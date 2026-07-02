Apple do 2027. priprema pet novih iPhonea, a zbog preklopnog modela okreće se kineskim čipovima

Kompanija je već osigurala komponente za približno 80 milijuna novih iPhonea koji bi trebali biti predstavljeni u drugoj polovini 2026., uključujući prvi preklopni model.

Apple planira agresivno proširiti svoju ponudu iPhonea te u idućih godinu dana predstaviti najmanje pet novih modela, uključujući prvi preklopni iPhone. Istodobno povećava proizvodne planove kako bi iskoristio prednost nad konkurencijom u vrijeme globalne nestašice ključnih komponenti, piše Nikkei Asia.

Prema navodima izvora upoznatih s planovima kompanije, Apple je dobavljačima naložio da se pripreme za proizvodnju oko 10 milijuna preklopnih iPhonea, u odnosu na raniju procjenu od sedam do osam milijuna uređaja.

Kompanija je već osigurala komponente za približno 80 milijuna novih iPhonea koji bi trebali biti predstavljeni u drugoj polovici 2026., uključujući prvi preklopni model.

Ukupna proizvodnja iPhonea ove bi godine trebala premašiti 220 milijuna uređaja, čime Apple potvrđuje da je i dalje u znatno boljoj poziciji od većine konkurenata kada je riječ o nabavi memorijskih čipova i drugih ključnih komponenti.

Nestašica čipova pogodila konkurenciju

Globalna nestašica memorije, potaknuta snažnom potražnjom podatkovnih centara za umjetnu inteligenciju, prisilila je brojne proizvođače pametnih telefona na smanjenje proizvodnih planova.

Prema Nikkei Asiji, kineski proizvođači poput Xiaomija, Oppa i Viva ove su godine smanjili ciljeve proizvodnje na manje od 100 milijuna uređaja.

“U usporedbi s Appleovom pregovaračkom snagom, kineski proizvođači nalaze se u znatno slabijoj poziciji kada pregovaraju o dodatnim isporukama memorijskih čipova ili višim cijenama”, rekao je za Nikkei Asia direktor jednog dobavljača koji surađuje i s Appleom i Xiaomijem.

Dodao je kako bi upravo zbog toga Apple mogao dodatno povećati tržišni udio lansiranjem novih modela i u proljetnom dijelu godine.

Pregovori s kineskim proizvođačima

Istodobno Bloomberg piše da Apple pregovara o nabavi memorijskih čipova za uređaje namijenjene kineskom tržištu od tvrtki ChangXin Memory Technologies (CXMT) i Yangtze Memory Technologies (YMTC). Obje se nalaze na popisu Pentagona kompanija za koje Washington tvrdi da podupiru kinesku vojsku.

Prema pisanju Nikkei Asije, Apple će između druge polovice 2026. i prve polovice 2027. predstaviti najmanje sedam novih modela iPhonea. Među njima su prvi preklopni iPhone, ali i iPhone 18 te novi iPhone Air, koji bi trebali stići tijekom prve polovice 2027.

Ambiciozan plan dolazi nedugo nakon što je Apple povećao cijene MacBooka i iPada, obrazlažući taj potez rastom troškova memorijskih čipova i uređaja za pohranu podataka.