Elon Musk više nije bilijunaš: Evo kako je u 12 dana ostao bez 500 milijardi dolara

Forbes procjenjuje da je Muskovo bogatstvo palo s rekordnih 1,45 bilijuna na 962 milijarde dolara, iako je i dalje uvjerljivo najbogatija osoba na svijetu.

Elon Musk postao je prvi bilijunaš u svjetskoj povijesti nakon što je SpaceX 12. lipnja izašao na burzu, čime je vrijednost njegova bogatstva porasla na procijenjenih 1,1 bilijun dolara. Kada je dionica proizvođača raketa 16. lipnja tijekom trgovinskog dana dodatno skočila 40 posto i dosegnula rekordnu razinu, Muskovo bogatstvo nakratko je naraslo na povijesnih 1,45 bilijuna dolara.

No nakon što je cijena dionice SpaceX-a do utorka pala 31 posto, a uvedena su i nova ograničenja na Tesline dionice vrijedne 116 milijardi dolara koje Musk posjeduje, najbogatiji čovjek svijeta više nije bilijunaš. Prema procjeni Forbesa, na kraju trgovanja u utorak njegovo je bogatstvo iznosilo 962 milijarde dolara.

Prošlog utorka Musk se odrekao Teslinih dionica vrijednih 7,1 milijardu dolara kako bi podmirio trošak iskorištavanja svih opcija na dionice koje je dobio u sklopu paketa nagrađivanja izvršnog direktora iz 2018. godine. Taj je paket poništio sud u Delawareu 2024., da bi ga Vrhovni sud te savezne države ponovno odobrio 2025. godine.

Novi sporazum s Teslom

Nakon te odluke Tesla i Musk u travnju su sklopili novi sporazum prema kojem su opcije pretvorene u ograničene dionice koje će izgubiti ako ne ostane u Tesli najmanje do siječnja 2028. kao glavni izvršni direktor ili kao izvršni dužnosnik zadužen za razvoj proizvoda ili operativno poslovanje.

Forbes je iz izračuna Muskova bogatstva isključio tih 116 milijardi dolara ograničenih Teslinih dionica, koje predstavljaju oko osam posto vlasničkog udjela u kompaniji, kako bi metodologija bila usklađena s načinom na koji se tretiraju neotključane ograničene dionice drugih milijardera.

Ipak, Musk bi mogao doći do tih dionica i prije 2028. godine. Sve su glasnija nagađanja o mogućem preuzimanju Tesle od strane SpaceX-a, a sporazum iz travnja sadrži klauzulu prema kojoj bi ograničene dionice automatski postale potpuno njegove u slučaju promjene kontrole nad kompanijom, pod uvjetom da prije toga nije napustio funkciju.

Trenutačno Musk posjeduje gotovo 11 posto Tesle, ne računajući ograničene dionice, a taj je udio vrijedan oko 151 milijardu dolara.

Uskoro opet bilijunaš

Unatoč nedavnom padu cijene dionice SpaceX-a, upravo je ta kompanija i dalje daleko najvrjedniji dio Muskova bogatstva. Posjeduje 4,8 milijardi dionica SpaceX-a vrijednih oko 744 milijarde dolara te dodatnih 350 milijuna opcija na dionice s izvršnom cijenom od 8,40 dolara po dionici, što vrijedi oko 52 milijarde dolara. Ukupno kontrolira približno 38 posto kompanije, odnosno imovinu vrijednu oko 796 milijardi dolara.

S obzirom na veličinu njegova udjela u SpaceX-u, čak bi ga i relativno skroman oporavak cijene dionice mogao ponovno vratiti među bilijunaše.

U Forbesovu procjenu njegova bogatstva nisu uključeni veliki paketi dodatnih ograničenih dionica vezanih uz ostvarenje poslovnih ciljeva, koji bi njegov udio u SpaceX-u i Tesli mogli povećati na čak 47 odnosno 29 posto. Da bi ostvario pravo na te dionice, Musk će morati ispuniti ambiciozne ciljeve poput povećanja tržišne vrijednosti SpaceX-a na 7,5 bilijuna dolara i Tesle na 8,5 bilijuna dolara, kao i uspostave trajne ljudske kolonije na Marsu s najmanje milijun stanovnika.

Za sada će se ipak morati zadovoljiti titulom najbogatijeg čovjeka na svijetu. Njegovo bogatstvo i dalje je tri puta veće od bogatstva drugoplasiranog Larryja Pagea, suosnivača Googlea, čija se imovina procjenjuje na 284 milijarde dolara.

Matt Durot, novinar Forbesa (link na originalan članak)