Ovo su zvijezde koje i nakon smrti zarađuju milijune

Na ovogodišnjoj Forbesovoj listi, “nebeskoj postavi” glazbenika koji najviše zarađuje pridružili su se The Notorious B.I.G., Miles Davis i Jimmy Buffett. Plus: Kako je Michael Jackson u zagrobnom životu zaradio 3,5 milijardi dolara.

Godine 2001. Elvis Presley zauzeo je prvo mjesto na Forbesovoj prvoj listi najbogatijih preminulih slavnih osoba, a Kralj rock’n’rolla pojavio se na svakoj verziji te ljestvice u proteklih 25 godina, zaradivši više od 1,2 milijarde dolara u tom razdoblju. No, jedan drugi glazbeni kralj doista je promijenio pravila igre kad je riječ o zaradi nakon smrti – Michael Jackson, nekadašnji Elvisov zet.

Prema Forbesovim procjenama, Jacksonovo imanje zaradilo je nevjerojatnih 3,5 milijardi dolara od njegove smrti 2009. godine, a s 105 milijuna dolara prihoda u proteklih 12 mjeseci ponovno predvodi ovogodišnju listu. “Kad govorimo o zaradi od ostavština slavnih, postoji Michael Jackson, zatim golemi ponor, pa tek onda svi ostali”, rekao je jedan istaknuti odvjetnik koji zastupa slavne osobe.

Najveći prihodi dolazili su od rasprodaje imovine koju je Jackson stekao za života. Osim što je bio vlasnik vlastitih autorskih i izdavačkih prava, 1985. godine kupio je ATV katalog za 47,5 milijuna dolara (danas oko 142 milijuna), koji je sadržavao gotovo sve pjesme koje su zajedno napisali John Lennon i Paul McCartney. Ta se investicija višestruko isplatila kada je 2016. Jacksonovo imanje prodalo svoj udio Sonyju za 750 milijuna dolara (danas oko milijardu).

U taj posao nisu bila uključena prava na Jacksonovu vlastitu glazbu i master snimke, ali je 2024. godine imanje prodalo 50-postotni udio Sonyju za dodatnih 600 milijuna dolara – na veliko nezadovoljstvo njegove majke Katherine, koja je tvrdila da bi takva prodaja bila protiv volje njezina sina i pokušala ju blokirati na sudu.

Dokumentarci, koncerti, predstave…

Između takvih milijunskih ugovora, Jacksonov brend nastavio je zarađivati u brojnim područjima – gotovo neokrznut optužbama za seksualno zlostavljanje koje su obilježile njegove posljednje godine života i dokumentarcem Finding Neverland iz 2019. godine. Njegov posmrtni koncertni film This Is It (2009.) zaradio je 267 milijuna dolara na kino blagajnama, a turneja Cirque du Soleila iz 2012. godine, posvećena njemu, ostvarila je 160 milijuna dolara i postala najuspješnija koncertna turneja te godine, čime je Jackson zaradio više od bilo kojeg živog glazbenika.

Taj je uspjeh potaknuo stvaranje stalne predstave Michael Jackson ONE u Las Vegasu (od 2013.) te Broadwayskog mjuzikla MJ: The Musical koji je premijerno izveden 2022. godine. Oba su projekta ukupno prodala gotovo 300 milijuna dolara ulaznica i potaknula niz međunarodnih produkcija.

DVA KRALJA

Iako je Michael Jackson preminuo 32 godine nakon Elvisa Presleya, kralj popa daleko je nadmašio kralja rock’n’rolla kada je riječ o zaradi nakon smrti, otkako ih Forbes prati od 2001. godine. Osim višemilijunskih ugovora, Jacksonova glazba i dalje donosi golemu zaradu u gotovo svim oblicima – od Broadwayskih mjuzikala i stalne Cirque du Soleil predstave do nadolazećeg biografskog filma. Evo kako se njegova ukupna zarada uspoređuje s ostalih pet najuspješnijih preminulih zvijezda u posljednjih 25 godina:

Zahvaljujući globalnoj privlačnosti pop-glazbe i činjenici da glazbenici često dobivaju veći postotak tantijema od, primjerice, filmskih glumaca, glazbenici ponovno dominiraju ovogodišnjom Forbesovom listom, zauzevši 10 od prvih 13 mjesta i ukupno ostvarivši 541 milijun dolara prihoda prije oporezivanja. Autorska i izdavačka prava i dalje donose milijunske iznose legendama poput Princea, Johna Lennona i Boba Marleya.

