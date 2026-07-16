Kako je Christopher Nolan postao najveća filmska zvijezda u Hollywoodu

Oskarom nagrađeni redatelj filma The Odyssey postao je jednako sigurna oklada na kino blagajnama kao i bilo koji glumac s A-liste. Evo koliko bi mogao zaraditi od svog epskog ljetnog blockbustera.

Na premijeri filma The Odyssey u Mumbaiju u subotu redatelj Christopher Nolan našalio se na račun izgleda filma da postane međunarodni ljetni blockbuster.

„Predivno je kako nas ovaj film na neki način okuplja te nam daje priliku putovati i doći ovamo“, rekao je britanski redatelj publici, prije nego što se našalio na račun jednog od glumaca u filmu. „Ali ako ovog ljeta pogledate samo jedan film s Tomom Hollandom…“

Jer, naravno, The Odyssey nije „film Toma Hollanda“. Iako u glumačkoj postavi ima Matta Damona, Anne Hathaway, Lupitu Nyong’o, Charlize Theron i druge zvijezde A-liste, jedino ime na plakatu iznad naslova glasi: „Film Christophera Nolana.“

Pedesetpetogodišnji redatelj postao je prepoznatljiv brend čak i među najpovremenijim gledateljima te je izgradio vojsku odanih filmofila zahvaljujući spektakularnim ostvarenjima poput Inceptiona, Interstellara i trilogije o Batmanu. Vrhunac je dosegao 2023., kada je Oppenheimera – trosatnu povijesnu dramu o ocu atomske bombe – pretvorio u blockbuster koji je zaradio gotovo milijardu dolara i osvojio sedam Oscara. Ovaj put svoju će privlačnost testirati još riskantnijim projektom: epskim filmom o antičkoj Grčkoj vrijednim 250 milijuna dolara, snimljenim u cijelosti na IMAX 70 mm vrpci, koji se po ambiciji može usporediti s najvećim filmskim ostvarenjima svih vremena.

„Po mom mišljenju, on je moderna verzija Davida Leana“, kaže Ron Howard, oskarovac i redatelj filmova Genijalni um i Apollo 13. „Snimio je filmove koji gotovo trenutačno postaju klasici.“

Isplata 20 milijuna dolara

Za Nolana takva uspješnost na kino blagajnama donosi i honorare kakve obično imaju najveće filmske zvijezde. Forbes procjenjuje da mu je Universal unaprijed isplatio 20 milijuna dolara za The Odyssey, kao predujam na temelju 20 % studijskog udjela u prihodima od kino distribucije. Taj udio dijeli sa suprugom i producenticom filma Emmom Thomas (prema procjenama Forbesa, 15 % pripada njemu, a 5 % njoj). Riječ je o varijaciji nekada standardnog hollywoodskog ugovora „20 protiv 20“, kakav su desetljećima dobivali najveći glumci poput Toma Cruisea, Denzela Washingtona i Toma Hanksa. Danas takve uvjete imaju samo redatelji koji gotovo svakim novim filmom mogu jamčiti blockbuster.

Razni odbici i naknade mogu utjecati na Nolanov konačni udio – kako kaže stara hollywoodska izreka, „nitko ne dobiva pravi bruto prihod“ – no ako The Odyssey ovog ljeta zaradi više od 800 milijuna dolara diljem svijeta, koliko predviđaju analitičari kino tržišta, Nolan bi mogao zaraditi najmanje 75 milijuna dolara. Prihodi od videa na zahtjev i prvog razdoblja prikazivanja na streaming platformama lako bi mogli povećati taj iznos iznad 85 milijuna dolara, koliko je prema procjenama zaradio na Oppenheimeru, prije poreza i provizija agenata i odvjetnika. Dugoročno bi njegova zarada od oba filma mogla premašiti 100 milijuna dolara po naslovu.

Naravno, Nolan nije prvi redatelj koji se pojavljivao u televizijskim emisijama, na naslovnicama časopisa i zarađivao bogatstvo zahvaljujući udjelu u prihodima svojih filmova. Steven Spielberg uživao je sličan status tijekom 1980-ih i 1990-ih zahvaljujući nizu blockbustera koji su postavili temelje njegova bogatstva, koje Forbes danas procjenjuje na 7,1 milijardu dolara. James Cameron, također milijarder, zaradio je više od 300 milijuna dolara samo od svog udjela u prihodu filma Avatar iz 2009. U različitim razdobljima Martin Scorsese, Peter Jackson, Quentin Tarantino i drugi redatelji također su imali snažan utjecaj na kino blagajne.

No Nolanova dominacija dolazi u vrijeme kada se svaki novi film očajnički bori za pozornost – ne samo protiv drugih filmova, nego i protiv streaminga, videoigara, TikToka, YouTubea i brojnih drugih oblika zabave.

