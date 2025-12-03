Veliki pomak na Forbesovoj listi milijardera: Tko je novi broj dva?

Tijekom studenog čak sedam od deset najbogatijih mijenjalo je mjesta na ljestvici, dok je vrijednost njihova bogatstva ostala 2,4 bilijuna dolara – ista kao mjesec ranije.

Deset najbogatijih ljudi na planetu ulazi u posljednji mjesec 2025. u utrci za prevlast u umjetnoj inteligenciji. Nakon sredinom studenoga predstavljenog Googleova modela Gemini 3, njegova matična kompanija Alphabet možda je preuzela vodstvo. To je po prvi put ikada učinilo suosnivača Larryja Pagea drugim najbogatijim čovjekom na svijetu. Procjenjuje se da Page vrijedi 262 milijarde dolara na dan 1. prosinca u 00:00 po istočnoameričkom vremenu, što je 30 milijardi više nego 1. studenoga, zahvaljujući skoku vrijednosti Alphabetovih dionica od 14 posto.

A Pageov suosnivač Googlea, Sergey Brin, bio je drugi najveći dobitnik među deset najbogatijih na svijetu: njegovo je bogatstvo poraslo za 27 milijardi dolara, na procijenjenih 242 milijarde, čime je napredovao sa šestog na peto mjesto. U međuvremenu, Warren Buffett, čiji je konglomerat Berkshire Hathaway sredinom studenoga otkrio udjel od gotovo pet milijardi dolara u Alphabetu, bio je treći najveći dobitnik i jedini član ovogodišnje desetorke najbogatijih koji prošlog mjeseca nije bio na popisu. Buffettovo se bogatstvo povećalo za devet milijardi, na oko 152 milijarde dolara, što ga je pomaknulo s 11. na 10. mjesto, dok su dionice Berkshirea porasle osam posto. Time je zamijenio bivšeg izvršnog direktora Microsofta Stevea Ballmera, koji je s devetog pao na jedanaesto mjesto, nakon što mu je bogatstvo palo za šest milijardi, na procijenjenih 149 milijardi dolara. Sveukupno, sedam od deset najbogatijih ljudi na svijetu popelo se ili palo na Forbesovoj ljestvici milijardera tijekom proteklog mjeseca.

Larry Ellison najveći gubitnik

Page, koji je 1. studenoga bio na četvrtom mjestu, pretekao je Larryja Ellisona iz Oraclea i Jeffa Bezosa iz Amazona, koji su svaki pali za jedno mjesto – na treće, odnosno četvrto. Ellison, koji je bio na drugom mjestu od sredine lipnja, najveći je gubitnik među deset najbogatijih na svijetu: dionice Oraclea potonule su 23 posto, a njegovo se bogatstvo smanjilo za 67 milijardi, na 253 milijarde dolara. Drugi najveći gubitnik, Jensen Huang iz Nvidije, uspio je zadržati osmo mjesto, iako su dionice njegova proizvođača čipova pale 13 posto, a bogatstvo mu se smanjilo za 22 milijarde, na procijenjenih 154 milijarde dolara.

Larry Page je prošao dug put kako bi osvojio titulu drugog najbogatijeg čovjeka na planetu. Kada je Forbes u ožujku zaključio listu svjetskih milijardera za 2025., bio je na sedmom mjestu s procijenjenim bogatstvom od 144 milijarde dolara. Prije deset godina bio je na 19. mjestu foto: Jeff Chiu/AP Photo/Guliver Image

Elon Musk ostaje daleko najbogatiji čovjek na svijetu, unatoč tome što je proteklog mjeseca bio treći najveći gubitnik. Musk vrijedi oko 483 milijarde dolara, čak i nakon što su dionice Tesle pale šest posto, a njegovo se bogatstvo smanjilo za 15 milijardi.

Forbes prati milijardere svijeta od 1987. U travnju 2025. pronašli smo njih 3028 za naš godišnji popis.

Deset najbogatijih ljudi na svijetu zajedno vrijede 2,4 bilijuna dolara, jednako kao i prošlog mjeseca. Vrijednosti dionica redovito se mijenjaju, pa se tako i njihova bogatstva svakodnevno mijenjaju. Forbes prati te dnevne promjene na svojoj Real Time listi milijardera.

Ključne činjenice

Elon Musk

najbogatija je osoba na svijetu, titulu koju drži od svibnja 2024.

Larry Page

pretekao je Larryja Ellisona i u studenome postao drugi najbogatiji čovjek svijeta.

Bill Gates

ispao je iz top 10 najbogatijih u listopadu 2024., nakon što je Forbes došao do novih informacija koje su značajno umanjile njegovu procijenjenu imovinu.

9 od 10

najbogatijih ljudi na svijetu su Amerikanci. Jedini koji nije iz SAD-a je Francuz Bernard Arnault.

Svih

desetorica najbogatijih na svijetu na dan 1. prosinca su muškarci. Svatko od njih vrijedi najmanje 152 milijarde dolara, u odnosu na 155 milijardi prošlog mjeseca.

Tko su deset najbogatijih ljudi na svijetu?

Elon Musk Larry Page (skok s 4. mjesta) Larry Ellison (pad s 2. mjesta) Jeff Bezos (pad s 3. mjesta) Sergey Brin (skok s 6. mjesta) Mark Zuckerberg (pad s 5. mjesta) Bernard Arnault Jensen Huang Michael Dell (skok s 10. mjesta) Warren Buffett (skok s 11. mjesta)