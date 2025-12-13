Ivona Poljak: “Htjela sam stvoriti proizvod koji spaja okus, estetiku i emociju”

Odrasla u obitelji koja se bavi poduzetništvom, Ivona Poljak željela je napraviti nešto svoje i u tome je i uspjela. Rezultat uloženog truda su šareno pakirani keksi raznih okusa.

“Ideja za Cookie Box rodila se iz moje neutažive ljubavi prema slatkom, uvijek sam voljela kekse, ali često bih pojela sve iz pakiranja, ne samo jedan. Putovanja su mi dodatno otvorila oči: u pokretu, između zadataka, često bih posegnula za keksićem, to su bili mali, dragocjeni trenuci radosti. Upravo sam htjela pretočiti tu spontanost i veselje u nešto svoje: u keks koji je savršeno pakiran, poseban i dovoljan sam po sebi – jedan keks, jedan trenutak užitka.”

Ivona je odrasla u obitelji u kojoj je poduzetništvo bilo svakodnevica pa je iz prve ruke promatrala što znači stvarati nešto svoje – uz sav trud, strast i odgovornost koje to nosi.

“Odgojena sam u poduzetničkoj obitelji te sam oduvijek bila bliska kreativnosti i dizajnu. Kad sam odlučila zakoračiti izvan obiteljskih okvira, željela sam stvoriti brend koji spaja okus, estetiku i emociju. Cookie Box je moj mali, slatki projekt kojim želim ljudima ponuditi upravo taj, mali predah od svakodnevice.”

To me oblikovalo. Znala sam da jednom želim sebi dati istu priliku: da probam, da stvaram i da vidim kamo me to može odvesti. U jednom trenutku postalo mi je jasno da ne želim jednog dana žaliti što nisam pokušala. Nisam imala što izgubiti, ali mogla sam puno dobiti, iskustvo, slobodu stvaranja i priliku da izgradim brend iza kojeg stojim srcem. Zato sam odlučila zakoračiti u poduzetništvo i dati si šansu da budem istinski sretna s putem koji biram.”

Razvila je pet prepoznatljivih kombinacija okusa, od nježnog voćnog profila do bogatih kremastih punjenja.

“Blushberry spaja slatku brusnicu s mliječnom bijelom kremom i donosi romantičnu, osvježavajuću notu, dok Bunny Bite pruža onaj topli, domaći osjećaj oraha, cimeta i mrkve. Hazel Bliss osmišljen je kao mala ljubavna poruka od lješnjaka, s bogatom i glatkom mliječnom čokoladom, a Peanut Punch nudi kikiriki aromu u balansu slanog i slatkog. Bisky je, pak, karamelasti keks s Biscoff keksima koji daje duboku, zaokruženu slatkoću i pravi comfort moment u danu.

Cookie Box se ne razlikuje od drugih keksa po egzotičnim sastojcima ili ekstremnim formulama, nego po nečemu što se ne može jednostavno replicirati — po ljubavi, pažnji i trudu uloženima u svaki korak stvaranja. Iza svakog keksa stoji naš dinamičan put: od prvih pokušaja u kuhinji do trenutka kada su stigli na police. Sve je to oblikovalo proizvod koji ima jednu jedinstvenu misiju — pružiti ljudima pet minuta iskrene sreće u danu, bez obzira na to gdje se nalazili i kako se osjećali. To je mali, osobni predah koji ne nude klasični industrijski keksi.

Što se tiče udjela šećera, svaki keks ima umjerenu količinu šećera, u skladu s njegovim okusom i punjenjem. Recepture su kreirane tako da okus bude bogat i pun, ali ne presladak, kako bi svaki Cookie Box keks bio zadovoljavajuć, a istovremeno dovoljno lagan da ga možete pojesti u bilo kojem trenutku dana.”

“Recepture smo razvili u vrlo kratkom roku”

“Put od ideje do realizacije odvijao se iznenađujuće brzo”, istaknula je Ivona.

“Sve se ubrzalo onog trenutka kada smo prošli audiciju za projekt ‘Startaj Hrvatska’ jer do tada nikada nismo proizvodili industrijske kekse s produženim rokom trajanja, niti smo imali odgovarajuću opremu. Odjednom smo morali u vrlo kratkom roku razviti recepture, prilagoditi ih industrijskoj proizvodnji, nabaviti strojeve i postaviti sve procese od nule.

