Ovo je deset najbogatijih ljudi na svijetu u srpnju

Samo su se dvojica od deset najbogatijih ljudi na svijetu obogatila tijekom proteklog mjeseca, u razdoblju obilježenom širokom rasprodajom tehnoloških dionica. Jedan od njih je i prvi bilijunaš u povijesti svijeta.

Elon Musk postao je prvi bilijunaš u svjetskoj povijesti u lipnju, nakon što je SpaceX tijekom mjeseca izašao na burzu. Time je bogatstvo osnivača svemirske kompanije poraslo za procijenjenih 218 milijardi dolara u posljednjih 30 dana, dosegnuvši oko 1,053 bilijuna dolara na dan 1. srpnja u ponoć po istočnoameričkom vremenu. Ostalih deset najbogatijih ljudi na svijetu nije prošlo tako dobro – njihova je ukupna neto vrijednost pala za 181 milijardu dolara uslijed široke rasprodaje tehnoloških dionica, pri čemu je tehnološki indeks Nasdaq pao gotovo 3 %, odnosno gotovo tri puta više od pada indeksa S&P 500 od gotovo 1 %.

Musk je sada više od tri i pol puta bogatiji od druge najbogatije osobe na svijetu, suosnivača Googlea Larryja Pagea, čije je bogatstvo palo za procijenjenih 18 milijardi dolara, na 291 milijardu, nakon što su dionice Alphabeta, matične kompanije Googlea, izgubile 6 %. Bogatstvo drugog suosnivača Googlea, Sergeja Brina, smanjilo se za procijenjenih 16 milijardi dolara, na 269 milijardi. Unatoč gubicima, Page i Brin zadržali su drugo, odnosno treće mjesto na ljestvici najbogatijih ljudi svijeta. Drugi najveći gubitnik mjeseca, Jeff Bezos, također je ostao na četvrtom mjestu, iako mu je bogatstvo palo za procijenjenih 28 milijardi dolara, na 249 milijardi, nakon što su dionice Amazona izgubile 12 % vrijednosti.

Najveći gubitnik lipnja bio je ujedno i najveći dobitnik svibnja. Nakon što je prethodnog mjeseca njegovo bogatstvo poraslo za procijenjenih 71 milijardu dolara zahvaljujući skoku dionice Oraclea od 40 %, Larry Ellison u lipnju je izgubio procijenjenih 84 milijarde dolara, pa se njegovo bogatstvo smanjilo na 192 milijarde dolara, jer su dionice njegove softverske i cloud kompanije pale za 35 %. Zbog toga je Ellison, koji je početkom lipnja nakratko bio druga najbogatija osoba na svijetu, pao s petog mjesta prošlomjesečne ljestvice na sedmo mjesto ovog mjeseca.

Pad Ellisonova bogatstva omogućio je Michaelu Dellu i Marku Zuckerbergu da se svaki pomaknu za jedno mjesto, na petu, odnosno šestu poziciju, iako su i njihova bogatstva pala. Zuckerberg je bio treći najveći gubitnik mjeseca – njegovo se bogatstvo smanjilo za procijenjenih 24 milijarde dolara, na 194 milijarde, nakon što su dionice Mete, vlasnika Facebooka, izgubile 11 %. Dellovo bogatstvo palo je znatno manje, za oko 9 milijardi dolara, na procijenjenih 235 milijardi, budući da su dionice Dell Technologiesa porasle tek 3 %, dok su dionice Broadcoma (koji je 2023. preuzeo VMware, izdvojenu softversku tvrtku Dell Technologiesa) pale 15 %.

Francuz Bernard Arnault, vlasnik luksuznog konglomerata LVMH, zadržao je deveto mjesto, iako je bio jedini član prošlomjesečne liste deset najbogatijih, uz Muska, koji nije osiromašio – njegovo je bogatstvo ostalo na procijenjenih 147,9 milijardi dolara. Bivši izvršni direktor Microsofta Steve Ballmer ispao je iz prvih deset nakon što je njegovo bogatstvo palo za procijenjenih 20 milijardi dolara, na 121 milijardu, jer su dionice Microsofta, kompanije koju je suosnovao 19. najbogatiji čovjek svijeta Bill Gates (procijenjeno bogatstvo: 106 milijardi dolara), izgubile 17 %. Ballmer je tako pao s desetog na petnaesto mjesto. Na njegovo mjesto ušao je Warren Buffett, čije je bogatstvo poraslo za procijenjenih 8 milijardi dolara, na 147,8 milijardi, zahvaljujući rastu dionice Berkshire Hathawaya od 5 %. Wall Street Journal u utorak je izvijestio da Buffett neće izvršiti svoju uobičajenu godišnju donaciju dionica Berkshire Hathawaya Zakladi Gates sve dok se ne završi revizija povezanosti te neprofitne organizacije s Jeffreyjem Epsteinom.

Forbes prati svjetske milijardere od 1987. godine. U ožujku 2026. na godišnjoj listi pronašao je 3.428 milijardera. U nastavku se nalazi popis deset najbogatijih ljudi na svijetu prema stanju na 1. srpnja 2026. u ponoć po istočnoameričkom vremenu, prema podacima Forbesa. Njihovo zajedničko bogatstvo iznosi 2,951 bilijun dolara (2.951 trilijuna prema američkom sustavu), što je 37 milijardi dolara više nego kod prošlomjesečnih deset najbogatijih. Budući da cijene dionica svakodnevno osciliraju, njihove se procijenjene neto vrijednosti mijenjaju iz dana u dan. Forbes te promjene prati na svojoj listi Real-Time Billionaires.

Ključni podaci

Elon Musk

najbogatija je osoba na svijetu, a tu titulu drži od svibnja 2024. U lipnju je postao prvi bilijunaš u povijesti.

Larry Page

u travnju je postao tek treća osoba u povijesti – uz Elona Muska i Larryja Ellisona – čije je bogatstvo premašilo 300 milijardi dolara. U lipnju je njegovo bogatstvo palo na procijenjenih 291 milijardu dolara.

Warren Buffett

vratio se među deset najbogatijih nakon tromjesečne stanke, skočivši s 11. mjesta u lipnju na 10. mjesto prema stanju od 1. srpnja.

Bill Gates

ispao je iz društva deset najbogatijih u listopadu 2024., nakon što je Forbes došao do novih informacija koje su dovele do značajnog smanjenja procijenjene vrijednosti njegova bogatstva.

9 od 10

najbogatijih ljudi na svijetu Amerikanci su. Jedini koji nije američki državljanin je Francuz Bernard Arnault.

Svih 10

najbogatijih ljudi na svijetu prema stanju od 1. srpnja su muškarci. Svaki od njih vrijedi najmanje 148 milijardi dolara, u odnosu na 141 milijardu dolara mjesec ranije.