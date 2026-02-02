Test: Jaecoo 7 SHS – Tihi hibrid brege dere

Jaecoo 7 SHS prilično je tihi hibridni SUV koji ima solidna vozna svojstva. Od naprijed se ističe originalnošću, dok bi se iz profila mogao nazvati kineskim Range Roverom.

Kineskih marki u Hrvatskoj ima sve više, a većina je hrvatskim vozačima još uvijek nije dovoljno poznata. Jedna od njih je Jaecoo (čita se đekuu), koja postoji tek od 2023. godine. No, to ne znači da je to proizvođač bez iskustva. Baš kao i Omoda, Jaecoo je brend kineske grupacije Chery – najvećeg kineskog izvoznika automobila, osnovanog još 1997. godine.

Jaecoo 7 SHS je njihov hibridni model (SHS ne označava bivšu kraljevinu, nego Super Hybrid System) dug 4,5 metara. Izgled ovog pomalo kockastog SUV-a je specifičan i iz profila vizualno podsjeća na Range Rover. Detalj koji ga čini posebnim su originalna led svjetla koja izgledom podsjećaju na pikselizirane crno-bijele sunčane naočale poznate kao “Thug life glasses” koje se u memeovima obično “spuštaju” na lice osobe u trenutku kad se dogodi nešto kul, drsko ili ironično. često uz hip-hop glazbu u pozadini.

Kod izrade automobila pazilo se i na neke druge dizajnerske detalje. Primjerice, zadnji brisač vješto je skriven u gornjem dijelu zadnjeg stakla.

Najvažniji brojevi

Dužina / širina / visina: 4500 mm / 1865 mm / 1670 mm

Težina: 1870 kg

Vrsta i snaga motora: hibrid – 221 kW / 300 ks

Ubrzanje do 100 kmh: 6,4 kmh

Maksimalna brzina: 180 kmh (el. ograničena)

Prtljažnik: 412 litara

Tih i štedljiv hibrid

Najbolji dio automobila je hibridni sustav kojem na brzinama do stotinjak kilometara sat nije vrlo tih samo električni motor, nego i benzinski. Za razliku od nekih drugih modela, baterija ovog automobila se dosta dobro dopunjava u vožnji, a automobil se trudi da ona nikad ne bude sasvim prazna, kako bi električni motor mogao pomoći benzinskom motoru u vožnji kad je to potrebno.

Benzinski 1,5 TDGI snage je 105 kW, no performanse su znatno bolje od toga jer u hibridnom modu kad je potrebno “uskače” i električni motor snage 150 kW. To u praksi daje ubrzanje od 6,4 sekundi do 100 kilometara na sat, što je odlično za automobil težak 1870 kilograma. Maksimalna brzina ograničena je na 180 kilometara na sat, no s obzirom na svoj četvrtasti oblik, ovo ni nije model automobila namijenjen najvećim brzinama na autocesti.

Baterija automobila kapaciteta je 18 kWh, dok u spremnik goriva stane 60 litara. Kako je tiječ o plug-in hibridu, baterija se može puniti na punjačima i to brže nego je uobičajeno kod hibrida. Ovisno o vrsti punjača, to može biti i do 40 kW na sat. U teoriji, strujni doseg iznosi 90 kilometara na otvorenoj cesti i 130 kilometara u gradu, no kao i kod svih drugih električnih automobila i hibrida koje smo testirali, te se vrijednosti smanjuju kod agresivnije vožnje.

Vozač ovog automobila može birati između hibridnog i čistog električnog pogona, kao i između normalno, eko i sportskog načina vožnje.

Samo jedan paket opreme, no ona je bogata

Oprema 7 SHS-a je prilično bogata, pa zbog toga ne smeta što je kupcima na raspolaganju samo jedan paket opremene. Ona između ostalog uključuje veliki stakleni krov koji se može ‘odškrinuti’ ili sasvim zamračiti, automatsko gašenje dugih svjetala kad netko dolazi iz suprotnog smjera, kamere za parkiranje, head-up display i drugu oprema uobičajenu u boljim modelima.

Automobil ima i pokoju specifičnost. Poluga s brisačima je primjerice s lijeve strane i oni se pokreću vrtnjom kotačića na polugi, no vozač se vrlo brzo navikne na to, pa ubrzo ima dojam da je to oduvijek bio način za upravljanje brisačima. Namještanje retrovizora još je jedna specifičnost, s obzirom da se oni ne podešavaju na vratima kako je uobičajeno. No kako se jedna od tipki na volanu može programirati i dobiti novu svrhu, na taj način može se zaobići podešavanje retrovizora putem središnjeg ekrana.

Kako vozač ne bi krenuo bez pojasa, automobil je nemoguće pokrenuti dok on nije zavezan, jer se tada ručna kočnica neće spustiti.

+12 Pogledajte galeriju

Kao i većina modernijih automobila slične klase, i Jaecoo 7 SHS nudi više utičnica za mobitele te bežični punjač. On nudi bežično punjenje solidne brzine koje uključuje i rashlađivanje malim ventilacijskim otvorom kako bi se spriječilo pregrijavanje mobitela do kojeg često dolazi na bežičnim punjačima. Naravno, podržani su Android auto i Apple CarPlay.

Za dobro ozvučenje u automobilu pobrinuo se Sony i njegovih osam zvučnika. Cijena Jaecoo-a 7 SHS iznosi 36.900 eura sa svim davanjima.