„Hollywood je oduvijek imao elitni krug redatelja koji su privlačili publiku samom snagom svog imena“, kaže Brandon Katz, direktor odjela za analitiku i strategiju sadržaja u Greenlight Analyticsu. „Ali u današnjem izrazito fragmentiranom medijskom okruženju njihova je vrijednost vjerojatno važnija nego ikad prije jer se uspijevaju istaknuti na pretrpanom tržištu.“

Posljednjih godina publika pri odluci hoće li platiti ulaznicu za kino sve više obraća pozornost na redatelje, a manje na glumce koje oni angažiraju. Pojavila se nova generacija filmaša poput Ryana Cooglera (Sinners), Zacha Creggera (Weapons) i Jordana Peelea (Get Out), koji danas redovito zarađuju između 15 i 20 milijuna dolara po filmu – usporedivo s najvećim glumačkim zvijezdama. Čak su i ovogodišnji hitovi Obsession i Backrooms ponajprije pripisani mladim redateljima Curryju Barkeru i Kaneu Parsonsu, pri čemu je Barker navodno dobio „blanko“ ponudu od 10 milijuna dolara jednog studija za svoj sljedeći projekt.

Ipak, Nolan je i dalje neprikosnoven. Prema istraživanju Greenlight Analyticsa, čak i 12 mjeseci prije izlaska i marketinške kampanje za The Odyssey, više od 70 % ispitanika koji su znali za film izjavilo je da ga planiraju gledati u kinu. Za usporedbu, Cameronov Avatar: Fire and Ash te Cooglerov Sinners imali su oko 45 % takve namjere.

„Trenutačno je Nolan broj jedan“, kaže Katz. „A to je postigao uglavnom bez oslanjanja na postojeće franšize ili poznata intelektualna vlasništva, što je možda i najimpresivnije od svega.“

Napustio Warner Bros.

Nolan je prvi put pokazao svoju pregovaračku moć 2021., kada je napustio dugogodišnji studio Warner Bros. zbog njihove odluke da tijekom pandemije istodobno objavljuju filmove u kinima i na streaming platformi. Nakon toga u svoj ured u Hollywood Hillsu pozvao je čelnike filmskih studija i streaming servisa da se natječu za njegov sljedeći projekt.

Universal je pobijedio ponudivši mu uvjete kakvi se rijetko daju i najvećim glumcima: potpunu kreativnu kontrolu, udio u bruto prihodima, snažnu marketinšku kampanju, produženo ekskluzivno kino prikazivanje te razdoblje bez konkurentskih velikih premijera prije i nakon izlaska njegova filma.

Oppenheimer je postao najveći uspjeh Nolanove karijere, dajući mu gotovo mogućnost da, kako kaže Howard, „režira čak i telefonski imenik“. Nolan je potom odabrao snimiti epsku igranu adaptaciju Homerove Odiseje, projekt koji je zahtijevao 91 dan snimanja u šest država uz procijenjeni budžet od oko 250 milijuna dolara. Universal je pristao i ponudio mu gotovo identične uvjete.

„Privlači me rad na velikim projektima jer znam koliko je rijetka prilika raspolagati takvim resursima“, rekao je Nolan za časopis Time početkom 2024. „Svjestan sam da postoje brojni redatelji koji bi dali sve za mogućnosti koje ja imam, pa osjećam odgovornost iskoristiti ih na što produktivniji i zanimljiviji način.“

Naravno, film skup poput The Odysseyja nije sigurna investicija za studio, zbog čega se takvi budžeti obično rezerviraju za filmove o superherojima i nastavke velikih franšiza. Kako bi pokrio troškove produkcije i marketinga, uz podjelu prihoda od ulaznica s kinima i Nolanov udio u zaradi, film će vjerojatno morati zaraditi više od 800 milijuna dolara diljem svijeta prije nego što počne donositi dobit. Universal će gotovo sigurno ove godine ostvariti veću zaradu od filma Obsession nego od The Odysseyja.

Ipak, filmski studiji učinili bi gotovo sve kako bi surađivali s Nolanom – uključujući i Warner Bros., koji mu je posljednjih godina isplatio tantijeme u milijunskim iznosima te ponovno prikazivao njegove starije filmove u ograničenom IMAX repertoaru.

Za ulagače u filmsku industriju Nolan je prava rijetkost, ne samo zbog prihoda koje može ostvariti na kino blagajnama nego i zbog iznimne pouzdanosti tijekom produkcije. Primjerice, glavno snimanje The Odysseyja završeno je čak devet dana prije predviđenog roka.

Sličnu učinkovitost Nolan je ove godine pokazao i u svojoj drugoj ulozi – kao predsjednik Američkog redateljskog ceha (Directors Guild of America). Dok je istodobno radio na postprodukciji The Odysseyja, pomogao je u lipnju ispregovarati novi kolektivni ugovor. Sporazum je potpisan puna tri tjedna prije isteka roka, čime je izbjegnut novi prekid rada poput onoga koji je pogodio Hollywood 2023. godine.

Howard, potpredsjednik Ceha, iz prve je ruke svjedočio Nolanovu odlučnom stilu vođenja na jednom nedavnom sastanku upravnog odbora.

„Iznesu se prijedlozi, raspravi se, donesu se odluke i završimo sat vremena ranije“, kaže kroz smijeh. „Poslije sam mu rekao: ‘Aha, sad mi je jasno! Upravo ovako sam čuo da radiš.’“

Možda je najbolji pokazatelj poštovanja koje Nolan uživa među kolegama redateljima upravo uzbuđenje koje i drugi filmaši, poput Howarda, osjećaju zbog odlaska u kino na premijeru The Odysseyja.

„Ja sam svoje IMAX ulaznice već kupio“, kaže Howard. „A to baš i ne radim često.“

Matt Craig, novinar Forbesa i Michael Solomon, Forbes (link na originalni članak)