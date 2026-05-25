Test: Ford Ranger PHEV – Moćni i tihi pickup američkog izgleda i dimenzija

Ford Ranger godinama je najprodavaniji pickup u Europi. Na testu Forbesa Hrvatska pokazao se moćnim i na terenu i na autocesti, a moderan interijer čini ga vozilom za sve prilike. Karakteriziraju ga američki izgled i dimenzije. Iako s 5,4 metara dužine ne spada u velike pickupove po američkim standardima, za hrvatske i europske standarde to je puno.

Tko voli velike automobile time će biti zadovoljan, kao i kamionskim pogledom iz kabine. Ugodno iznenađenje je i interijer Rangera koji iznutra ne ostavlja dojam radnog, nego modernog i bogato opremljenog automobila. Testni model Ford Ranger Wildtrack 2.3 PHEV je između ostalog imao grijana kožna sjedala i grijani kožni volan.

Kao i svi pickupovi, Ford Ranger je vrlo vješt na terenu. Vozač može birati između pogona na zadnje kotače, automatskog pogona na sva četiri kotača koji se pali po potrebi, stalnog pogona na sva četiri kotača i stalnog pogona na sva četiri kotača s reduktorom. Vozaču je na raspolaganju i blokada diferencijala zadnja dva kotača te pomoć pri spuštanju po nizbrdici.

Osim toga, vozač može podesiti pogon ovisno o vrsti podloge. Na izboru su eko, blato, normal, pijesak, klizavo i vuča. Kad je u pitanju vožnja po terenu, tu je i cijeli off-road zaslon na kojem vozač može podesiti različite postavke.

Najvažniji brojevi

Dužina / širina / visina: 5403 mm / 1924 mm / 1883 mm

Težina: 2715 kg

Vrsta i snaga motora: hibrid – 207 kW / 282 KS

(benz. motor 138 kW / 188 KS, el. motor 75 kW / 102 KS )

Ubrzanje do 100 kmh: 9,2 s

Maksimalna brzina: 170 kmh

Prtljažnik: 1200 litara

+16 Pogledajte galeriju

Snažan, ali tih motor

Ranger se dobro snalazi i na asfaltu. Kao što se vidi iz punog naziva modela, ovaj pickup ne pogoni dizel, nego benzin i struja. Hibridni motor je tih i snažan, a vozač može birati između četiri načina rada: Automatizirana kombinacija vožnje na benzin i struju, vožnja samo na struju, vožnja na benzin (uz čuvanje trenutačnog kapaciteta baterije) i vožnja na benzin uz punjenje baterije. Kako se radi o plug-in hibridu, uobičajeni način punjenja baterije je na punjaču. Jedina zamjerka mogla bi se izreći dosegu kod čiste električne vožnje koji na papiru iznosi umjerenih 43 kilometra.

Ranger je dobar izbor i za vožnju po gradu, zanemare li se njegove dimenzije prilikom parkiranja. Na lokacijama s okomito postavljenim parkirnim mjestima ono nije problem, dok kod vodoravno postavljenih parkirnih mjesta ipak treba pronaći dovoljno dugo parkirno mjesto. Kamere i senzori pomažu kod parkiranja, a nekoliko dana vožnje dovoljni su da vozač počne percipirati gdje su rubovi vozila.

Tijekom terenske vožnje u preglednosti pomaže prednja kamera koja prikazuje teren ispred vozila i iscrtava kuda će proći kotači. Terenska svojstva vozila zahvalna su i za vrlo mekane prelaske preko ležećih policajaca.

Veliki prtljažnik kao radna površina

Prtljažnik Rangera doista je prostran. Otvara se sa zadnje strane vozila, a testna verzija bila je opremljena i električnim poklopcem prljažnog prostora. Na stranicama Forda navodi se kako je maksimalni kapacitet nosivosti automobila 1000 kilograma, no u prometnoj dozvoli navodi se kako je dopuštena nosivost 785 kilograma.

Za one koji Ranger koriste kao radno vozilo, on može poslužiti i kao radna površina. Zahvaljujući činjenici da se radi o hibridu, odnosno da automobil ima i bateriju, to je i opcija ugradnje klasične 220V utičnice snage 6,9 kW namijenjene električnim alatima i drugim uređajima.

Za više zatvorenog prostora dostupne su i hardtop verzije prtljažnika. Testni automobil je bio opremljen i kukom, kojom se može vući prikolica težine do 3500 kilograma.

I za kraj, ne treba zaboraviti da je testni automobil bio opremljen ogromnom količinom ADAS sustava: 360 kamerom, aktivnim parkiranjem, adaptivnim tempomatom, opcijom praćenja vozne trake, pomoći u vožnji s prikolicom i drugima. Iz svih tih razloga ovo nije samo pickup, nego luksuzni terenac koji se dobro snalazi i na cesti. Cijena navedenog modela iznosi 67.150 eura sa svim davanjima.