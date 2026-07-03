MINTS daje 3,4 milijuna eura potpora za konkurentnije turističko gospodarstvo

Javni poziv namijenjen je subjektima malog gospodarstva registriranim za ugostiteljske i/ili turističke djelatnosti, obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima/poljoprivrednicima registriranima za pružanje ugostiteljskih usluga, subjektima u nautičkom turizmu te fizičkim osobama – iznajmljivačima u domaćinstvu s dodijeljenom oznakom prepoznatljivosti Local Host/Vaš domaćin, naglašavaju iz MINTS-a.

Ministarstvo turizma i sporta (MINTS) kroz srpanj i kolovoz provodi javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora male vrijednosti, ukupno vrijednih 3,4 milijuna eura, iz programa za konkurentnije turističko gospodarstvo-zelenu digitalnu tranziciju poduzetnika u turizmu, izvijestili su iz MINTS-a.

“Nastavljamo s kontinuiranom potporom razvoju održivosti malog gospodarstva, obiteljskog poljoprivrednog i poljoprivrednog gospodarstva, a od ove godine prvi puta uvodimo i mjeru za sufinanciranje pružatelja usluga smještaja u domaćinstvu s oznakom ‘Vaš domaćin/Local Host’, kao još jedan segment naše pomoći upravo onim pravim, autohtonim domaćinima”, poručio je uz objavu javnog poziva ministar turizma i sporta Tonči Glavina.

Dodao je da kroz pet mjera programa u fokus stavljaju aktivnosti koje doprinose razvoju inovativnih i održivih turističkih proizvoda i usluga, poboljšanju procesa u ugostiteljskom poslovanju prihvatljivih za okoliš, kružnom gospodarstvu, povećanju energetske učinkovitosti i digitalizaciji poslovnih procesa.

“S ovogodišnjim pozivom, do sada smo ukupno osigurali 37 milijuna eura za ovu namjenu, a kroz program je ukupno sufinancirano više od 4.100 projekata”, iznio je ministar.

Prema javnom pozivu, sredstva tj. potpore se dijele kroz mjere A – Hoteli, B – obiteljska poljoprivredna gospodarstva /poljoprivrednike koja nisu na području Indeksa turističke razvijenosti ITR I, zatim C- turističke agencije, D – Plovni objekti nautičkog turizma i E – Punionice za električna vozila. Za mjere A, B i C planirano je potpora od ukupno 2,2 milijuna eura, a za D i E 1,2 milijuna eura, a prijave se podnose isključivo online na platformi TuRiznica.