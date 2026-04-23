Synology u Hrvatskoj uspio zahvaljući distributerima, održao prvi VIP događaj za partnere

Tajvanska tvrtka Synology, pionir u rješenjima za pohranu podataka (Network Attached Storage – NAS) i upravljanje podacima održala je u četvrtak u zagrebačkom hotelu Westin svoj prvi VIP događaj za partnere iz Hrvatske i Slovenije. Navedena tvrtka prisutna je u Hrvatskoj preko distributera od 2008. godine, od čega u zadnjih sedam godina značajnije.

Događaj je otvorio Synologyjev tim menadžer za prodaju Ismar Hota, koji je istaknuo kako je tvrtka osnovana 2000. godine te je u početku bila softverska tvrtka no ubrzo su shvatili kako moraju ići i u hardverskom smjeru. No, baš zbog dobrog razumijevanja softvera, kaže kako su korisnička sučelja i način rada na njihovim uređajima vrlo jednostavna što omogućuje početak njihovog korištenja bez ikakvih edukacija.

Istaknuo je i kako su broj jedan u svijetu u području NAS-a, mrežnog uređaja za pohranu podataka koji funkcionira kao centralno spremište dostupno preko lokalne ili internet mreže. U svijetu je trenutno aktivno više od 14 milijuna NAS-ova, a više od polovice Fortune 500 kompanija koristi njihova rješenja. Ona uključuju cijeli ekosustav rješenja za backup, video nadzor i cloud sinkronizaciju.

Fokus ovogodišnjeg susreta bio je na “Cyber Resilience” – konceptu koji nadilazi klasičnu pohranu podataka. Predstavljena su rješenja koja tvrtkama omogućuju ne samo zaštitu, već i gotovo trenutačan oporavak sustava u slučaju kibernetičkih napada, čime se minimiziraju zastoji u poslovanju.

Sudionici su imali priliku uživo vidjeti demonstraciju najnovijih tehnologija. Ona uključuju napredne sustave video nadzora koja koriste umjetnu inteligenciju, skalabilna enterprise rješenja i unaprijeđene backup sustave.

Događaj je zaključen svečanom dodjelom priznanja najuspješnijim partnerima u 2025. godini, uz najavu daljnjih ulaganja u podršku i edukaciju lokalnih IT stručnjaka.