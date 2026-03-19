Potrošio 45 milijuna dolara kako bi zaustavio kalifornijski porez na milijardere

Milijarder je donirao dodatnih 25 milijuna dolara, uz već ranije uplaćenih 20 milijuna, Super PAC-u koji pokušava blokirati predloženi porez od pet posto na bogatstvo.

Jedan od osnivača Googlea više je nego udvostručio financijski doprinos kampanji protiv predloženog poreza na bogatstvo u Kaliforniji. Novi podaci podneseni državnim vlastima pokazuju da je bivši predsjednik Alphabeta Sergey Brin donirao 25 milijuna dolara Super PAC-u posvećenom blokiranju tog poreza, uz već ranije uplaćenih 20 milijuna dolara.

Brin nije jedini iz vrha Googlea koji je povećao financijski angažman u kampanji protiv ovog prijedloga. Bivši izvršni direktor Eric Schmidt donirao je 1,02 milijuna dolara, nadovezujući se na raniju donaciju od dva milijuna, piše The Guardian.

Tehnološki milijarderi bore se protiv zakona nazvanog California Billionaire Tax Act, često jednostavno nazivanog porezom na milijardere. Riječ je o prijedlogu koji bi od svakog stanovnika Kalifornije s bogatstvom većim od milijardu dolara zahtijevao jednokratno plaćanje poreza od pet posto na imovinu, kako bi se financirali programi obrazovanja, pomoći u prehrani i zdravstvene skrbi u državi.

Masovna seoba bogataša

Inicijativu podupire sindikat Service Employees International Union–United Healthcare Workers West, a trenutačno je u fazi prikupljanja potpisa. Ako prijedlog dospije na glasanje i dobije potporu birača, porez bi se primjenjivao na milijardere prema njihovu statusu prebivališta na dan 1. siječnja 2026.

Za Brina, čije je bogatsvo Forbes u ožujku procjenio na 237 milijardi dolara, taj bi porez iznosio oko 12 milijardi. Upravo je ta odredba, čini se, potaknula njega i još nekoliko milijardera da krajem prošle godine napuste Kaliforniju.

Super PAC (skraćeno od “Political Action Committee”) je posebna vrsta političkog odbora u SAD-u koji može prikupljati neograničene donacije i trošiti ih na kampanje za utjecaj na izbore, ali ne smije izravno financirati kandidate. Super PAC kojem su Brin i Schmidt posljednje donirali zove se Building a Better California. Među ostalim inicijativama, podupire i zaseban prijedlog nazvan “Protect Retirements”, koji bi oslabio porez na milijardere zabranom retroaktivnog oporezivanja. Moto organizacije glasi: “Najbolji dani Kalifornije tek dolaze”.

Sve prisutniji u politici

Glasnogovornica organizacije Abby Lunardini zahvalila je milijarderima na podršci i naglasila fokus na dugoročne reforme. “Vjerujemo u javna ulaganja u stanovanje, infrastrukturu i obrazovanje, ali i da građani Kalifornije zaslužuju veću odgovornost i zaštitu kada je riječ o njihovom novcu”, rekla je.

Brin je u siječnju donirao dodatnih 20 milijuna dolara ovoj organizaciji, čime je njegov ukupni doprinos dosegnuo 45 milijuna. Također je financijski podržao kampanje za guvernera republikanskog favorita Stevea Hiltona i demokrata Matta Mahana, koji ima reputaciju političara bliskog tehnološkom sektoru i uživa potporu Silicijske doline.

Brin se u posljednje dvije godine sve više uključuje u politiku, kao i velik dio Silicijske doline. Prošle je godine sudjelovao na večeri u Bijeloj kući, gdje je Donald Trump njegovu partnericu, influencericu iz područja wellnessa Gerelyn Gilbert-Soto, nazvao “stvarno sjajnom Maga djevojkom”. Brinova bivša supruga Nicole Shanahan bila je kandidatkinja za potpredsjednicu uz Roberta F. Kennedyja Jr. na izborima 2024. godine.