Ovo je deset najbogatijih ljudi na svijetu u kolovozu 2026.

Elon Musk više nije bilijunaš. A svijet ima novu treću najbogatiju osobu.

Elon Musk postao je prvi bilijunaš na svijetu kada je SpaceX izašao na burzu 12. lipnja. No njegovo bogatstvo s trinaest znamenki nije dugo potrajalo. Nakon što je vrijednost dionica njegove svemirske kompanije naglo pala, Musk je u srpnju izgubio rekordnih 363 milijarde dolara. To je više od ukupne neto vrijednosti svakoga od sljedećih devet najbogatijih ljudi na svijetu, uključujući drugoplasiranog Larryja Pagea, čije je bogatstvo poraslo za milijardu dolara, na procijenjenih 292 milijarde dolara (stanje na dan 1. kolovoza u 00:00 po istočnoameričkom vremenu). Muskovo se bogatstvo, u međuvremenu, smanjilo na procijenjenih 690 milijardi dolara, što je njegova najniža razina od prosinca.

Dionice SpaceX-a, koje su u lipnju porasle i do 67 % iznad početne javne ponude (IPO), u srpnju su pale za 37 %. Time je Muskovo bogatstvo smanjeno za 320 milijardi dolara, a njegov udio od 38 % u SpaceX-u sada vrijedi oko 552 milijarde dolara. Istodobno, vrijednost njegova 11-postotnog udjela u Tesli pala je za 43 milijarde dolara u odnosu na prošli mjesec (na ukupno 123 milijarde dolara), nakon što je proizvođač električnih vozila 22. srpnja objavio rezultate za drugo tromjesečje koji su bili ispod očekivanja analitičara, a dionice Tesle tijekom mjeseca izgubile su 26 % vrijednosti.

Najveći dobitnik srpnja bio je Jeff Bezos, čije je bogatstvo poraslo za 29 milijardi dolara, na procijenjenih 278 milijardi dolara, zahvaljujući rastu dionica Amazona od 14 %. Time je Bezos prvi put od ožujka završio mjesec kao treća najbogatija osoba na svijetu. Prestigao je suosnivača Googlea Sergeya Brina, koji je pao na četvrto mjesto, unatoč tome što je i njegovo bogatstvo poraslo za milijardu dolara, na procijenjenih 269 milijardi dolara.

Najveći gubitnik mjeseca, nakon Muska, bio je Larry Ellison, čije je bogatstvo palo za 24 milijarde dolara, na procijenjenih 168 milijardi dolara, nakon što su dionice Oraclea izgubile 11 % vrijednosti. Time je Ellison pao sa sedmog na osmo mjesto najbogatijih ljudi svijeta, zamijenivši mjesto s izvršnim direktorom Nvidije Jensenom Huangom, čije je bogatstvo poraslo za milijardu dolara, na procijenjenih 174 milijarde dolara. Osim Bezosa i Brina, nitko drugi među deset najbogatijih nije promijenio poziciju tijekom srpnja. Michael Dell (5. mjesto) bio je sljedeći najveći gubitnik nakon Ellisona – njegovo se bogatstvo smanjilo za 6 milijardi dolara, na procijenjenih 229 milijardi dolara. Uz Bezosa, najveći dobitnici bili su Brin, Page i Huang.

Forbes prati svjetske milijardere još od 1987. godine. U ožujku 2026. na godišnjoj je listi evidentirao 3.428 milijardera. U nastavku su navedeni deset najbogatijih ljudi na svijetu prema stanju 1. kolovoza 2026. u 00:00 po istočnoameričkom vremenu, prema podacima Forbesa. Njihovo ukupno bogatstvo iznosi 2,6 bilijuna dolara, što je 368 milijardi dolara manje nego prošlog mjeseca. Budući da se cijene dionica svakodnevno mijenjaju, i procjene bogatstva redovito se ažuriraju. Forbes te promjene prati na svojoj listi Real-Time Billionaires.

Ključne činjenice

Elon Musk i dalje je najbogatija osoba na svijetu, titulu koju drži od svibnja 2024. U lipnju je postao prvi bilijunaš u povijesti, no u srpnju je njegovo bogatstvo prvi put od prosinca palo ispod 700 milijardi dolara .

i dalje je najbogatija osoba na svijetu, titulu koju drži od svibnja 2024. U lipnju je postao prvi bilijunaš u povijesti, no u srpnju je njegovo bogatstvo prvi put od prosinca palo ispod . Larry Page postao je tek treća osoba u povijesti – nakon Muska i Larryja Ellisona – čije je bogatstvo premašilo 300 milijardi dolara , što se dogodilo u travnju. Od tada je palo na procijenjenih 292 milijarde dolara .

postao je tek treća osoba u povijesti – nakon Muska i Larryja Ellisona – čije je bogatstvo premašilo , što se dogodilo u travnju. Od tada je palo na procijenjenih . Jeff Bezos je u srpnju prestigao Sergeya Brina (procijenjeno bogatstvo: 269 milijardi dolara ) i postao treća najbogatija osoba na svijetu s procijenjenih 278 milijardi dolara .

je u srpnju prestigao Sergeya Brina (procijenjeno bogatstvo: ) i postao treća najbogatija osoba na svijetu s procijenjenih . Bill Gates ispao je iz prvih deset najbogatijih ljudi svijeta u listopadu 2024., nakon što je Forbes dobio nove informacije koje su dovele do značajnog smanjenja procjene njegova bogatstva.

ispao je iz prvih deset najbogatijih ljudi svijeta u listopadu 2024., nakon što je Forbes dobio nove informacije koje su dovele do značajnog smanjenja procjene njegova bogatstva. Devet od deset najbogatijih ljudi na svijetu američki su državljani. Jedini koji nije iz SAD-a je Bernard Arnault iz Francuske.

najbogatijih ljudi na svijetu američki su državljani. Jedini koji nije iz SAD-a je iz Francuske. Svih deset najbogatijih osoba na svijetu 1. kolovoza bili su muškarci. Svaki od njih vrijedio je najmanje 145 milijardi dolara, u odnosu na 148 milijardi dolara mjesec ranije.

Ovo je deset najbogatijih ljudi na svijetu?

Elon Musk Larry Page Jeff Bezos (napredovao na 3. mjesto) Sergey Brin (pao na 4. mjesto) Michael Dell Mark Zuckerberg Jensen Huang (napredovao na 7. mjesto) Larry Ellison (pao na 8. mjesto) Bernard Arnault Warren Buffett

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