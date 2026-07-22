Best Advisory prvi OpenAI Select partnerom iz Hrvatske

Best Advisory, zagrebačka konzultantska i tehnološka tvrtka specijalizirana za poslovnu primjenu umjetne inteligencije, postala je prvi OpenAI partner iz Hrvatske u sklopu Open AI Select Partner programa.

OpenAI Select Partner početna je razina u OpenAI Partner Networku, službenom partnerskom programu za tvrtke koje implementiraju, razvijaju i prodaju rješenja temeljena na OpenAI tehnologiji. Program je namijenjen konzultantskim kućama, sistem integratorima, softverskim tvrtkama i drugim partnerima koji pomažu poslovnim korisnicima u uvođenju umjetne inteligencije.

Best Advisory u priopćenju navodi kako status OpenAI Select Partnera dodatno osnažuje njihovu sposobnost da klijentima pruže cjelovitu podršku – od prepoznavanja i prioritizacije AI prilika do razvoja, implementacije i skaliranja rješenja u stvarnom poslovnom okruženju.

Status partnera im donosi dodatne resurse i znanje

Best Advisory povezuje poslovno savjetovanje, tehnološku implementaciju umjetne inteligencije (AI) i upravljanje organizacijskim promjenama. Tvrtka pomaže organizacijama pri uvođenju i primjeni umjetne inteligencije u poslovanju, razvoju AI strategija, automatizaciji poslovnih procesa, izradi AI agenata i asistenata, implementaciji chatbot i voicebot rješenja, radu s dokumentima i poslovnim podacima te edukaciji zaposlenika za odgovorno i učinkovito korištenje umjetne inteligencije.

“Imenovanje Best Advisoryja OpenAI Select Partnerom važna je potvrda smjera koji gradimo i kvalitete rada naših iskusnih timova. Naš cilj nije uvoditi umjetnu inteligenciju radi same tehnologije, nego pomoći organizacijama da konkretne poslovne izazove pretvore u održiva rješenja koja zaposlenici koriste i koja donose stvarne rezultate. Ovaj status omogućit će nam da svojim klijentima pružimo još kvalitetniju podršku na njihovu putu AI transformacije” – rekao je suvlasnik Best Advisoryja Vedran Antoljak.

Best Advisory surađuje s organizacijama iz privatnog i javnog sektora na projektima koji obuhvaćaju AI transformaciju, razvoj prilagođenih rješenja, automatizaciju poslovnih procesa, unapređenje korisničkog iskustva i razvoj internih AI kompetencija.

“Najveća vrijednost umjetne inteligencije nastaje tek kada se kvalitetna tehnologija poveže s jasnim poslovnim problemom, odgovarajućim podacima i ljudima koji će rješenje koristiti. Status Open AI Select Partnera daje nam dodatne resurse i znanje za razvoj rješenja koja nisu samo demonstracije mogućnosti AI-ja, nego pouzdani alati integrirani u svakodnevni rad organizacija” – rekao je šef AI-ja u Best Advisoryju Matej Vuk.

U sljedećem razdoblju Best Advisory planira dodatno ulagati u stručne i tehničke kompetencije svojeg tima, razvijati nova rješenja temeljena na OpenAI tehnologiji te povećati broj produkcijskih implementacija u Hrvatskoj i regiji.