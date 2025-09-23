Tomislav Smolčec imenovan predsjednikom Uprave tvrtke METRO Hrvatska

Tomislav Smolčec imenovan je predsjednikom Uprave tvrtke METRO Hrvatska, a novu funkciju preuzet će 1. listopada 2025. godine. Karijeru u METRO-u započeo je 2015. godine kao direktor prodaje i pridruženi član Uprave, a od 2020. godine je na funkciji izvršnog direktora operacija i člana Uprave.

Tomislav Smolčec karijeru je gradio u Hrvatskoj i zemljama regije, te će njegovo sveobuhvatno razumijevanje tržišta, potreba poduzetnika te specifičnosti hrvatskog HoReCa sektora doprinijeti daljnjem jačanju pozicije METRO-a na hrvatskom tržištu i ostvarivanju njezine strategije rasta.

“Iznimna mi je čast preuzeti odgovornost vođenja tvrtke METRO Hrvatska. Naša je snaga u znanju, predanosti i energiji ljudi koji čine METRO, a moja je vizija da nastavimo graditi tvrtku koja je prvi izbor za naše kupce i pouzdan partner za njihov rast i uspjeh. Vjerujem da ćemo zajedno, kroz inovacije, održivo poslovanje i blisku suradnju s poduzetnicima diljem Hrvatske, osnažiti poziciju METRO-a na tržištu i nastaviti stvarati vrijednost za naše kupce, zaposlenike i zajednicu“, izjavio je.

Na čelu METRO Hrvatska od kraja 2020. godine bio je Imre Horváth, koji od 1. listopada 2025. godine preuzima poziciju starijeg potpredsjednika za razvoj talenata i organizacije u METRO AG-u. Horváth je uspješno vodio tvrtku kroz zahtjevno tržišno okruženje, dodatno osnaživši njezinu poziciju na HoReCa tržištu.

METRO je u Hrvatskoj počeo poslovati 2001. godine otvorenjem prvoga veleprodajnog centra na zagrebačkom Jankomiru. Danas posluje s ukupno deset veleprodajnih centara diljem Hrvatske. METRO se u Hrvatskoj pozicionirao kao vodeći dobavljač na HoReCa tržištu, gdje trenutno opskrbljuje većinu sektora s tržišnim udjelom od 26%. Uz kupce iz HoReCa sektora, METRO je usmjeren prema malim trgovcima te malim i srednjim poduzetnicima.