Ben Hudson pridružio se Czechoslovak Grupi kao član i zamjenik predsjednika Upravnog odbora

Globalna obrambena i industrijsko-tehnološka grupacija CSG objavila je promjenu u svom Upravnom odboru. Od 1. kolovoza 2026. veteran obrambene industrije Ben Hudson pridružio se Upravnom odboru društva CZECHOSLOVAK GROUP (“CSG”) kao član i zamjenik predsjednika. Njegovo imenovanje odražava nastavak internacionalizacije upravljačkog tima CSG-a te sve veći strateški značaj kopnenih obrambenih sustava i tehnoloških inovacija za budući razvoj Grupe.

Tijekom posljednjih nekoliko godina CSG se iz regionalne industrijske grupacije transformirao u jednog od vodećih svjetskih proizvođača obrambene opreme. Nakon niza strateških akvizicija diljem Europe i Sjedinjenih Američkih Država, Grupa danas zapošljava više od 14.000 ljudi i posluje na više kontinenata. Ovu transformaciju pratilo je i stvaranje međunarodnog višeg rukovodećeg tima.

“Ben Hudson iznimno je iskusan rukovoditelj s bogatim međunarodnim iskustvom stečenim u nekim od vodećih svjetskih obrambenih kompanija. Tijekom svoje karijere upravljao je velikim međunarodnim programima, sudjelovao u razvoju naprednih obrambenih tehnologija te nadzirao njihovo uvođenje u uporabu u oružanim snagama NATO-a i savezničkih zemalja. Njegovo imenovanje u Upravni odbor CSG-a dodatno potvrđuje našu ambiciju izgradnje istinski globalne kompanije koju vode vrhunski rukovoditelji s međunarodnim iskustvom, uz istodobno jačanje naše sposobnosti ostvarivanja održivog dugoročnog rasta na globalnim tržištima”, izjavio je Michal Strnad, predsjednik Upravnog odbora i glavni izvršni direktor CSG-a.

Ben Hudson u CSG donosi više od trideset godina iskustva u globalnoj obrambenoj industriji. Grupi se pridružio u lipnju 2026. godine na mjestu glavnog izvršnog direktora društva CSG Land Systems, pri čemu je preuzeo i ulogu glavnog tehnološkog direktora Grupe. Odgovoran je za strateški razvoj kapaciteta kopnenih obrambenih sustava unutar cijele Grupe, tehnološku strategiju, istraživanje i razvoj te poticanje inovacija u svim društvima CSG-a.

Hudson se pridružio CSG-u iz kompanije Hanwha, gdje je obnašao dužnost glavnog izvršnog direktora za Hanwha Europu, Ujedinjeno Kraljevstvo i Australiju. Prije toga obnašao je različite rukovodeće pozicije, kao što su glavni tehnološki direktor Grupe u kompaniji BAE Systems plc te globalni direktor i glavni izvršni direktor Divizije za sustave vojnih vozila u kompaniji Rheinmetall. Ranije u karijeri služio je kao časnik u Australskoj vojsci. Tijekom svoje karijere vodio je složene programe za korisnike diljem svijeta u svim operativnim područjima – od kopnenih sustava i zrakoplovstva do pomorstva, svemira i kibernetičkog prostora.

“CSG predstavlja jedinstvenu kombinaciju industrijske snage, tehnološke stručnosti i sposobnosti brzog ostvarivanja strateških ciljeva. Kao član Upravnog odbora radujem se doprinosu sljedećoj fazi globalnog rasta Grupe, daljnjem razvoju njezinih tehnoloških sposobnosti i dodatnom jačanju pozicije CSG-a među vodećim svjetskim obrambenim kompanijama”, izjavio je Ben Hudson.

Ben Hudson nije jedini međunarodno prepoznat rukovoditelj koji se nedavno pridružio vodećem timu CSG-a. Ranije ove godine Grupa je u tim uključila Jasona Monahana, iskusnog rukovoditelja iz kompanije General Dynamics, koji je do nedavno obnašao dužnost glavnog izvršnog direktora društva GDLS-Canada, Thomasa Berge Nielsena, bivšeg glavnog izvršnog direktora za globalno poslovanje u Rheinmetallu, Davida Jacobsa, bivšeg rukovoditelja kompanija Northrop Grumman i Raytheon, te stručnjaka za tržišta kapitala Petera Russella, koji je prethodno obnašao vodeće funkcije u kompanijama J.P. Morgan, Avast i Rentokil Initial.

Istodobno, Grupa je dodatno ojačala upravljačke strukture svojih društava imenovanjem Toma Winneyja, bivšeg rukovoditelja kompanija KNDS, Rheinmetall i BAE Systems, te Alexandera Rüstiga, bivšeg glavnog izvršnog direktora njemačkog proizvođača streljiva RWS. Dolazak ovih iskusnih rukovoditelja potvrđuje sposobnost CSG-a da privuče vrhunske upravljačke talente iz globalne obrambene industrije.