Mnogim pravima ne upravlja obitelj

Nekolicina novih imena ove je godine dospjela na listu prodajom glazbenih prava investitorima i fondovima rizičnog kapitala. Iako se tržište glazbenih kataloga smirilo nakon pandemijskog booma, kada su vrijednosti dosezale i 20 puta godišnji prihod, brojni su preminuli umjetnici – poput The Notorious B.I.G.-a, Milesa Davisa i dvojice članova Pink Floyda – ostvarili velike zarade prodajom prava na svoja djela.

Neki su imovinski fondovi slavnih i dalje zlatne koke zahvaljujući proizvodima s brendom preminule zvijezde. Piće Arnold Palmer godišnje ostvaruje prodaju od oko 200 milijuna dolara, tenisice Kobeja Bryanta i dalje se rasprodaju u rekordnom roku, a Jimmy Buffettov brend Margaritaville širi se na sve – od odjeće i hotela do umirovljeničkih naselja inspiriranih njegovim imenom.

Malo je slavnih čiji sjaj ne blijedi nakon smrti – a još manje onih čijim likom, imenom i autorskim pravima i dalje upravlja obitelj. To više nije slučaj za bivše legende s liste poput Marilyn Monroe, Alberta Einsteina ili Muhammada Alija.

No, za ovih sretnih trinaest, put kroz zagrobni život i dalje je popločan zlatom.

DOLARI S NEBA



Najbogatije preminule zvijezde u posljednjih 25 godina – i njihova godišnja zarada

OVE SU PREMINULE ZVIJEZDE NAJVIŠE ZARADILE U 2025.

#1.

105 milijuna dolara

Michael Jackson

25. lipnja 2009. (50) • Uzrok smrti: predoziranje/ubojstvo

Kao dio dogovora o prodaji polovice kataloga master snimaka i izdavačkih prava „Kralja popa“ kompaniji Sony 2024. godine za 600 milijuna dolara, ostavština Michaela Jacksona ispregovarala je veći udio u svjetskim tantijemama od preostalih glazbenih prava, čime je osigurano da njegov katalog ostane među najprofitabilnijima na svijetu.

Iako glazba i dalje ostaje Jacksonov najveći poslovni izvor prihoda, mjuzikl MJ: The Musical imao je tijekom prošle godine pet istodobnih produkcija na pozornicama diljem svijeta, dok je njegov Cirque du Soleil show Michael Jackson ONE premašio 5000 izvedbi u Mandalay Bayu u Las Vegasu i produljen je do 2030. godine.

Dugo očekivani biografski film Michael, u kojem glavnu ulogu tumači njegov nećak Jaafar Jackson, trebao bi imati premijeru u travnju 2026. godine.

#2.

85 milijuna dolara

Dr. Seuss

24. rujna 1991. (87) • Uzrok smrti: karcinom

Omiljeni autor, rođen kao Theodor Seuss Geisel, bio je najprodavaniji pisac dječje i literature za mlade u Sjedinjenim Državama prošle godine, nadmašivši milijarderku i autoricu Harryja Pottera J. K. Rowling s 4,8 milijuna prodanih knjiga u 2024., prema podacima Circane.

Klasični Seussovi likovi, poput Mačka u šeširu i Zločestog Grincha, i dalje su rudnik zlata kada je riječ o licenciranju fizičkih proizvoda, a uprava Seussove ostavštine proširila je partnerstvo s Netflixom, uključivši u protekloj godini tri zasebne serije.

Sljedeći projekt u planu je animirana adaptacija The Cat In The Hat u produkciji Warner Brosa, čija je premijera najavljena za 2026. godinu, te novootkrukpni rukopis koji će biti objavljen sljedećeg ljeta povodom proslave 250. rođendana Sjedinjenih Država u srpnju – pod naslovom Sing the 50 United States.

