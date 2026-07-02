Tamara Maćašović preuzela ulogu glavne partnerice PwC-a Hrvatska

Nastavljajući dugogodišnju uspješnu karijeru u PwC-u, Tamara Maćašović, partnerica u odjelu revizije i računovodstvenog savjetovanja PwC-a Hrvatska te voditeljica regionalnog tima za etička pitanja 1. srpnja preuzela je novu ulogu glavne partnerice za PwC-ova društva u Hrvatskoj.

Tamara Maćašović članica je uprave PwC-a Hrvatska više od 10 godina, a iza sebe ima tri desetljeća iskustva u vođenju projekata revizije i savjetovanja za međunarodne i lokalne klijente iz različitih sektora, dok se posljednjih nekoliko godina usredotočila i na strateška pitanja povezana s PwC-ovim modelom rada s ljudima, usmjerenim na talente, i transformacijom poslovanja. Upravo su je te regionalne uloge, uključujući ulogu članice regionalnog vodstva u srednjoj i istočnoj Europi, dodatno oblikovale kao lidericu, te proširile njezino iskustvo i pripremile je za novu ulogu kojoj se posebno veseli.

“Preuzeti ulogu glavne partnerice PwC-a u Hrvatskoj za mene predstavlja veliku čast, ali i odgovornost. Tijekom svog iskustva u PwC-u imala sam priliku surađivati s vrhunskim klijentima i kolegama, voditi složene projekte te kroz regionalne uloge razviti širu perspektivu o tome kako jasna strateška vizija i promišljena ulaganja u tehnologiju stvaraju mjerljivu poslovnu vrijednost. Razdoblje transformacije koje je pred nama donosi brojne prilike. Veselim se daljnjem razvoju PwC-a kao pouzdanog partnera na lokalnom tržištu koji povezuje znanje, tehnologiju i inovacije u rješavanju poslovnih izazova naših klijenata”, naglasila je prilikom imenovanja.