Musk je ponovno bilijunaš: SpaceX i Tesla povećali mu bogatstvo za 60 milijardi dolara

Elon Musk u ponedjeljak je ponovno postao bilijunaš nakon što su rast dionica SpaceX-a i Tesle njegovu neto imovinu povećali za više od 60 milijardi dolara. Prošlog je tjedna pao ispod granice od jednog bilijuna dolara zbog oštrog pada vrijednosti dionica SpaceX-a i novih ograničenja vezanih uz njegov vlasnički udio u Tesli.

Do poslijepodneva u ponedjeljak dionice SpaceX-a porasle su za 7,6%, a Tesline za 8,6%, čime je Muskova neto vrijednost porasla za 62,3 milijarde dolara – ponovno iznad jednog bilijuna dolara.

Musk posjeduje 4,8 milijardi dionica SpaceX-a te dodatnih 350 milijuna opcija na dionice s izvršnom cijenom od 8,40 dolara po dionici. Ranije ovog mjeseca objavio je i da posjeduje oko 700 milijuna dionica Tesle.

I dalje je uvjerljivo najbogatija osoba na svijetu, ispred suosnivača Googlea Larryja Pagea, čije se bogatstvo procjenjuje na 288,7 milijardi dolara, i Sergeja Brina sa 266,3 milijarde dolara. Ipak, Muskovo bogatstvo i dalje je znatno ispod rekordnih 1,45 bilijuna dolara, koliko je iznosilo 16. lipnja.

Zašto je Musk izgubio status bilijunaša?

Forbes je prošlog tjedna iz procjene Muskove neto vrijednosti uklonio 116 milijardi dolara vrijedne ograničene Tesline dionice, koje predstavljaju približno osam posto kompanije. Razlog je taj što se Musk odrekao 7,1 milijarde dolara u dionicama kako bi podmirio cijenu izvršenja svih opcija koje je dobio u sklopu paketa nagrađivanja za uspješnost na dužnosti glavnog izvršnog direktora iz 2018. godine.

Te je opcije sud u američkoj saveznoj državi Delaware poništio 2024., no Vrhovni sud Delawarea ponovno ih je vratio na snagu 2025. Nakon te presude Tesla je izvorni paket nagrađivanja zamijenila novim, koji će biti isplaćen samo ako Musk ostane na jednoj od vodećih upravljačkih funkcija u kompaniji do siječnja 2028. godine.

Njegova neto vrijednost dodatno je pala i zbog toga što su dionice SpaceX-a izgubile dobit od 41 posto ostvarenu nakon izlaska tvrtke na burzu.

Najbogatiji na svijetu

Musk, koji je od svibnja 2024. najbogatija osoba na svijetu, postao je prvi svjetski bilijunaš nakon rekordnog izlaska SpaceX-a na burzu ranije ovog mjeseca, što je njegovu neto vrijednost povećalo na 1,1 bilijun dolara.

To je bio tek posljednji u nizu njegovih financijskih rekorda. U prosincu 2024. postao je prva osoba čije je bogatstvo premašilo 400 milijardi dolara, a potom je tijekom prve polovice 2026. prvi dosegnuo granice od 500, 600, 700, 800 i 900 milijardi dolara.

Teslini dioničari u studenome su odobrili novi paket naknada za Muska koji bi, ako kompanija u idućem desetljeću ostvari nekoliko ključnih poslovnih ciljeva, sam po sebi mogao vrijediti gotovo jedan bilijun dolara.

Ty Roush, novinar Forbesa (link na originalni članak)