu fazu kod takvog punjenja, pa punjenje bude i tri puta sporije od očekivanog.

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Od LED Matrix svjetala do masažnih sjedala

Vanjski izgled modela 08 je moderan i originalan. Tu se ističu specifična prednja svjetla, kao i retrovizori kod kojih se prilikom namještanja ne pomiču samo zrcala, nego cijeli retrovizori.

Kao brojni drugi Kinezi, ni Lynk ne oskudijeva opremom, pogotovo kod više razine opreme “More” kojom je bio opremljen testni model. Za razliku od nekih drugih modela, njegov veliki krovni prozor se može i otvoriti i zasjeniti, a vozaču i putnicima na raspolaganju su između ostalog bila ventilirana, grijana i masažna sjedala, LED Matrix prednja svjetla, 23 Harman Kardon zvučnika i drugo. Sustavi koji povećavaju sigurnost i pomažu vozaču su brojni i uključuju sve od upozorenja na otvaranje vrata kad netko prolazi do upozorenja na križni promet sprijeda i straga.

Simpatična specifičnost automobila je i selfie kamera koja u trenutku dok je automobil zaustavljen omogućuje i fotografiranje putnika u vozilu. Još jedna opcija koja nije česta u automobilima su zvučnici u naslonu za glavu koji dolaze do izražaja tijekom primjerice telefonskog razgovora vozača.

Najvažniji brojevi

Dužina / širina / visina: 4820 mm / 1915 mm / 1685 mm

Težina: 2112 kg

Vrsta i snaga motora: hibrid – 257 kW / 345 KS

(benz. motor 102 kW / 137 KS, el. motor 155 kW / 208 KS )

Ubrzanje do 100 kmh: 6,8 s

Maksimalna brzina: 185 kmh

Prtljažnik: 540 litara

Dobar hibridni mod

Vozač Lynka može izabrati hoće li se voziti na struju, u hibridnom modu rada ili power modu. U strujnom modu, benzin će se koristiti samo ako je baterija preslaba, vozač zatreba jako puno snage ili pri visokim brzinama. U hibridnom načinu rada, sustav sam odlučuje hoće li koristiti elektromotor, benzinski motor ili oba zajedno. Power mode nudi najviše snage. Iako je 345 konjskih snaga s prednjim pogonom više nego dovoljno, šteta je što na hrvatskom tržištu nema moćne verzije s 593 konjske snage, pogonom na sva četiri kotača i ubrzanjem do 100 kmh od 4,6 sekundi kakva postoji na kineskom tržištu.

Prtljažnik ima obujam od pristojnih 540 litara, što je vrlo dobar rezultat s obzirom na 39,6 kilovatsatnu bateriju koja se nalazi ispod njega.

U automobilu smo tijekom testa uočili samo dvije sitnice koje su mogle biti napravljene bolje. Jedna je otvaranje krovnog prozora i njegovog zastora putem ekrana – umjesto fizičkog gumba, a drugo položaj gumba za sva četiri žmigavca koji se nalazi na krovu vozila. Iako se kod primjerice naglog kočenja oni pale automatski, bilo bi bolje da su sva četiri žmigavca negdje gdje ih vozač može lako upaliti bez skretanja pogleda s ceste.

Cijena osnovnog modela Lynk 08 uz posebni popust iznosi 49.990 eura. Cijena testnog modela koji je imao veći paket opreme i bakrenu boju iznosi 55.970 eura. Nije malo, ali je očekivano s obzirom na to da je Lynk dio Geely grupacije koja je vlasnik Volva i nekih drugih premium brendova. Sjedište ove kineske tvrtke je u Švedskoj, gdje se rade razvoj, inženjering, sigurnost i vozne karakteristike. Iz Kine su proizvodnja, baterije, pogonski sklop, elektronika i sklapanje automobila.