#3. #4.

81 milijun dolara, 81 milijun dolara

Richard Wright, Syd Barrett

15. rujan 2008. (65), 7. srpanj 2006. (60)

Uzrok smrti: karcinom, karcinom

Sve u svemu, dvojica pokojnih suosnivača Pink Floyda prošle su godine dodala još nekoliko “zlatnih cigli” svom zidu. Prema izvorima bliskim Forbesu, legendarni je rock bend godinama nudio na prodaju svoj glazbeni katalog i prava na ime i lik (NIL), u početku tražeći čak 600 milijuna dolara. U listopadu 2024. kompanija Sony Music Publishing kupila je ta prava za 400 milijuna dolara, pri čemu je iznos podijeljen ravnomjerno između trojice preživjelih članova benda te ostavina Richarda Wrighta, osnivača i klavijaturista, i Syda Barretta, izvornog pjevača kojem se pripisuje zasluga za osmišljavanje imena benda 1965. godine. I Wright i Barrett imaju autorske zasluge na više od desetak pjesama grupe, što im je donijelo dodatne prihode.

#5.

80 milijuna dolara

The Notorious B.I.G.

9. ožujak 1997. (24) • Uzrok smrti: ubojstvo

Kao i kod mnogih slavnih osoba koje su prerano preminule, prodaja proizvoda povezanih s rap legendom istočne obale, poznatim kao The Notorious B.I.G. (pravim imenom Christopher Wallace) i dalje je vrlo uspješna. Otkako je ubijen u dobi od 24 godine, vrijednost njegove ostavštine povećala se u prodaji 50 posto Biggiejeva kataloga, autorskih i NIL prava tvrtki Primary Wave Music u ožujku.

Dogovor je zaključen neposredno prije smrti njegove majke, Volettae Wallace, koja je nadgledala izdavanje dvaju posmrtnih albuma i biografskog filma iz 2009. godine.

#6.

21 milijun dolara

Miles Davis

8. rujan 1991. (65) • Uzrok smrti: moždani udar

Uoči stote obljetnice rođenja jazz legende sljedeće godine, javno trgovačka kompanija Reservoir Media, specijalizirana za otkup glazbenih kataloga, preuzela je 90% Davisove ostavštine i planira značajno proširiti poslovanje.

Najavljene su jubilarne koncertne izvedbe diljem zemlje, među ostalim u njujorškom Lincoln Centeru, a u svibnju je glumac Damson Idris iz serije F1 potpisao ugovor za ulogu slavnog trubača u nadolazećem biografskom filmu.

#7.

17 milijuna dolara

Elvis Presley

16. kolovoz 1977. (42) • Uzrok smrti: srčani udar

Prošlog ljeta bizarna zavjera krađe identiteta prijetila je prodajom Elvisova imanja Graceland u Memphisu najpovoljnijem ponuđaču, no na vrijeme je spriječena, pa je imovina ostala u potpunom vlasništvu Elvisove ostavštine, kojom sada upravlja njegova unuka, glumica Riley Keough.

Obitelj posjeduje samo 15 posto udjela u tvrtki Elvis Presley Enterprises (EPE), koja upravlja turističkim kompleksom Gracelanda i okolnim trgovačkim centrom, kao i opsežnim programom licenciranja Elvisova imena te onim što je preostalo od prava na njegov glazbeni katalog.

Ostatkom EPE-a upravlja i kontrolira Authentic Brands Group, kompanija koja također upravlja ostavštinama Muhammada Alija i Marilyn Monroe.

#8.

14 milijuna dolara

Jimmy Buffett

1. rujan 2023. (76) • Uzrok smrti: karcinom kože

Brend Margaritaville glazbenika Jimmyja Buffetta proširio se na restorane, odjeću, ljetovališta i čak jednu kruzersku liniju, što je Buffettu nakon smrti 2023. godine donijelo status milijardera.

