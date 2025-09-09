Milan Listeš preuzima vodstvo BE-terne Hrvatska

Milan Listeš, stručnjak poslovne analitike i digitalne transformacije s dugogodišnjim iskustvom u razvoju poslovanja BE-terna grupe, od 1. listopada 2025. preuzima poziciju generalnog direktora BE-terne Hrvatska.

Listeš je diplomirao na Fakultetu elektrotehnike i računarstva i na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Više od deset godina u BE-terni Hrvatska radio je na projektima poslovne analitike, digitalne transformacije i optimizacije poslovnih procesa te aktivno sudjelovao na međunarodnim konferencijama posvećenima data i AI temama.

BE-terna grupa, u čijem je sastavu i hrvatska podružnica, jedna je od vodećih europskih tvrtki za poslovna softverska rješenja i usluge digitalne transformacije. Od 2022. godine dio je Telefónica Tech grupe – globalnog lidera u digitalizaciji što BE-terni omogućuje pristup širokom portfelju naprednih rješenja u područjima clouda, cyber sigurnosti i umjetne inteligencije.

BE-terna Hrvatska u radu nastavlja s fokusom na podršku tvrtkama u digitalnoj i AI transformaciji, s posebnim naglaskom na prijelaz u cloud, modernizaciju poslovnih aplikacija i implementaciju AI rješenja s mjerljivom poslovnom vrijednošću.