Upravo je zato prvi korak bio razumjeti kako prenijeti našu originalnu ideju – domaći, emocionalni ‘cookie trenutak’ u stabilan, kvalitetan industrijski proizvod koji može stajati na polici, a da i dalje zadrži svoj karakter. Taj prijelaz zahtijevao je mnogo učenja, testiranja i brze prilagodbe.”

Cookie Box keksi proizvode se u Zagrebu. Ivona ima u planu stvoriti još novih proizvoda, što je jedan od glavnih fokusa u razvoju brenda.

“Imamo mali, ali izuzetno predan proizvodni pogon. Trenutno imamo tri zaposlenika unutar firme od više zaposlenika koji svakodnevno rade na kreiranju i doradi naših keksa — moj tata, dva iskusna slastičara i ja, koja vodim razvoj, kontrolu kvalitete i cjelokupnu viziju brenda. Iako smo mali tim, radimo iznimno posvećeno i s puno strasti, što se odražava u svakom Cookie Box keksu koji izađe iz naše proizvodnje.

Trenutno radimo na usavršavanju postojećih pet okusa, kao i dodatnih pet koji su u pripremi, kako bismo podigli kvalitetu, stabilnost i doživljaj svakog pojedinog keksa.

Nakon toga planiramo širiti ponudu kroz nove linije proizvoda, prilagođene različitim prehrambenim potrebama i trendovima. Razmatramo bezglutenske recepte, varijante bez šećera, veganske formule, kekse obogaćene proteinima i druge inovacije koje bi omogućile da Cookie Box postane brend kojem se mogu okrenuti različiti tipovi potrošača. Cilj nam je stvarati proizvode koji ostaju vjerni našoj filozofiji — mali trenutak sreće za svakoga, u svakom danu.”

Usmjereni na kontinuirano ulaganje u tehnologiju

“U našoj tvrtki Garden City posebno smo usmjereni na kontinuirano ulaganje u tehnologiju i unaprjeđenje proizvodnih procesa jer nam je kvaliteta proizvoda apsolutni prioritet. Sve se odvija u skladu s financijskim planom koji smo definirali za Cookie Box projekt, a rezultati pokazuju da smo na stabilnom i održivom putu rasta.

Ostvarujemo prihod, ali s obzirom na to da smo na početku imali značajno ulaganje u proizvodnu opremu potrebnu za realizaciju projekta ‘Startaj Hrvatska’, trenutačno smo u fazi povrata tih investicija. Vjerujemo da ćemo vrlo brzo dostići točku profitabilnosti te početi ostvarivati dobit koju planiramo u potpunosti reinvestirati u daljnji razvoj brenda.

Spar je za Cookie Box doznao kada smo se prijavili na audiciju za projekt. Upravo je ta prijava bila naš prvi korak prema velikom partnerstvu — omogućila nam je da predstavimo ideju, probne recepte i viziju brenda. Taj trenutak otvorio je vrata suradnji i doveo do toga da Cookie Box danas stoji na policama jednog od najvećih trgovačkih lanaca”, ispričala je Ivona.

Njezin, ali i proizvode ostalih kandidata projekta ‘Startaj Hrvatska’ na raspolaganju su kupcima u svim INTERSPAR i odabranim SPAR trgovinama diljem Hrvatske, a samo jedan od njih bit će proglašen HIT proizvodom godine!

“Iskreno, titula mi nije presudna. Kada pogledam unatrag sve što smo prošli da bismo došli do ove točke — od prve ideje, preko ubrzane industrijalizacije, do trenutka kad su naši keksi prvi put stajali na polici — Cookie Box je za mene već hit.

Najvažnije mi je da smo sebi dokazali da možemo ostvariti nešto što smo sanjali. U tom smislu, mi smo sami sebi hit proizvod godine. Ako to prepozna i tržište, to će biti samo dodatna potvrda našeg rada, ali ne i razlog zbog kojeg ovo radimo.”

Pratite ‘Startaj Hrvatska’ nedjeljom na Novoj TV.