Svojoj je obitelji ostavio dva povjerenička fonda – jedan za djecu i drugi za svoju udovicu, Jane Buffett. Potonji, procijenjen na 275 milijuna dolara, sada je središte sukoba oko ostavine između Jane Buffett i Richarda Mozentera, suvoditelja Buffettove ostavine, koji se spore oko toga koliki će godišnji iznos ona primati iz carstva svojeg pokojnog supruga.

#9.

13 milijuna dolara

Bob Marley

11. svibanj 1981. (36) • Uzrok smrti: karcinom

U lipnju je u Mandalay Bayu u Las Vegasu pokrenuta predstava Bob Marley Hope Road, koja ima 29 nastupa tjedno i od koje se očekuje da će u idućih nekoliko godina donijeti milijunske prihode ostavštini, zajedno s investitorom u predstavu Primary Wave, koji je 2018. godine otkupio dio Marleyeva autorskog kataloga.

Iako većinu master snimaka reggae legende posjeduje Universal Music Group, Marleyeva ostavština izgradila je snažan posao licenciranjem njegova imena, lika i sličnosti za razne proizvode – od audio opreme, kave, mirisa, jastuka, platnenih torbi i postera do, naravno, proizvoda od kanabisa.

#10.

12 milijuna dolara

John Lennon

8. prosinac 1980. (40) • Uzrok smrti: ubojstvo

Novi HBO-ov dokumentarni film, čija je premijera zakazana za studeni, usredotočit će se na jedini cjelovečernji koncert Johna Lennona nakon odlaska iz Beatlesa – humanitarni nastup iz 1972. godine održan u Madison Square Gardenu u New Yorku, zajedno s Yoko Ono.

Ako se film bude držao obrasca prethodnih projekata posvećenih preminulim glazbenicima, mogao bi potaknuti porast streamanja Lennonove solo glazbe, čija prava i dalje posjeduje Yoko Ono.

Iako katalog pjesama Beatlesa danas posjeduje Sony, a njihov brendirani Cirque du Soleil show u Las Vegasu zatvoren je 2024. godine, svaki član legendarne četvorke i dalje godišnje zarađuje gotovo šest milijuna dolara od prava na ime, lik i sličnost.

#11.

11 milijuna dolara

Prince

21. travanj 2016. (57) • Uzrok smrti: predoziranje

Gotovo desetljeće nakon njegove smrti, Princeov glasoviti ugled po kojem je čvrsto kontrolirao karijeru i imidž i dalje se osjeća kroz sukob njegove ostavštine s oskarovcem Ezrom Edelmanom, redateljem koji je pet godina radio devetosatni dokumentarac o “Purpurnom” za Netflix, a koji možda nikada neće biti objavljen.

Budući da je Prince preminuo bez oporuke, članovi obitelji i odvjetnici već godinama vode beskrajne pravne bitke oko kontrole nad njegovim bogatstvom, procijenjenim na 156 milijuna dolara, uključujući i novu tužbu podnesenu prošlog ljeta.

#12.

11 milijuna dolara

Arnold Palmer

25. rujan 2016. (87) • Uzrok smrti: kardiovaskularna bolest

Prodaja Palmerovog prepoznatljivog napitka – mješavine ledenog čaja i limunade, razvijene u suradnji s AriZona Beverages, blago je pala tijekom protekle dvije godine, ali i dalje značajno puni blagajnu “Arnie’s Armyja”.

Njegova obitelj također posjeduje Bay Hill Club na Floridi i Latrobe Country Club u Pennsylvaniji, gdje je Palmer odrastao i prvi put naučio igrati golf.

#13.

10 milijuna dolara

Kobe Bryant

26. svibanj 2020. (41) • Uzrok smrti: pad helikoptera

Financijski direktor Nikea, Matt Friend, izjavio je na predstavljanju rezultata za prvo tromjesečje ove godine da je prodaja Bryantove sportske obuće gotovo učetverostručila prihode u protekloj godini, što dokazuje da popularnost “Crne Mambe” i dalje raste godinama nakon njegove prerane smrti.

Godine 2022. Nike je postigao novi dugoročni sporazum s obitelji Bryanta o lansiranju novih modela obuće i odjeće pod njegovim podbrendom, uključujući više od deset novih proizvoda u 2025. godini.

Matt Craig, novinar Forbesa